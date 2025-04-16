Selahattin Demirtaş: Sırrı Bey son cezaevi ziyaretinde aniden fenalaştı

İstanbul'daki evinde dün gece saatlerinde kalp krizi geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in 12 saat süren ameliyatı sona erdi. Yoğun bakıma alınan Önder için hastaneden yapılan ilk açıklamada "Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesi devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

DEMİRTAŞ'TAN ÖNDER İÇİN MEKTUP

Siyaset dünyasından birçok isim Önder için geçmiş olsun mesajları yayınlarken en dikkat çeken açıklamalardan biri ise Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. Önder'in son cezaevi ziyaretinde aniden fenalaştığını ve kalbini tuttuğunu ilk kez gündeme getiren Demirtaş, tecrübeli siyasetçinin koridora çıkıp hava aldığını aktardı.

"TEK DİLEĞİN ÖLMEDEN ÖNCE BARIŞI GÖRMEKTİR"

Selahattin Demirtaş'ın Önder için kaleme aldığı mektupta şu ifadeler yer aldı; "Barış elçisi olmak zor iştir. Her türlü siyasi hesabın ötesinde; annelerin, babaların evlat acısı yaşamaması için yüreğini ortaya koyarsın ama çoğu zaman bunun kıymeti bilinmez. Yerden yere vururlar seni, yüreğini hırpalarlar, onurunla oynamaya kalkarlar. Ama barışa sadakatle bağlanırsan geri adım atmazsın, asla vazgeçmezsin. Tek dileğin ölmeden önce barışı görmektir.

"BU BARIŞ MESELESİNİ HAL YOLUNA KOYMADAN ÖLMEK YOK BİZE"

Cezaevi ziyaretindeydik. Sırrı Bey aniden fenalaştı, rengi beyazı kesti, kalbini tuttu. Telaşlandık, oburlar, ambulans çağırmaya yeltendi, izin vermedi. Koridora çıkıp biraz hava aldı. Ahmet Türk ve Pervin Buldan'la gözlerimiz doldu, daracık hapishane görüş odasında barış konuşmamızın zarifliğiyle Sırrı Bey geçmiş dönemin tüm zamanın neşesini takınmaya çalışarak "Ahmet Abi, bu barış meselesini hal yoluna koymadan ölmek yok bize! Orda girişimize söz verdik, 'önce barış, ölürsek Allah'ın emri'."

"SIRRI BEY AYAĞA KALKACAK"

Sırrı Bey o haliyle dışarı çıktı ve Edirne Cezaevi önünde "yüreğimiz elimizde geziyoruz" açıklamasını yaptı ki gerçekten öyleydi. Kürt-Türk herkes bilmeli ki; Türk halkının bu koca yürekli evladı barış için bilinenin de ötesinde çok çalıştı, çok emek verdi, asla çirkinlik yapmadı, ucuz düşünmedi. Haksız saldırılara, hakaretlere çok içerledi ama hepsini sineye çekerek barış yolunda inatla yürüdü. O nedenle hatırı, kıymeti, kıymeti çok büyüktür. Sırrı Bey ayağa kalkacak. Bu barış illa ki olacak ve inşallah o da göğsünü gere gere kendi emeklerinin sonuçlarıyla gurur duyacak. Bunu en çok hak edenlerdensin Sırrı Abi; dualarımız, kalbimiz seninle."