Sosyal medya ikiye bölündü! Şangay Zirvesi'nde Erdoğan'a övgü, Aliyev'e tepki var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Rusya Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ve diğer liderlerle bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi. Liderlerin çekildiği fotoğraf ise dünya gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafta Erdoğan'a övgüler dizerken, 71 askeri şehit olan Azerbaycan lideri İlham Aliyev'in gülmesine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında İran, Azerbaycan, Tacikistan, Rusya ve Belarus devlet başkanlarıyla görüştü.

LİDERLER EBEDİ ŞEHİR'DE BULUŞTU

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Semerkant'a gelen Erdoğan, ağaç dikme töreninin ardından "Ebedi Şehir" kompleksine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, komplekste Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti.

ERDOĞAN'IN LİDERLERLE OLAN KARESİ GÜNDEM OLDU

Zirve kapsamında, liderlerle görüşen Erdoğan'ın pozu ise gündeme oturdu. Görüşmeyi adeta yöneten bir beden dili ile liderlerle konuşan Erdoğan için sosyal medyada övgü dolu yorumlar yapıldı.

İLHAM ALİYEV'E TEPKİ GÖSTERİLDİ

Öte yandan kullanıcılar son günlerde yaşanan Azerbaycan- Ermenistan çatışmaları üzerinden İlham Aliyev'e yüklendi. Çatışmalarda 71 Azerbaycan askerinin ölmesine rağmen Aliyev'in fotoğrafta gülerek yakalanması büyük tepki topladı.

İşte Erdoğan ve Aliyev'e gelen tepkilerden bazıları:

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