Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki Ek Pist İnşaatı Hala Bitmedi

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 2019 yılında bitirilmesi gereken ek pistin hala bitmediğini hatırlatarak, "Normalde 2019'da bitmesi gereken, dönemin bakanı Karaismailoğlu'nun 2021'de açılacağını iddia ettiği, 2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yüzde 50'sinin bitirilmesi hedeflenen pist inşaatı tam bir yılan hikayesi. Pandemide dahi uçuş yoğunluğu yokken Sabiha Gökçen'den ek sefer talepleri reddedildi. 2. pisti özellikle bitirmeyerek yap-işlet-devret ile yapılan İstanbul Havalimanı'na ekstra kaynak sağlanıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pist inşaatını İstanbul Havalimanı'nı işleten şirketlere verirseniz o pist yıllarca bitmez" dedi.

CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kapasite artışı için 2019 yılında bitirilmesi gereken ek pist inşaatının bitirilmemesine tepki gösterdi. Akkuş İlgezdi'nin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"UÇAKLARI İSTANBUL HAVALİMANI'NA MAHKUM ETMEK İÇİN EK PİST İNŞAATI HALEN BİTİRİLMİYOR"

"Uçakları İstanbul Havalimanı'na mahkum etmek için ek pist inşaatı halen bitirilmiyor. Normalde 2019'da bitmesi gereken, dönemin bakanı Karaismailoğlu'nun 2021'de açılacağını iddia ettiği, 2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yüzde 50'sinin bitirilmesi hedeflenen pist inşaatı tam bir yılan hikayesi. Bakanlığın niyeti çok açık: Uçakları hiçbir hava yolu şirketinin uçuş yapmak istemediği İstanbul Havalimanı'na yönlendirmek.

"AMAÇLARI SADECE, YAP-İŞLET-DEVRET MÜTAHHİTLERİNE PARA KAZANDIRMAK"

Havayolu firmaları yıllardır Sabiha Gökçen Havalimanı'nı daha çok kullanmak için talepte bulunuyor. Ama maalesef Bakanlık, İstanbul Havalimanı ısrarından vazgeçmiyor. Pandemide dahi uçuş yoğunluğu yokken Sabiha Gökçen'den ek sefer talepleri reddedildi. 2. pisti özellikle bitirmeyerek yap-işlet-devret ile yapılan İstanbul Havalimanı'na ekstra kaynak sağlanıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pist inşaatını İstanbul Havalimanı'nı işleten şirketlere verirseniz o pist yıllarca bitmez. Uzmanlardan yıllardır oyaladıkları pist açılsa bile uçuş sayısı artmasın diye eski pisti bakıma alacakları ve yine yeni uçuşlara izin verilmeyeceği bilgisi geliyor. Amaçları sadece, yap- işlet- devret müteahhitlerine para kazandırmak olan bu iktidar, ısrar ve inatla Sabiha Gökçen Havalimanı'nın daha az kullanılması için uğraşıyor."