TBMM'de Şehit Aileleri ve Gazilere Yönelik Kanun Teklifi Görüşülürken Yargı Tartışması

TBMM Genel Kurulu, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri de içeren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediyor.

TBMM Genel Kurulu, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Pervin Buldan Başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar ve milletvekillerine 1'er dakikalık söz verilmesinin ardından grup başkanvekilleri, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Bu bölümde grup başkanvekilleri, dün akşam Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında, Sincan 1 Nolu Cezaevi'nde isyan çıktığına ilişkin açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatılmasını ilişkin değerlendirmede bulundu.

'GENEL KURUL'A VE KONUŞMACILARA SAYGISIZLIK VE TEHDİTTİR'

Yeni Yol Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, "Dün gece Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Sayın Turhan Çömez'in konuşmasında ifade ettiği birkaç cümle nedeniyle 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bu duyuru için sabahı bekleyememesi, 23.41'de Genel Kurul çalışmaları devam ederken yapılmış olması da Genel Kurul'a ve buradaki konuşmacılara yönelik açık bir saygısızlık ve tehdit olduğu açıktır. Turhan Bey'in ne deyip demediğine aslında hiç girmeye gerek yok. Yasama dokunulmazlığı, Anayasa'mızın 83'üncü maddesinde düzenlenmiştir. Bu, herkes için sağlanmış bir güvencedir ve tarih boyunca korunmuş bir güvencedir" ifadelerini kullandı. Ekmen, konuşmasının kalan süresinde sessiz kalarak olayı protesto ettiğini söyledi.

'BU KÜRSÜ, MİLLETİN KÜRSÜSÜ'

Yasama dokunulmazlığının olduğunu belirten İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz ise "Bu Parlamentonun şerefine, namusuna ve haysiyetine dönük her türlü davranış ve eylemi, bunun içerisinde yargının da haddini aşarak yaptığı eylemleri, söylemleri ve davranışları da yine ayağa kalkarak bu Parlamentoya olan saygımla dile getirmek istiyorum. Bu kürsü, milletin kürsüsü. Dolayısıyla, bu kürsüde millete ilişkin kaygılarımız, duyumlarımız, tespitlerimiz, çözüm önerilerimiz muhalefet tarafından dile getirilir, iktidar tarafından da bu kürsüde muhalefetin dile getirdikleri dikkate alınarak ya da alınmayarak icraatlar dile getirilir" diye konuştu.

'CHP OLARAK KINIYORUZ'

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç ise kürsünün özgür olmaması halinde Meclis iradesinin de özgür olamayacağını kaydederek, "Kürsü dokunulmazlığı, sonuçta milletvekilinin şahsına tanınmış bir ayrıcalık değil, aslında milletin söz hakkının güvencesidir. Kürsünün susturulması da onu seçen halkın susturulmasıdır. Bu görüşlerle dün yaşananları CHP olarak bir kez daha kınadığımızı belirtmek istiyorum" dedi.

'BU YANLIŞTAN DERHAL GERİ ADIM ATILMALI'

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de resen soruşturma açılmasını kabul etmediklerini vurgulayarak, "Kürsü dokunulmazlığına halel getirebilecek her türlü tutum, davranış ve yaklaşımın karşısında olduğumuzu, dün karşısında olduğumuz gibi bugün de karşısında olacağımızı söylemek istiyorum. O anlamıyla, burada milletvekillerinin her birinin kürsü dokunulmazlığının, görüş, düşünce ve fikirlerini açıklama özgürlüğünün sonuna kadar arkasındayız. Bu yanlıştan derhal geri adım atılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

'BAŞSAVCILIĞIN NE HADDİNE'

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da Anayasa'nın 83'üncü maddesini okuyarak, "Sayın Turhan Çömez bir görüşünü, bir ifadesini açığa koyuyor. Beğenirsiniz beğenmezsiniz, doğru bulursunuz bulmazsınız, o cumhuriyet başsavcılığının ne haddine ki Anayasa'nın 83'üncü maddesi buradayken bir grup başkanvekili hakkında Meclis'teki açıklamalarından dolayı fezleke düzenleyebiliyor" dedi.

'MECLİS BAŞKANINA ULAŞMAK İÇİN BİRLEŞİME 10 DAKİKA ARA VERİYORUM'

Ardından Meclis Başkanvekili Buldan da bir milletvekilinin görüşlerinden dolayı resen soruşturma açılmasını yöntem olarak doğru bulmadığını ifade etti. Buldan, "Böyle bir mesele grup başkanvekilleri aracılığıyla ya da kendisini direkt arayarak ya da Divandan herhangi birimize bilgi vererek meseleye açıklık getirilmesi daha doğru olurdu. Dün akşam yaşananlar, resen soruşturmanın başlatılması meselesi üzerinde çokça tartışma yapıldı. O yüzden ben şimdi 10 dakikalık ara vereceğim ve Meclis Başkanına ulaşmaya çalışacağım ki ulaşabilirsem eğer konuyla ilgili bilgi alacağım ve burayı da bilgilendireceğim. O yüzden birleşime 10 dakika ara veriyorum" ifadelerini kullandı.

GENEL KURUL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İYİ Parti ve Yeni Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu grup önerilerinin ardından Genel Kurul'da teklif üzerine görüşmeler devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı