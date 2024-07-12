Satır arasındaki detay! Tanju Özcan'ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i de boş geçmedi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi?" sözlerine CHP'nin7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı sert bir açıklama ile karşılık verdi.

ÖZEL'E DE GÖNDERMEDE BULUNDU

Tanju Özcan'a "Ölürsem cenazeme dahi gelme" diyen Kılıçdaroğlu, satır arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de göndermede bulundu. Özcan için "Serseri mayın" benzetmesi yapan Kılıçdaroğlu, "Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun. Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim; aklını başına al" diyerek Özgür Özel'in parti içerisinde kontrolü sağlayamadığını ifade etti. Bu paylaşımdan sonra CHP cephesinden de konuyla ilgili "Üzülerek tanıklık ettik, iyi niyetli görmüyoruz. Yetkili kurullarda değerlendireceğiz" açıklaması geldi.

KILIÇDAROĞLU'NUN PAYLAŞIMI

Kılıçdaoğlu, Tanju Özcan'ı yerden yere vurduğu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sana ilk ve son kez cevap veriyorum. Söylemediğim bir söz için ve dahi çıkan yalan haberi de tekzip ettiğim halde şu söylediklerine bak. Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yoktur. Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri yalnızca Anayasaya ve millete bağlıdır.

Hakarete varan ifadeler kullandın sustum. Mustafa Kemal Atatürk'ün makamını temsil eden koltuğu fırlattın sustum. Ama edepsize had bildirmek, kırk yetim giydirmek gibiymiş derler… Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun… Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim;Aklını başına al… Tanju, ne kadar kin varmış içinde… Kinini daha da diri tut ve kork! 'Tanrı mısın?' Ne demek? Allah'a sığınırım. 'Tarikat lideri misin?' Ne demek? Hayatım tarikatlarla mücadele ederek geçti.

Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır. Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez… Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum... Yazık sana, sana verdiğim emeklere…"

TANJU ÖZCAN'DAN YANIT

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı sonrası gözlerin çevrildiği Tanju Özcan'dan da bir değerlendirme geldi. Özcan da Kılıçdaroğlu'na cevaben şu satırlara yer verdi: "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Size karşı özel bir kinim veya nefretim yok. 13 yıl boyunca başarısız olarak, koltuk sevdası uğruna bizim ve çocuklarımızın geleceğini kararttığınız için öfkem var. Bizi, çeyrek asır süren Erdoğan iktidarına mahkûm ettiğiniz için yoğun bir kızgınlığım var. Bu kadar ekonomik sıkıntıya ve dış politikadaki başarısızlıklara rağmen, bu beceriksiz Erdoğan'ı yenemeyip, oğlum dahil milyonlarca genci ağlatmanızı hazmedemiyorum. Ayrıca ben değişim için Ankara'ya yürüdüm ve bu eylemi demokratik bir hak olarak gördüm. Attığım koltuk kendi koltuğumdu. Konuyu saptırmayalım. Siz hiç Atatürkçü olmadınız, partiyi sağdan transfer badem bıyıklılarla doldurdunuz.

"MAALESEF SEBEP SİZSİNİZ, SONUÇ ERDOĞAN"

Hayatta sizin kadar yalan söyleyen kimseyi tanımadım, bunu partililer de bilir. Ayrıca cenazeme gelme demişsiniz, siz benden önce vefat ederseniz ben o cenazeye gelmem çünkü hoca helallik istediğinde 'Hakkımı helal ediyorum' diyemem. Öyle iddia ettiğiniz gibi bende de çok hakkınız olduğuna inanmıyorum. İki sefer ön seçimle gelmiş bir Milletvekili, Tayyip Erdoğan'ın %65 oranında oy aldığı Bolu Belediyesi'ni iki sefer rekor oyla kazanmış biriyim. Ayrıca lütfen üslubunuza dikkat edin, emekli oldunuz, genel siyasete değil torunlarınıza vakit ayırınız. Birazcık partiyi düşünüyorsanız, benim gibi siyasette başarılı olanlarla uğraşmak yerine gazetelerin bulmacalarını çözmeye çalışın. Maalesef sebep sizsiniz, sonuç Erdoğan…"