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Reuters'a göre ABD, Grönland'da 2 yeni askeri üs kurmayı planlıyor

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Reuters'a göre ABD, Danimarka ve Grönland ile imzalanacak anlaşma kapsamında Grönland'da 2 yeni askeri üs kurmayı planlıyor. Anlaşmanın bugün New York'ta imzalanması beklenirken, Narsarsuaq'ta eski bir üssün yeniden kurulması, Mestersvig'de yeni bir üs oluşturulması planlanıyor.

Reuters haber ajansının özel haberine göre ABD, Danimarka ve Grönland ile imzalanacak anlaşma kapsamında Grönland'da 2 yeni askeri üs kurmayı planlıyor.

Reuters haber ajansı konuyla ilgili bilgi sahibi 3 kaynağa dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin bugün New York'ta Danimarka ve Grönland ile imzalanacak bir anlaşma kapsamında Grönland'ın güneyinde Soğuk Savaş döneminden kalma bir askeri üssü yeniden kurmayı ve doğu kıyısında da bir başka üs oluşturmayı planladığını aktardı. İki kaynak, söz konusu yerlerin ABD'nin 1950'lerde Bluie West One askeri üssünü kapatmasından bu yana nüfusu 130'a kadar azalan Narsarsuaq ve Danimarka özel kuvvetler birimi Sirius Köpek Kızak Devriyesi tarafından kullanılan bir askeri karakol olan Mestersvig olduğunu aktardı.

Anlaşmanın metni henüz açıklanmadı

Danimarka, Grönland ve ABD'nin söz konusu anlaşmayı bugün New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda imzalaması bekleniyor. Anlaşmanın metni kamuoyuna açıklanmazken, Beyaz Saray anlaşmanın "Grönland ile ABD'nin güvenliğini sağlayacağını ve koruyacağını" belirtti. Danimarka ise anlaşmanın Arktik güvenliğini yalnızca ABD ve Danimarka'ya bırakmak yerine NATO'nun gözetimi altına aldığını ifade ediyor.

Soğuk Savaş sırasında ABD, Grönland'da 17 askeri tesis ve 10 binden fazla personel bulunduruyordu. Grönland'da bugün sadece Pituffik Uzay Üssü bulunurken, burada yaklaşık 150 ABD askeri personeli görev yapıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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