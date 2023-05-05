Selvi Kılıçdaroğlu Antalya'da çocukları ziyaret etti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Yenigün Kreşi'ndeki çocukları ziyaret etti. Ayrıca bitki üretim tesisi ve kadın kooperatifleri satış alanını da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Hıdırellez dolayısıyla gül fidanı dikti ve marteniçka bağladı.

Selvi Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Yenigün Kreşi'ndeki çocukları ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Yüzlerindeki gülümseme dünyaya bedel. Çocuklar hep gülsün, neşesini hiç kaybetmesin diye tüm çabamız" dedi. Belediyenin bitki üretim tesisini de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Hıdırellez dolayısıyla gül fidanı dikti. Selvi Kılıçdaroğlu, gül fidanının altına dilek bilekliği marteniçkasını bağlayarak "Güzel günler görelim, inşallah. Hep beraber" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bugün Antalya'da ABB Yenigün Kreşi'nde çocukları ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na, ABB Başkanı Muhittin Böcek de eşlik etti. Sınıfları gezen Kılıçdaroğlu, öğrencilerle birlikte boyama yaptı. Kreş öğrencileri ziyarette mini bir gösteri sundu.

Kılıçdaroğlu, yaptığı ziyareti bugün Twitter hesabından şu mesajla duyurdu:

"Ülkemizin tüm çocukları nitelikli eğitimi, öğrenirken eğlenmeyi hak ediyor. Sayın Muhittin Böcek Başkan ile ABB Yenigün Kreşi'ndeki çocuklarla buluştuk. Yüzlerindeki gülümseme dünyaya bedel. Çocuklar hep gülsün, neşesini hiç kaybetmesin diye tüm çabamız."

Öte yandan Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık ile birlikte ABB'nin Hurma'daki bitki üretim tesisini de gezdi. Muhittin Böcek'in de eşlik ettiği ziyarette, mevsimlik tohum atım bölümüne geçildi. Burada çalışan kadınlarla bir süre sohbet eden Selvi Kılıçdaroğlu, tohumların serpilmesine yardım etti. Mevsimlik çiçeklerin üretildiği bölümde kadın işçilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, çelikleme yöntemiyle bitki üretimini yerinde gördü.

Tesiste 7 milyonu mevsimlik çiçek, geri kalanı çalı formunda bitki olmak üzere yılda 20 milyon üretim yapıldığını söyleyen Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kendi üretimi sayesinde yıllık 50 milyon TL tasarruf sağladığını belirtti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanı Çiğdem Hacıoğlu, tohumdan dikime çiçek ve bitkilerin üretim evreleri hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi.

HIDIRELLEZ DOLAYISIYLA GÜL DİKTİ, MARTENİÇKASINI BAĞLADI

Çim yapımı hakkında da bilgi alan Selvi Kılıçdaroğlu, daha sonra Hıdırellez dolayısıyla gül fidanı dikti. Kılıçdaroğlu, gül fidanının altına dilek bilekliği marteniçkasını bağlayarak "Güzel günler görelim, inşallah. Hep beraber" dedi.

Selvi Kılıçdaroğlu, Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) üyesi kadınlarla da sohbet etti.

Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesis olarak yenilediği Barbabos Aile Çay Bahçesi'ni de ziyaret ederek personel ve vatandaşlarla görüştü.

Selvi Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin İsmet İnönü Parkı içindeki Emekli Kahvesi'ni de ziyaret ederek, emeklilerle buluştu. Emeklilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, ardından Emekli Kahvesi yanındaki Kadın Kooperatifleri Satış Alanı'nda Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği kadın üreticilerle bir araya geldi, kadın kooperatiflerinin üretip satışa sunduğu ürünleri inceledi.