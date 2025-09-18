Prenses Akiko Mikasa, Kırşehir'de Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nü Ziyaret Etti

Türk ortaklığıyla kurulan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nü ziyaret ederek başladı.

Kırşehir'deki programı kapsamında ilk durağı Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü olan Prenses Akiko Mikasa, burada yetkililerden bilgi aldı. Enstitüte yapılan arkeolojik çalışmalar ve araştırmalar hakkında detaylı bilgi alan Prenses Mikasa, kazı alanlarını da gezerek incelemelerde bulundu. Japon ve Türk bilim insanlarının iş birliğiyle yürütülen projelerin tanıtıldığı ziyarette, iki ülke arasındaki kültürel ve akademik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik mesajlara yer verildi.

Prenses Akiko Mikasa'ya ziyaretleri sırasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da eşlik etti. - KIRŞEHİR