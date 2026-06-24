TBMM Genel Kurulu'nda, Sayıştay Başkanlığına Metin Yener seçildi

TBMM Genel Kurulu, emniyet teşkilatıyla ilgili düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Genel Kurul'da yapılan seçimlerde Sayıştay Başkanlığı görevine mevcut başkan Metin Yener yeniden seçildi.

TBMM Genel Kurulu, emniyet teşkilatıyla ilgili düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık konuşmaları, grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri ve siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergelerin ardından Sayıştay Başkanlığı seçimlerine geçildi. Meclis Başkanvekili Adan, Sayıştay Başkanlığına aday olan mevcut başkan Metin Yener ile Bahtiyar Sazlık'ın isimlerini okudu ve 5 kişilik Tasnif Komisyonu'nun oluşturulacağını ekledi.

'CHP GRUBU OLARAK OYLAMAYA KATILMAYACAĞIZ'

Daha sonra CHP Grup Başkanvekili Murat Emir söz aldı. Emir, "Sayıştay, TBMM adına kamu kaynağı kullanan tüm kamu kurumlarını yani yürütme organını denetleyen en üst organdır. Maalesef TBMM adına denetim yapan Sayıştay'ın ne üye seçiminde ne de başkan seçiminde muhalefete hiçbir söz hakkı verilmemektedir. Anayasa'nın 161'inci maddesinde ifadesini bulan TBMM'ye ait bütçe hakkının bir gereği olarak yürütme tarafından yapılan kamu harcamalarını ve toplanan gelirleri denetleme görevini etkin ve bağımsız bir şekilde yapması için başkan ve üye seçiminde muhalefete söz hakkı verilmesi temsili demokrasinin en somut gereğidir. Hatırlatmak isterim ki, parlamento adına denetim yapmak demek sadece iktidar için denetim yapmak değildir. Asıl olan muhalefetin denetimde etkin olmasıdır. Sayıştay başkan ve üye seçimlerinde iktidarın tek belirleyici olmasının sonuçlarını son yıllarda hazırlanan Sayıştay raporlarında görüyoruz. Artık bu raporlar rapor kurulunun sıkı denetimden geçerek meclise sunulmaktadır. Nicel olarak artan ama nitel olarak değer azalan bir Sayıştay raporlama sistemi oluşmuştur. Bu nedenle, CHP Grubuna özellikle komisyon aşamasında, aday seçim aşamasında demokratik teamüller gereğince söz hakkı, adaylaşma hakkı verilmediği için bu oylamaya CHP katılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Ardından CHP Grubu, Genel Kurul salonunu terk etti.

GENEL KURUL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Daha sonra seçimlere geçildi. Yapılan gizli oylama sonucunda Sayıştay Başkanlığına mevcut başkan Metin Yener yeniden seçildi. Genel Kurul'da seçimlerin sonrasında emniyet teşkilatına ilişkin teklif üzerine görüşmeler sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı