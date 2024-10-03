Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti

ÖZEL HABER | TBMM'de yeni yasama yılı başladı. Haberler.com ekibi, Meclis bahçesinde gerçekleştirdiği canlı yayınlarla önemli röportajlara imza attı. Sunucu Melis Yaşar ile Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin konukları arasında TBMM Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ da vardı.

"ABONELİĞİM 65 LİRAYDI, 667 LİRA OLMUŞ"

Gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Özdağ, son dönemlerde vatandaşın en çok şikayet ettiği konuların başında gelen telefon ve internet faturalarına yapılan zamlara da değindi. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı bir görüşmeyi anlatan Özdağ, "Aboneliğim 65 liraydı. Bir baktım 667 lira olmuş. Aradım kendilerini ve böyle bir şeyin mümkün olamayacağını söyledim. Üstüne üstelik benden habersiz yapmışlar. Beni aradıklarını ancak ulaşamadıklarını söylediler. Yüzde 300 zam diyorlar. Ne yüzde 300'ü... Yüzde 600 zam yapmışlar. Bir de bana kabadayılık taslıyorlar. Milletvekili olduğumu ve parlamentoya taşıyacağımı söyledim. Bunlar neden denetlenmiyor?" ifadelerine yer verdi.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Son dönemlerin en önemli gündem maddelerinden biri olan erken seçim tartışmalarına da değinen Özdağ, "Sayın Erdoğan geçmişte de Sayın Devlet Bahçeli ile beraber seçim olmayacağını söyledi. 15 gün sonra erken seçim kararı almışlardı. Sayın Erdoğan ve arkadaşları kendilerinin lehine ne zaman olacaksa o zaman erken seçim kararı alırlar çünkü kendisi tekrar aday olmak istiyor. Bugün getirmiş oldukları Anayasa değişikliği teklifi de Sayın Erdoğan'ı tekrar aday yapmak adına yapılacak bir anayasa değişikliği teklifidir. Dördüncü kez seçtirmek içindir. %40+1'i oluşturmak için yapılan bir hamledir. Erken seçim olacak ama 2027'de olacak" şeklinde konuştu.