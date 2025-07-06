Şamil Tayyar önce paylaştı sonra sildi: Yeni sürprizler olabilir, 2 il risk altında
Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, CHP'li Adana, Adıyaman ve Antalya belediyelerine yönelik operasyonun ardından bugün dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tayyar "Yeni sürprizler olabilir. 2 il risk altında" ifadesini kullanırken, gelen tepkiler sonrasında paylaşımını sildi.
Dün sabah saatlerinde CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gözaltına alındığı operasyonlar kamuoyunda büyük yankı uyandırırken bugün de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
PAYLAŞIMINI APAR TOPAR SİLDİ
Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, X hesabından infial yaratacak bir paylaşım yaptı ve gelen tepkiler üzerine kısa sürede mesajını sildi.
"CHP'Lİ BELEDİYELER ZORDA"
Tayyar'ın sildiği paylaşımında "Belediyelerdeki 'Aziz İhsan Aktaş' depremi, tüm yurdu salladı. CHP'li belediyeler zorda. Yeni sürprizler olabilir. Aktaş fay hattındaki kırılma, komşuyu da etkileyebilir. 2 il risk altında" ifadeleri yer alıyordu.