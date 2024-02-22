Şevki Yılmaz'ın Atatürk'ü hedef alan sözlerine bir tepki de Osmanoğlu ailesinden

" Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef alan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'a Osmanoğlu ailesi de tepki gösterdi. II. Abdülhamit'in 4. kuşak torunu Roksan Kunter Özkan, ailesi adına yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'e karşı saygı sınırlarını aşan hiçbir görüş yorum ve beyanı kabul etmediğimizi açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

ESKİ REFAH PARTİLİ YILMAZ, ATATÜRK'Ü HEDEF ALDI

II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu, Yiğit Onur Kaya dünyaevine girdi. Gelin ve damadın nikah şahitliklerini yapan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın düğünde yaptığı konuşma tepki çekti.

"OSMANLI'YI SÜREN SOYSUZLARI LANETLE ANIYORUM"

Yılmaz, " Osmanlı'yla iftihar ediyorum. Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum. Bugün elhamdülillah böyle bir ailenin düğününde birlikteyiz" sözleriyle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef aldı.

YILMAZ'A BİR TEPKİ DE OSMANOĞLU AİLESİNDEN GELDİ

Şevki Yılmaz'a bir tepki de Osmanoğlu ailesinden geldi. II. Abdülhamit'in 4. kuşak torunu olan Roksan Kunter Özkan, aile üyeleri Mediha Nami Osmanoğlu, Fethiye Nami Osmanoğlu, Adile Nami Osmanoğlu, Gülnur Nami Osmanoğlu, Ayten Nami Osmanoğlu'nun imzasını taşıyan açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Kunter, "Sultan 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olarak ben, annem ve teyzelerim ile birlikte kamuoyuna duyurumuzdur…" notuyla yaptığı açıklamada, Ulu Önderimiz Atatürk'e karşı hiçbir saygısızlığı kabul etmediklerini belirtti.

"HİÇ TASVİP ETMEDİĞİMİZ GÖRÜNTÜLER"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "17.02.2024 tarihinde gerçekleşen bir düğün töreninde kaydedilen, düğüne konuk olan bazı kişilere ait, bizim de hiç tasvip etmediğimiz çeşitli görüntüler, haklı olarak kamuoyunda çeşitli tartışmalara ve tepkilere neden olmuştur. Maalesef bu görüntülerdeki davranış ve ifadeler, Sultan 2. Abdulhamit'in kızı Ayşe Sultan'ın torunları ve Osmanoğlu ailesinin fertleri olarak bizlerin görüşüymüş gibi algılanmaktadır.

"ATATÜRK'E KARŞI SAYGI SINIRLARINI AŞAN HİÇBİR YORUMU KABUL ETMİYORUZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e karşı saygı sınırlarını aşan hiçbir görüş yorum ve beyanı kabul etmediğimizi, aile mensupları olarak bu açıklamaları onaylamadığımızı açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCULARINA GÖNÜLDEN BAĞLILIK İÇİNDEYİZ"

Bilakis bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularına, yasalarına ve kurumlarına gönülden bağlılık içerisinde bulunan modern Türkiye'nin vatandaşı olmaktan gurur duyan, bunu tüm dünyada bulunduğu her ortam ve platformda dile getiren, milli kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmayı kendisine şiar edinmiş kişileriz. Bu vesileyle kamuoyuna saygı ile duyururuz."