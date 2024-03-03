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Seçim yaklaşırken kulisler hareketlendi! AK Partililer 8 şehrin kazanılacağına kesin gözüyle bakıyor

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31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken Ankara kulisleri de epey hareketlendi. AK Partililerin seçimde İstanbul, Hatay, Antalya, Eskişehir, Artvin, Bilecik, Bolu ve Siirt'in kazanılacağına kesin gözüyle baktıkları iddia edildi.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesi Ankara kulislerine düşen yeni iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

SONUCU MERAK EDİLEN ÇOK SAYIDA İL VAR

Yaklaşan seçimlerde İstanbul kadar sonucu merak edilen birçok il var. Manisa, Balıkesir, Bursa, Ordu, Antalya, Eskişehir bu iller arasında öne çıkıyor.

CHP'Lİ BAŞKANLARIN YÖNETTİĞİ İLLER DE HEDEFTE

AK Partililere göre 31 Mart seçimlerinde mevcut belediyelerin yeniden kazanılması sürpriz olmayacak. Ana hedef İstanbul'u yeniden kazanmak ama mevcut belediyelerin üzerine ayrıca CHP'li belediye başkanlarınca yönetilen Hatay, Antalya, Eskişehir, Artvin, Bilecik ve Bolu'nun da eklenebileceği hesabı yapılıyor.

"KAYYIM ATANAN SİİRT DE KAZANILABİLİR"

31 Mart 2019 seçimlerinde HDP'nin kazandığı ama kayyım atanan Siirt'in de AK Parti tarafından kazanılma olasılığından bahsediliyor.

"MEVCUDA 8 BELEDİYE DAHA EKLENEBİLİR"

Bu durumda AK Parti kulislerine göre seçimde mevcut belediyelere 8 belediye daha eklenmiş olacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (16)

JY:

ESKISEHIR HALKI EGITIMLI KULTURLUDUR BUNLARA OY VERMEZ.

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Vatansever:

Desene bir çok il ak partide demekki Ak parti daha kültürlü

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Halil Yarbaşı:

JY Eğitimli olduğu için ülkeyi dem ile yönetip uçuracağına inanıyor dünyanın en cahil insanları Chp,lilerdir Cahil olmasalardı Uçak fabrikası yapan insanları cezaevine attıranlara hopppp ne oluyor derlerdi o zaman bunu demeyenler yüzünden Türkiye Avrupa'nın çokk çok gerisinde kaldı şimdi onların torunlarıda dahada azgınlaşıp her olumlu işe karşı çıkıyor Türkiye'yi kabile devletine döndermek için her türlü rezilliği yapıyorlar

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Aslan Öztürk:

İstanbul Eskişehir Antalya komik .

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Vatansever:

Eskişehir'i bilmem ama İstanbul'u kesin alır.

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Mehmet Esen:

Aslan bey siz komiksiniz , ben Antalya da yaşıyorum , Antalya kesin hakan tütüncü

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sade vatandaş:

yüzde doksan dokuz alırlar.....ama rüyalarında .şöyle bir zaman sabretsinler suriyelilerin vereceği oylarla kazanırlar diyeceğim ama o zaman geldiğinde de suriyeliler ülkenin her yerinde kendi başkan adaylarını çıkarıp seçimleri kazanacak çoğunluğa ulaşacak iktidar yine kaybedecek bu söylediklerim bugün size roman gibi geliyor ama yarın gerçekleşmemesi için önünde hiç bir engel yok şimdiden hepinize geçmiş olsun

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Ahmet Yazıcı:

Ekonomik koşullara tepki olarak kendi seçmeni ya sandığa gitmeyecek ya da muhalefete oy verecek çok belli

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Abdullah Ayyildiz:

Kocaelide de sıkıntı yasamaz.

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Abdullah Kaya:

Ben yıllarca oyumu akp den yana kullandım emeklilikte Adalet sağlanmadığı sürece oyum KADEMEli emeklilige aynı yaştaki arkadaşım benden 20 yıl önce emekli olacak Adeletsizligi gidemediği sürece çok insan oyunu vermeyecek artık bu insan ayrımından vazgeçmeliler cok insan küstürduler

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