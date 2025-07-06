Şamil Tayyar önce paylaştı sonra sildi: Yeni sürprizler olabilir, 2 il risk altında

Şamil Tayyar önce paylaştı sonra sildi: Yeni sürprizler olabilir, 2 il risk altında
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Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, CHP'li Adana, Adıyaman ve Antalya belediyelerine yönelik operasyonun ardından bugün dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tayyar "Yeni sürprizler olabilir. 2 il risk altında" ifadesini kullanırken, gelen tepkiler sonrasında paylaşımını sildi.

Dün sabah saatlerinde CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gözaltına alındığı operasyonlar kamuoyunda büyük yankı uyandırırken bugün de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

PAYLAŞIMINI APAR TOPAR SİLDİ

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, X hesabından infial yaratacak bir paylaşım yaptı ve gelen tepkiler üzerine kısa sürede mesajını sildi.

"CHP'Lİ BELEDİYELER ZORDA"

Tayyar'ın sildiği paylaşımında "Belediyelerdeki 'Aziz İhsan Aktaş' depremi, tüm yurdu salladı. CHP'li belediyeler zorda. Yeni sürprizler olabilir. Aktaş fay hattındaki kırılma, komşuyu da etkileyebilir. 2 il risk altında" ifadeleri yer alıyordu.

Şamil Tayyar önce paylaştı sonra sildi: Yeni sürprizler olabilir, 2 il risk altında

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (22)

Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

İstanbul seçimlerinde yaptığınız karşılık buldu millet size cevabını verdi emin ol millet bu yaptıklarınız için de size çok sert bir cevap verecektir

Yorum Beğen137
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Haber YorumlarıÖmer:

Hepsini atın içeriye, seçim yapmayın. Verdik yetkiyi gösterin etkiyi.

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Haber Yorumlarımetehangulen90:

Bu aptal seçim sisteminden kurtulalım sıra dini sistemde. Seni başkam yaptık sıra Allah yapmakta.

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Haber YorumlarıÖmer:

Milletin sabrını taşırmaya başladınız.

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Yorum Beğenme40
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Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

allahsız kitapsızlar Isparta belediye başkanı Audi A8 aracı rüşvet olarak almadın mı niye bir işlem başlatmıyorsunuz Melih Gökçek Ankara’ya parsel parsel satın ne yaptınız gideceksiniz ilk seçimde defolup gideceksiniz

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme37
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