Polonya Başbakanı Tusk kırık ayakla Türkiye'ye geldi, Erdoğan koluna girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı ağırladı.

POLONYA BAŞBAKANI TUSK TÜRKİYE'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Karşılama töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tusk, ikili görüşmede bulundu.

ERDOĞAN, TUSK'IN KOLUNA GİRDİ

Beştepe'de ilginç görüntüler kaydedildi. Erdoğan, ayağı kırık olan Tusk yürürken koluna girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Tusk görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısında yaptığı açıklamalardan ana başlıklar şöyle: "Ticaret, yatırımlar, savunma alanında işbirliği ve beşeri ilişkiler başlıklarında güçlü potansiyele sahibiz. Bugün bunları kapsamlı şekilde mütalaa ettik. Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik atılabilecek adımları görüşme fırsatı bulduk. Avrupa'nın güvenliği, Suriye ve Filistin dahil bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Yaklaşık 12 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi ve yatırımlarımızı daha da ileriye taşımakta kararlıyız. Yeni hedef olarak 15 milyar doları tespit ettik.

"TÜRKİYE VE POLONYA İKİ KİLİT MÜTTEFİK"

Polonya yurt dışı müteahhitlik sektörümüz için önemli pazarlardan biri. Şirketlerimizin üstlendiği projelerin sayısını artmasından memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Türkiye ve Polonya NATO'nun Avrupa'daki en büyük iki kara ordusuna komuta eden iki kilit müttefiktir. Ülkelerimiz Avrupa'nın güvenlik mimarisinin geleceğinde vazgeçilmez yere sahiptir. Dostum Tusk'la Avrupa'da güvenliğin geleceğini değerlendirdik.

"VATANDAŞLARIMIZIN VİZE SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİNE ÖNEM VERİYORUZ"

Ülkelerimiz arasında savunma sanayi iş birliğine değindik. Eğitim, kültür, bilim, turizme uzanan geniş alanda münasebetlerimizin güçlendirilmesi dostluğumuzun geleceğine yapılmış mühim yatırımdır. Vatandaşlarımızın vize sorunlarının çözülmesine önem veriyoruz. Bu konuda değerli dostumun ilgisine güvenliğini ifade ettim.

"AB GÜÇ KAYBININ ÖNÜNE GEÇMEYİ TÜRKİYE İLE BAŞARABİLİR"

Bugün Polonya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı çerçevesinde Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra güncel, bölgesel, küresel meseleleri ele aldık. AB'ye tam üyeliğinin stratejik hedefimiz olduğunu her vesile ile vurguluyoruz. AB ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme arzusunda olduğumuzu muhataplarımızla sık sık tartışıyoruz. AB güç ve irtifa kaybının önüne geçmek; hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile başarabilir. Polonya'nın üyelik desteğini artırarak sürdürme talebimi sayın Tusk ile paylaştım.

"ADİL BİR BARIŞLA SAVAŞIN SONUÇLANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Dün ABD ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesini olumlu ve önemli buluyoruz. Şimdi Rusya'nın da buna yapıcı mukabele etmesini önemli buluyoruz. Türkiye'nin tutumu ilk günden beri gayet sarihtir. Daha fazla kan akmaması, adil bir barışla savaşın sonuçlandırılmasını istiyoruz. Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasına dönüşü sağlarsa görüşmelere ev sahipliği yapmak dahil adil ve kalıcı barışın tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazırız.

Bölgemiz savaş, çatışma ve gözyaşına doymuştur. Ümidimiz bölgemizin uzun süredir içinde bulunduğu cendereden bir an önce çıkması huzura ve istikrara kavuşmasıdır. Türkiye olarak bunun için çalışmaya inşallah devam edeceğiz."