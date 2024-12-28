Üye Girişi
Haberler
Narin davasının mahkeme başkanı: Ambulans ekibi burada olsun
"Saat 21.00'de hazır olun, ambulans ekibi burada olsun"
Narin Güran davasında karar bu akşam açıklanacak
Türkiye'nin konuştuğu davada mahkeme başkanından dikkat çeken açıklama
DEM Parti heyeti ile Öcalan arasındaki görüşme sona erdi
İmralı'daki kritik görüşme sona erdi
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Kayıtsız kalmayız
Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili umutlandıran mesaj

Sağlık Bakanı Memişoğlu, AK Parti Bilecik 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Memişoğlu, AK Parti Bilecik 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Artık birbirimizi eleştirmek değil, ayrıştırmak değil; sarılmak, birlikte hareket etmek ve en önemlisi de kötülük medeniyetinden daha çok çalışıp, daha çok üretip, dünyaya yeniden hakim olabilecek iyilik medeniyetini yeniden ayağa kaldırmaktır en büyük göreviniz,...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Artık birbirimizi eleştirmek değil, ayrıştırmak değil; sarılmak, birlikte hareket etmek ve en önemlisi de kötülük medeniyetinden daha çok çalışıp, daha çok üretip, dünyaya yeniden hakim olabilecek iyilik medeniyetini yeniden ayağa kaldırmaktır en büyük göreviniz, en büyük vebaliniz, her birinizin budur." dedi.

Memişoğlu, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bilecik 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Dünya 5'ten büyüktür." dediğini anımsattı.

Bu iddianın ne olduğunun herkesin farkında olması gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Bu iddia ne? 'Dünya 5'ten büyüktür' kelimesinin altındaki iddia ne? Bugün hepimiz yaşıyoruz. Dünyada insanları öldürüp katleden, birbirlerine düşürerek emperyal düzenini devam ettirmeye ve bundan çıkar elde etmeye ve hükmünü dünyayı yönetmeye devam etmeye çalışan bir kötülük medeniyeti var. Vahşet medeniyeti var. Hepimiz biliyoruz ki bu medeniyetin artık değişmesi gerekiyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'mızın söylediği '5'ten büyüktür' iddiası artık bu düzenin dünyada değişmesi iddiasıdır. Peki bu kötülük medeniyeti kötülüğünü yaparken 45 bin insanı canlı canlı Gazze'de öldürürken, iyilik medeniyeti olarak bu topraklardan, 3 kıtayı yönetmiş iyilik medeniyeti olarak biz ne yapacağız? Liderimizin bu iddiasının arkasında durup birlikte hareket edeceğiz."

Memişoğlu, farklılıkları birleştirip zenginlik haline getireceklerini vurgulayarak "Sadece bugünümüzün vebalini taşımıyoruz bizler. Bu davanın insanları gelecek neslin de vebalini taşıyor. Allah öyle bir fırsat çıkarttı ki bu ülkeye Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti, liderliğiyle hepimizin 22 senedir gece gündüz çalışmasıyla bu iyilik medeniyetinin ümidi oldu bu ülke. Onun için her birimizin vebali farklı, her birimizin vebali fazla." diye konuştu.

İyilik medeniyetinin yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini ifade eden Memişoğlu, "Artık birbirimizi eleştirmek değil, ayrıştırmak değil, sarılmak, birlikte hareket etmek ve en önemlisi de kötülük medeniyetinden daha çok çalışıp, daha çok üretip, dünyaya yeniden hakim olabilecek iyilik medeniyetini yeniden ayağa kaldırmaktır en büyük göreviniz, en büyük vebaliniz, her birinizin budur" ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu ülke, bu millet, bu medeniyet yeniden ayağa kalkacaktır çünkü sadece Türkiye'deki insanlara ihtiyacı yok. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ne dedi? 'Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil'. Onun için Türk cumhuriyetlerine gittiğimizde de hissediyoruz, Balkanlar'a gittiğimizde de hissediyoruz, Afrika'ya gittiğimizde de hissediyoruz bunu. Onun için biz daha çok çalışacağız, daha çok bir araya geleceğiz."

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Politika
img

Reyting için bunu da yaptılar
img

Narin'in ağabeyi korkunç gerçeği itiraf etti: Yalnız biz biliriz
img

3 yıldır konuştuğu sevgilisinin fotoğrafını görünce adeta yıkıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü
Bakan Fidan, Blınken'a resti çekti: İzin vermeyeceğiz
Teröristbaşı Mazlum Kobani, bu sefer Rusya'ya yalvardı: Türkiye ile konuşun
Kobani, ABD'den sonra bir ülkeye daha yalvardı: Türkiye ile konuşun
Enişte ve baldızın öpüşme sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı
Reyting için bunu da yaptılar
Yüksel Güran'ın avukatı: Müvekkilimin iffetiyle oynanmak istendi
Herkesin aklındaki "İlişki" senaryosunu böyle çürütmeye çalıştı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Aziz Yıldırım'dan taraftarı heyecandan uyutmayacak hamle
Putin'den Aliyev'e 38 kişinin öldüğü uçak kazası için telefon: Özür diliyoruz
Düşürülen yolcu uçağı için Aliyev'i aradı: Özür diliyoruz

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 ARALIK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2025 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim? Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim? Masterchef 28 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 159. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.