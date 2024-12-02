Romanya Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin İlk Tur Sonuçlarını Onayladı

Romanya Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna ait sonuçları onaylayarak, seçimin ilk turunun iptal edilmesi talebini reddetti.

Romanya Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tura ait sonuçlarını onaylayarak, ilk turun iptaline ilişkin talebi reddetti. Anayasa Mahkemesi Başkanı Marian Enache, "Hakimler, oy birliğiyle 24 Kasım tarihinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunun sonuçlarını onaylama ve ikinci turun 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilmesini teyit etme kararı almıştır" dedi.

Kararla birlikte savaşın şiddetlenerek devam ettiği Ukrayna'ya komşu olan Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkede halk, 8 Aralık'ta bir hafta arayla üçüncü defa sandık başına gidecek.

Anayasa Mahkemesi'nin ülkedeki kısa süreli siyasi belirsizliğe son veren kararı, 24 Kasım'da yapılan seçimde aşırı sağcı aday Calin Georgescu'nun büyük bir sürprize imza atarak seçim yarışını ilk sırada tamamlaması ve seçimlere müdahale edildiği şüphesiyle yapılan itirazın ardından geldi. Rusya yanlısı olmakla suçlanan adayın kazanması sonrasında yapılan itirazın ardından mahkeme, oyların tekrar sayılmasına hükmetmiş, seçimin iptali talebine ilişkin kararı ise bugüne ertelemişti.

Anayasa Mahkemesi'nin seçim sonuçlarını onaylamasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı seçiminin 8 Aralık'ta yapılacak ikinci turunda bağımsız aday Calin Georgescu ile AB yanlısı Romanya Birliğini Kurtarın (USR) partisinin lideri Elena Lasconi'nin karşılaşacağı kesinleşmiş oldu. İlk turda seçim öncesinde anketlerde yüzde 10'un altında destek aldığı görülen Calin Georgescu, yaklaşık yüzde 23 oranında oy almıştı. Seçimde USR lideri Lasconi'nin oy oranı yüzde 19,18 olmuş, anketlerde ilk sırada gösterilen ve seçimlerin ikinci turuna katılmayı yaklaşık 2 bin 700 oy farkla kaybeden Başbakan Marcel Ciolacu'nun oy oranı ise yüzde 19,15 olmuştu.

Romanya'da halk 1 Aralık'ta sandık başına gitmişti

Romanya'da halk, 1 Aralık Pazar günü ise parlamento üyelerinin belirlendiği genel seçim için sandık başına gitmiş, seçimler sonucunda iktidar partisi Sosyal Demokrat Parti (PSD) güven tazelemiş fakat aşırı sağcı partiler de büyük kazanımlar elde etmişti. Aşırı sağcı partilerin parlamentonun yaklaşık üçte birine hakim olduğu seçimlerde PSD yüzde 22,3, aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) yüzde 18,3, Ulusal Liberal Parti (PNL) yüzde 14,3 ve cumhurbaşkanı adayı Elena Lasconi liderliğindeki USR yüzde 12,25 oranında oy almıştı. Yüzde 5 oranında seçim barajı uygulanan ülkede, aşırı sağcı partilerden SOS Romanya yüzde 7,75 ve Gençlerin Partisi (POT) ise yüzde 6,4 oranında oy alarak parlamentoya girmeye hak kazanmıştı. Etnik Macar vatandaşlara ait Romanya'daki Macarların Demokratik Birliği (UDMR) de yüzde 6,38 oranında oy alarak parlamentoya girdi. - BÜKREŞ