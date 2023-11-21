Rusya, Eurovision'u kazanan Ukraynalı şarkıcı Jamala'yı arananlar listesine aldı

Rus medyası, Rusya'nın 2016 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Ukraynalı şarkıcı Jamala'yı arananlar listesine aldığını bildirdi.

Mediazona adlı Rus haber sitesine göre Rusya'da bir mahkeme geçen ay, gerçek adı Susana Jamaladinova olan şarkıcı hakkında gıyaben tutuklama kararı çıkardı.

Kırım Tatarı Jamala, Rus ordusu hakkında "yalan bilgiler yaymakla" suçlanıyor.

Jamala, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştiriyordu.

Rus Telegram kanalı Shot ise Jamala'nın arananlar listesine eklenmesinin nedeninin, Rusya'nın Ukrayna'nın Buça kasabasında geçen yıl sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamlara yönelik paylaşımları olduğunu bildirdi.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça'da sivillerin askerlerince katledildiği iddialarının "yalan" olduğunu savunuyor.

Halen Avustralya'da olan Jamala, Rusya'da arananlar listesine eklenmesine Sydney Opera Binası'nın önünden paylaştığı bir Instagram hikayesi ile tepki gösterdi. Jamala, hakkındaki haberin linkini, eliyle yüzünü kapatan kadın emojisi eşliğinde paylaştı.

40 yaşındaki şarkıcı, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından, geçen yıl ailesiyle birlikte ülkesini terk etmişti.

Jamala, 7 yıl önce Eurovision Şarkı Yarışması'nı İngilizce ve Tatarca söylediği "1944" adlı şarkıyla kazanmıştı.

Şarkı, 1940'larda yaklaşık 200 bin Kırım Tatarı'nın Nazilerle işbirliği yaptıkları iddiasıyla dönemin Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin'in emriyle anavatanlarından sürgün edilmesini konu alıyordu.

Rusya, Ukrayna toprağı Kırım'ı 2014'te ilhak etmiş; Jamala ise Kremlin'e tepki göstererek, uluslararası kamuoyunda Müslüman Kırım Tatarlarının açık sözlü bir destekçisi olmuştu.