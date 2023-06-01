Şehit annesi Aynur Aydemir, Demirtaş'ın serbest bırakılmasına tepki gösterdi

Mardin'in Derik ilçesinde 8 yıl önce şehit olan Elazığlı Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir'in annesi Aynur Aydemir, Millet İttifakı'nın seçim vaatlerinden biri olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına tepki gösterirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da sitem etti.

Millet İttifakı'nın seçim sürecinde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve FETÖ'den hüküm giyenlerin serbest kalacağı açıklamaları, başta şehit yakınları olmak üzere birçok kesimi rahatsız etmişti. 8 yıl önce Mardin'in Derik ilçesinde hendek operasyonlarında şehit düşen Sezer Aydemir'in annesi Aynur Aydemir, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu isimlerin adil yargılanma ile serbest bırakılmalarını savunmasına tepki gösterdi.

"Ben seçim sürecinde vatan nöbetindeydim"

Bir şehit annesi olarak seçimlerde çok zorluk yaşadığını belirten Aynur Aydemir, "Duyduklarımın karşısında çok üzüldüm. Diyarbakır anneleri nasıl evlat nöbetindeyse ben de seçim sürecinde vatan nöbetindeydim. Kemal Kılıçdaroğlu üzgün bir tavırla televizyonlara çıkarak ' Selahattin Demirtaş neden cezaevinde' dedi. Şaka gibi bir soru. Kendisi bilmiyor mu neden cezaevinde olduğunu. Ben de ona soruyorum benim oğlum neden toprağın altında? Bir tek benim oğlum da değil, kaç tane şehidimiz var. Bu şehitlerimiz neden toprağın altında, bunun cevabını versin. O cezaevinde yiyor, içiyor ve nefes alıyor ama benim oğlum toprağın altında. Ben neden gidip soğuk taşlara sarılıp ağlıyorum. Bizim kırmızı çizgimiz vatandır. Recep Tayyip Erdoğan da, Kemal Kılıçdaroğlu da benim babamın oğlu değil ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kötü ne yaptı ki? Herkesin yanlışları ve hataları olabilir, kimse dört dörtlük değil. Kürtler bu ülkede yaşıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan onlara haklarını verdi. Kürtçe kanallar açıldı, konuşmalar serbest edildi. Önceden kimse çıkıp Kürtçe şarkı söyleyemiyordu. Onların haklarını verdi, onlarla yetinmediler, bu sefer de vatanı istediler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ne? Onlarla beraber olmak. Seçim sürecinde kimisi bana dönüp 'Senin oğlunun katili Recep Tayyip Erdoğan'dır' dedi. Benim oğlumun katili Recep Tayyip Erdoğan değil, benim oğlumun katili Selahattin Demirtaş'tır ve Kemal Kılıçdaroğlu da Selahattin Demirtaş'a özgürlük istiyor. Biz bunu kabul edemeyiz. Biz vatan hainlerinin yönettiği bir ülkede onların yönetimi altında yaşayamayız ve ölürüz" dedi.

"Kazanamadılar ve kazanamayacaklar"

Seçim sonuçlarından hem memnun olduğunu hem de üzgün olduğunu söyleyen şehit annesi Aydemir, "Türkiye'de seçmenlerin yarısından çoğu vatanını ve milletini seven insanlar olduğu gibi bir kısmı da değilmiş. Bizim kırmızı çizgimiz vatandır. Patates ve soğan dediler ama içkiye ve kumara para buluyorsunuz, bir soğan patates mi sizin gözünüze battı. Eskiden bizim atalarımız savaştığında çok büyük bir bolluk içerisinde miydiler, onlar da ekmek bulamıyorlardı. Şu anda bizim savunma sanayimiz ne kadar gelişmiş ve ilerlemiş. Cumhurbaşkanımız yurt dışına gittiğinde nasıl bir duruşa sahip. Bir dönem tutturdular yok saray yaptırmış, yapsın. Benim cumhurbaşkanım sarayda otursun, en güzel kıyafeti benim cumhurbaşkanım giysin. Çünkü beni temsil ediyor. Selahattin Demirtaş inşallah içeriden çıkmasın. Orada çürüsün ama gebermesin. Acıların en büyüğünü yaşasın. Bu terör yandaşlarına oy verenlere de ben hakkımı helal etmiyorum. Ben bu ülkeye evlat verdim. Ben bu ülkenin anasıyım. Benim için bu ülke ve vatan çok önemli. Bu ülkede yaşayan herkes benim için önemlidir. Çünkü ben onlar için evlat verdim. O kadar şehitlerimiz olmasına rağmen televizyonlara çıkarak 'Selahattin Demirtaş neden içeride?' diye soruyor. Sor bakalım neden bizim şehitlerimiz toprağın altında. Utanmadan şehit cenazelerine çelenk gönderip, ardından neden içeride olduğunu soruyorsun. HDP'lileri CHP'liler meclise soktular. Ben Mersin'de yaşarken bağırıyorlardı. Her evden HDP'ye bir oy istediler ve verdiler. HDP'yi meclise CHP seçmenleri getirdi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan getirmedi. Ama kazanamadılar, kazanamayacaklar" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ