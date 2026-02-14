Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Haberler.com canlı yayınında açıklamalar

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Haberler.com canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Arıkan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Yeni görev alan bakanlarımızı tebrik ediyorum. Ön yargılardan arınmış bir şekilde her iki bakana hukuku üstün tutarak Türkiye'nin kaybettiği güven ortamını tesis edecek çalışmalarda başarılar diliyorum. Meclis'te gerilim yükselirse sokaklarda güven azalır. Sokakta gerilim yükselir. Sokaklarımız çetelerin ellerine bırakılmış durumda. Meclisteki kavga dilinden dolayı sokaklarda maalesef güvensiz hale geliyor.

"TÜRKİYE'NİN İHTİYACI BAĞIRAN SİYASET DEĞİL, UZLAŞAN SİYASET"

Bugün Türkiye'de bağıran siyasetçi merakı var. Bağıran siyasetçinin prim yaptığıyla ilgili kanaat var. Türkiye'nin ihtiyacı bağıran siyaset değil, konuşan, uzlaşan siyasettir. Biz bu boşluğu doldurmak istiyoruz.

"BASKIN SEÇİME GİTME NOKTASINDA YENİ HALKA"

Bakan atamalarını ülkenin baskın seçime gitme noktasında eklenen bir halka olarak görüyorum. Seçimlere yaklaşılacağı zaman üç bakan değişir. Ulaştırma, adalet ve içişleri. İkisi değişti. Sayın Yerlikaya ve Sayın Yılmaz Tunç neyi eksik yaptı da görevden alındılar da görevden alındılar. Bunu paylaşmaları lazım.

"ADALET BAKANI PARTİLER ÜSTÜ OLMALI"

Adalet Bakanı partiler üstü olmalı. Siyaset üstü olmalı. Muhalefetle bu kadar kavgalı olmamalı. Yarından insanların kaygı duymayacağı, adaletin 86 milyona eşit davranacağı bir müesseseyi tesis etmek lazım. Umarım Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndayken dönemindeki hatırların tekrar canlanmadığı bir yönetim modeli ortaya konur. Umarım adaletli yönetir, iktidarın bekası için adaletin tecellisi için çalışır.

İÇİŞLERİ BAKANI İLE İLGİLİ "HAFIZ" TARTIŞMALARI

İçişleri Bakanı da atandı. İktidar, bakanın hafızlığı üzerinden pr çalışması yapıyor. Muhalefet, hafızlığı üzerinden itibarsızlaştırma çalışması yapıyor. Bir insanın hafız olması, o makam için de çok büyük anlam ifade etmez. Öyle bir sert kutuplaşma var ki, bu Türkiye için rahatsız edici bir durum.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Bugün meseleyi adalet üzerinden okumayı, kardeşlik diliyle siyasete taşımak gerektiğini söylüyoruz. Ama bir yıl geçti elde var sıfır. Maalesef sadece Öcalan'a indirgenen, PKK'nın görev yapan teröristlere indirgenen bir dil olduğunu görüyoruz, bu doğru değil. Ama biz yinede her zaman bu meseleyi olumlu pencereden bakarak bu sürecin olumlu bitmesini istiyoruz. Süreç olumsuz biterse tekrar bu kadar geniş mutabakat sağlama imkanı bulamayabiliriz.

Bu sorunun çözümüyle alakalı bölge ülkelerinin de masada olması gerekiyor. En önemli unsurlardan biri ABD. Bölge gerçeklerini görmek, İran, Irak ve Suriye'nin katılımıyla bir organizasyon yapılmalı.

