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PYD elebaşı Salih Müslim: Öcalan'ın yapacağı çağrıya uyacağız

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MHP lideri Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" çağrısıyla birlikte başlayan süreçte gözler teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrıya çevrilirken terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin yöneticilerinden Salih Müslim'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Müslim "Halkların gözü ve kulağı Öcalan'ın iki dudağının arasından çıkacak kelimelerdedir. Öcalan'ın yapacağı çağrıya uyacağız" dedi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajı sonrasında başlayan süreçte DEM Parti İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile 2 kez görüşürken birçok siyasi partiye de süreçle ilgili bilgilendirmede bulunmuştu.

DEM PARTİ'DEN İMRALI'YA 3. ZİYARET İÇİN BAŞVURU

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı heyeti, bugün ise PKK lideri Abdullah Öcalan'la üçüncü görüşme için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

GÖRÜŞMENİN BU HAFTA İÇİNDE GERÇEKLEŞMESİ BEKLENİYOR

Yeni ziyaret için DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın yanı sıra yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de başvuru yaptı. Görüşmenin bu hafta içinde gerçekleşmesi ve Öcalan'ın mesajlarına ilişkin kapsamlı açıklama yapılması bekleniyor.

DEM PARTİ: BEKLENTİMİZ ÇAĞRININ GÖRÜNTÜLÜ OLMASI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, birkaç gün içinde yapılmasını beklediklerini ve Öcalan'ın çağrısıyla ilgili kamuoyuna da kapsamlı açıklama yapılacağını söyledi. Doğan, çağrının hangi yöntemle yapılacağının da görüşme sonrası netleşeceğini ancak temennilerinin "görüntülü" olması yönünde olduğunu söyledi; "Görüntülü olmasının pek çok açıdan daha iyi olacağını, zaten bugüne kadar sürdürülen tecridin de kaldırılması gerektiğini defaatle ifade ettik" diyen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Toplumsal talebin de bu yönde olduğunu ifade ettik. Yani beklentimiz bir görüntülü şekilde yapılacak bir açıklama olsa da hangi yöntemle yapılacağı İmralı adasında DEM Parti İmralı Heyeti ile sayın Öcalan'ın yapacağı görüşmeden sonra netleşecek."

PYD ELEBAŞI: ÖCALAN'IN YAPACAĞI ÇAĞRIYA UYACAĞIZ

Bu gelişmenin ardından gözler teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrıya çevrilirken söz konusu mesajla ilgili terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin yöneticilerinden Salih Müslim'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Elebaşı Müslim "Halkların gözü ve kulağı Öcalan'ın iki dudağının arasından çıkacak kelimelerdedir. Öcalan'ın yapacağı çağrıya uyacağız. Öcalan bir çağrı yaparsa Türkiye'nin bize dönük bakışı da etkilenebilir" dedi.

PYD elebaşı Salih Müslim: Öcalan'ın yapacağı çağrıya uyacağız
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHalit:

uyun bari bir faydası olsun uymayana sarı torba hazır

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Haber YorumlarıSerseri KRAL:

Dünyadaki bütün Kürtlerin lideri Öcalan dir, Öcalan ölün derse ölürler, ayaklanin derse ayaklanır savaş derse savaş,silah bırakın derse bırakırlar, tüm Kürtlerin başkanı lideri Öcalan dir

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Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıSerseri KRAL:

Dünyanın neresinde bir Kürt kanı varsa, Öcalan onların lideri ve başkanıdır,ölün derse ölüme giderler, savaşın derse savaşırlar, silahlar bırakılsın derse silahlar bırakırlar, çünkü bu Ordu'nun genel başkanı genel komutanı ve başkanıdır,.onun 1 dediğini 2 yapmazlar

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Haber Yorumları46j48c82r5:

ben bi gariplik hissettim bu haberde, hani Ocalani dinliyoruz hani boşa değil bu çözüm süreci falan

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