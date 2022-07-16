Saraçhane'deki 15 Temmuz anmasına konuşma metninin dışına çıkan Bahçeli'nin sözleri damga vurdu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'un yıl dönümü için İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen anmada dikkat çeken ifadeler kullandı.

KONUŞMA METNİNİN DIŞINA ÇIKTI

Katılımın yoğun olduğu anmada "Son söz" diyerek konuşma metninin dışına çıkıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahseden Bahçeli, "Bunu yanlış yorumlamayınız, yanlış anlamayınız ama dikkatinizi çekmek için söylüyorum.Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatınız" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin Saraçhane'de yaptığı konuşmadan satırbaşları;

"15 Temmuz FETÖ darbe ve işgal teşebbüsü esnasında vatanını ve milletini kahramanca müdafaa eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Türk milleti gazi bir millettir. Türk devleti gazi bir devlettir. Ölürsem şehit kalırsam gaziyim diyen soylu bir iradeyi yenecek, yıkacak, geçecek, teslim alacak muhasım bir güce henüz dünya üzerinde tesadüf edilmemiş, bundan sonra da edilemeyecektir. Aziz milletimiz işte böyle bir iradenin övüncüdür. 2016 yılının 15 Temmuz'unu 16 Temmuz'a bağlayan gecede yaşananlar bu övüncün beratı ve belgesidir. Nice ateş çemberleri yarılarak bugünlere ulaşılmıştır. Nice badirelere direnç gösterilerek bu cennet vatana leke düşürülmemiştir.

"AZ KALSIN TÜRKİYE TARİH SAHNESİNDEN SİLİNECEKTİ"

Tam altı yıl evvel az kalsın Türkiye işgal edilecekti. Az kalsın, emek emek bugünlere gelen, şehidin, şühedanın göz nuru olan Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesinden silinip gidecekti. Nitekim tehlike bu kadar ileri noktadaydı. Hamd olsun, milletimizin iftihar edilecek feraset ve fedakârlığı sayesinde teröristler hak ettikleri tepkiyi şiddet ve cesaretle görmüşlerdir. Milli birlik ve dayanışma ruhu FETÖ'yü durdurmuş, hesaplarını boşa çıkarmıştır. Uzun zamandır özlemini çektiğimiz kardeşlik ve yardımlaşma duygusu ayağa kalkarak; zalimlerin kullandığı tankın, uçak ve helikopterlerin önünü perdelemiş ve son aşamada da imha etmiştir. FETÖ, Türkiye'ye pusu kurmuş, tuzağa çekmiştir. Demek ki bu soysuz ve kansızlar, vatanı koruyoruz bahanesi altında, kast ve ihanet etmenin alt yapısını oluşturmuşlar, müdahale için uygun zamanı kollamışlardır. FETÖ hem ordumuza kadar sızmış hem de devletin tüm kılcal damarlarına nüfuz etmiştir.

"ESKİ DEFTERLERİN SAYFALARINI KALDIRMAK ANLAMSIZDIR"

Birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirmemizin tarihi zorunluluk olduğu şu günlerde, yeni tartışmalara kapı aralamak, eski defterlerin sayfalarını kaldırmak bize göre anlamsızdır, faydasızdır. 15 Temmuz'dan bir yanda ibret almak, diğer yanda da ders çıkarmak lazımdır. Siyasi düşüncesi, parti aidiyeti, fikri kaynağı ne olursa olsun herkesin ortak hassasiyeti, ortak gayesi Türkiye'nin varlığı ve bağımsızlığı üzerinde tam bir mutabakat sağlamak olmalıdır. Hepimizin vazgeçilmeyecek hedefi Türk vatanının bölünmez bütünlüğünü kopmaz esaslara bağlamaktır. Devletin ve milletin bekası her türlü siyasi angajman ve arayışın önündedir.

"SİYASİ KAMPLAŞMADAN UZAK DURMAK LAZIM"

Samimiyetle ve inançla, üstelik altını kalın bir şekilde çizerek vurgulamak isterim ki, bu kadar etrafımız kuşatılmışken, siyasi kamplaşma ve çekişmeler en çok uzak durmamız gereken mayınlı alandır. Yürekler toplu vurmazsa, hain ve husumet cephesi bir kez daha şansını deneyecektir. Türk milleti, 15 Temmuz akşamından itibaren hiçbir ayrım gözetmeksizin nasıl kucaklaşıp meydanlarda demokrasinin namusunu müdafaa ettiyse, ülkenin istiklal ve istikbaline de aynı şekilde müdafaa edecektir. İnancım budur, beklentim bu şekildedir.

"BUNU YAPANLARA DA ZİLLET DERİZ"

Siyasi ve ideolojik aidiyeti ne olursa olsun, her vatandaşımız Türk milleti kimliğinde buluşmalıdır, milli ve üniter devletimizi yaşatma hususunda kararlı duruşunu korumalıdır. Türkiye'den yana olanlarla Türkiye'nin karşısında duranların mücadelesi bitmeyecektir. Kaldı ki 15 Temmuz gecesi başkentine ateş yağan bir ülkenin, bir milletin başka bir seçeneği yoktur. Bunu görüyor, buna inanıyoruz. Türkiye ve Türk milleti karşısında saf saf toplanıp sıralanan odaklarla can pahasına da olsa mücadeleden kaçınmayız, kararsızlık geçirmeyiz. Bu kapsamda Türkiye'mizin bugünkü hassas ortamında, siyasi çetele tutmayız, çıkarlarımızı düşünmeyiz, aksini yapanları da hoş görmeyiz. Bunu yapanlara da zillet deriz, elimizin tersiyle iteriz. Ganimet avcılığı yapmak için devreye girenlere, karmaşadan mal kaçırma hevesinde olanlara, sürekli gizli gündemlerine yatırım yapanlara sabır ve demokratik tavrımızla direnir, bunların da oyununu çatır çatır bozarız. Bilinmelidir ki, Türkiye kimsesiz ve metruk bir ülke değildir. Ve Türkiye asla zillete düşmeyecektir."