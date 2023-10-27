Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Batı ülkeleri İsrail'in soykırımına engel olmalıdır

İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR'ın genel başkanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener paylaşımında, Gazze'de gün geçtikçe büyüyen zulmün, bu geceki kara harekatıyla artık geri dönülmez bir boyut kazandığını vurguladı.

Akşener, "Uluslararası tüm normların hiçe sayıldığı böylesi bir vahşete engel olamayan uluslararası toplum, bu saatten sonra insan haklarını nasıl savunacak? Nasıl demokratik değerler, nasıl barış diyebilecek? Netanyahu terörüne göz yummaya devam edenler, hiç şüphesiz ki tarihe bir utanç vesikası olarak geçecekler. Uluslararası güvenliğin bir krize terk edilmemesi için tüm devletleri acilen bu terörü durdurmak üzere birleşmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise işgalci İsrail devletinin, bu gece Gazze'ye en yoğun saldırıları gerçekleştirdiğini belirterek Gazze'nin, elektrik ve iletişim kesintisi nedeniyle "karanlıklar içinde barbarlar ordusunun vahşetiyle baş başa bırakıldığını" vurguladı.

Karamollaoğlu şunları kaydetti:

"2 milyondan fazla insandan haber alınamıyor. Bugüne kadar İsrail'in Gazze'deki soykırımına seyirci kalan Batı ülkeleri artık insanlık suçuna karşı İsrail'in bu soykırımına engel olmalıdırlar. Aksi takdirde tarih onları da bu soykırımının ortağı olarak anacaktır. İslam dünyası ise Türkiye öncülüğünde bu gece izzet ve onurunun karanlığın içinde boğulduğunu izlemek yerine harekete geçmeli, tüm dünyaya ve işgalcilere Filistin'in sahipsiz olmadığını göstermelidir."

"Dünya seyrediyor, yeter yeter"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "Ey Müslüman ayağa kalk. Ey insanlık ayağa kalk. Gazze'de katledilen insanlıktır. İsrail devlet terörü uygulayarak kadın çocuk demeden masum sivilleri katlediyor, dünya seyrediyor, yeter, yeter." paylaşımında bulundu.

"Erbakan Hocamız gibi kararlı ve cesur olmaya davet ediyoruz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan paylaşımında, siyonist İsrail rejiminin kadın, çocuk, yaşlı ve engelli demeden cami, kilise, hastane ve okullara bomba yağdırdığını belirtti.

Dünyanın gözü önünde katliam yapıldığının altını çizen Erbakan şunları kaydetti:

"Müslüman ülkeler sadece konuşmakla, sadece kınamakla bir yere varılamayacağını görmelidir. Gazze'de yapılan soykırıma sessiz kalınmamalı ve gerekli fiili ve caydırıcı adımlar Türkiye öncülüğünde ivedilikle atılmalıdır. Bu noktada İslam ülkelerinin yöneticilerini, başbakanlığı esnasında el-Halil kentini korumak ve barışı muhafaza etmek üzere Mehmetçiği, Filistin'e gönderen merhum Erbakan Hocamız gibi kararlı ve cesur olmaya davet ediyoruz."

"Kürecik ve İncirlik üsleri kapatılmalı"

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gazze'de soykırım yaşandığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gazze'de insanlık öldürülüyor. Siyonist terör şebekesi dünyanın tepkisizliğinden aldığı cesaretle saldırılarının şiddetini artırıyor. Suyun, elektriğin ve iletişimin olmadığı Gazze'nin dünya ile irtibatı kesildi. İnsanlığını kaybetmemiş olan siviller çaresiz, dua ediyor, beddua ediyor, gözyaşı döküyor. Karar vericiler seyrediyor, en fazla kınıyor. Siyonist vahşete ilk somut adım olarak Kürecik ve İncirlik üsleri kapatılmalı, Tel Aviv'deki diplomatlar derhal geri çağrılmalıdır."