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Sosyal medya ikiye bölündü! Şangay Zirvesi'nde Erdoğan'a övgü, Aliyev'e tepki var

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Rusya Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ve diğer liderlerle bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi. Liderlerin çekildiği fotoğraf ise dünya gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafta Erdoğan'a övgüler dizerken, 71 askeri şehit olan Azerbaycan lideri İlham Aliyev'in gülmesine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında İran, Azerbaycan, Tacikistan, Rusya ve Belarus devlet başkanlarıyla görüştü.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Semerkant'a gelen Erdoğan, ağaç dikme töreninin ardından "Ebedi Şehir" kompleksine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, komplekste Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti.

Sosyal medya ikiye bölündü! Şangay Zirvesi'nde Erdoğan'a övgü, Aliyev'e tepki var

Zirve kapsamında, liderlerle görüşen Erdoğan'ın pozu ise gündeme oturdu. Görüşmeyi adeta yöneten bir beden dili ile liderlerle konuşan Erdoğan için sosyal medyada övgü dolu yorumlar yapıldı.

Şangay Zirvesi'nde Erdoğan'a övgü, Aliyev'e tepki var

Öte yandan kullanıcılar son günlerde yaşanan Azerbaycan- Ermenistan çatışmaları üzerinden İlham Aliyev'e yüklendi. Çatışmalarda 71 Azerbaycan askerinin ölmesine rağmen Aliyev'in fotoğrafta gülerek yakalanması büyük tepki topladı.

İşte Erdoğan ve Aliyev'e gelen tepkilerden bazıları:

Şangay Zirvesi'nde Erdoğan'a övgü, Aliyev'e tepki var

Şangay Zirvesi'nde Erdoğan'a övgü, Aliyev'e tepki var

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Haberler.com / Bilsay Özer - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin İlham Aliyev Ermenistan Rusya Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

vatandaş rıza:

Türkiye onların istediği gibi ilerliyor 20 25 milyon ortadoğulu mülteci bizde tarım hayvancılık yok d dışa bağımlılık artıyor sürekli ee bence onların istediğide buydu

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Hasan:

kendi cumhurbaşkanı kabullenemeyen insanlar var malesef kimse kusura bakmasında kabullenemeyenlerin TÜRK lüğünden süphe ederim.

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Zırtapoz:

Helal olsun Reisimize. Şu özgüvene şu karizmaya, şu imaja bak. Herkes reisin ağzından çıkacak lafa bekliyor. Şöyle bi düşünün 6-7 li masadan birinin olduğunu. Gerçi oraya bile çağırmazlardı )

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