Selahattin Demirtaş Yeşil Sol Parti mitingine sesli mesaj gönderdi

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Yeşil Sol Parti'nin Bursa mitingine gönderdiği sesli mesajda, 'Türkiye artık değişime karar vermiş durumda. Emin olun kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Bunun için 14 Mayıs'ta sandığa gidin ve her iki oyunuzu da gönülden kullanın. Bir oy Yeşil Sol Parti'ye, bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na' dedi.

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Yeşil Sol Parti'nin Bursa mitingine gönderdiği sesli mesajda, "Türkiye artık değişime karar vermiş durumda. Emin olun kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Bunun için 14 Mayıs'ta sandığa gidin ve her iki oyunuzu da gönülden kullanın. Bir oy Yeşil Sol Parti'ye, bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na" dedi.

Yeşil Sol Parti'nin Bursa mitingi Merinos Park'ta düzenlendi. Mitinge Yeşil Sol Parti Eş sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Başak Demirtaş ve partililer katıldı. Mitingde konuşan Tayip Temel mesajlarını Kürtçe verdi.

Başak Demirtaş, konuşmasının ardından miting alanında bulunanlara cezaevinde tutuklu bulunan eşi Selahattin Demirtaş'ın sesli mesajını dinletti. Mesajda seçim tarihine az bir zaman kaldığını belirten Selahattin Demirtaş, "Bugüne kolay gelmedik. Görmediğimiz zulüm kalmadı. Ama hep beraber direndik, asla boyun eğmedik, diz çökmedik. Amacımız bu topraklarda eşit, özgür ve onurlu bir şekilde yaşamaktır. Amacımız huzur refah ve barış içinde adaletin olduğu bir ülkedir. Şimdi bunlara her zamankinden daha yakınız. İnşallah güzel günlerin kapısını açacağız. İşte bunun için anahtar sizin elinizde diyorum. O anahtarla yeni bir yaşamın kapısını açın. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Özellikle genç kardeşim, sana sesleniyorum. En yakın parti seçim bürosuna giderek görev almalısın. 14 Mayıs günü bu halkın emeği sana emanettir. O emeği gözün gibi korumalısın. Seçim akşamı Anadolu Ajansı başta olmak üzere her yerde yalan yanlış haberler yapabilirler. Daha önce yaptılar. Onlara asla kanmayın. Onların yalanlarının karşısında asla diz çökmeyin ve sandık başlarından asla ayrılmayın. Türkiye artık değişime karar vermiş durumda. Emin olun kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Bunun için 14 Mayıs'ta sandığa gidin ve her iki oyunuzu da gönülden kullanın. Bir oy Yeşil Sol Parti'ye, bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na. Sizlere inanıyorum ve sizlere güveniyorum. Özgür günlerde görüşeceğiz" ifadelerine yer verdi.