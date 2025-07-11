PKK'nın yaktığı silahların son hali! İşte törenden kare kare tüm detaylar

PKK'nın yaktığı silahların son hali! İşte törenden kare kare tüm detaylar
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PKK'nın yaktığı silahların son hali! İşte törenden kare kare tüm detaylar
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Terörsüz Türkiye hedefinde ilk PKK'lı grup silah bıraktı. Aralarında PKK elebaşlarından Bese Hozat'ın da bulunduğu 30 terörist silahlarını içinde ateş yanan dev kazanlarda yaktı. PKK'lıların yaktığı silahların son hali ise kameralar tarafından görüntülendi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde tarihi bir gün yaşanıyor. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma töreni kapsamında, 4'ü elebaşı olmak üzere 30 PKK'lı silahlarını yaktı.

SİLAHLARIN SON HALİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Mağaradan çıkan ve aralarında PKK elebaşlarından Bese Hozat'ın da bulunduğu 30 terörist içinde ateşlerin yandığı dev kazanlara silahlarını bıraktı. Dakikalarca ateşin içinde kalan silahların son hali ise kameralara anbean yansıdı.

PKK'nın yaktığı silahların son hali! İşte törenden kare kare tüm detaylar

MAZOT VE ODUNLARIN BULUNDUĞU KAZANDA YAKTILAR

Servis edilen görüntülerde teröristlerin bıraktığı onlarca silahın içinde mazot ve odunların bulunduğu kazanda küle döndüğü görüldü.

PKK'nın yaktığı silahların son hali! İşte törenden kare kare tüm detaylar

SEMBOLİK TÖREN CASENE MAĞARASI'NDA GERÇEKLEŞTİ

27 Kasım 1978'de Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Fis köyünde, Abdullah Öcalan başkanlığında 22 kişinin katılımıyla kuruluşunu ilan eden terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde düzenlediği 12'nci kongresinde fesih kararı almıştı.

PKK'nın yaktığı silahların son hali! İşte törenden kare kare tüm detaylar

Bu kararın ardından bir grup PKK üyesi bugün düzenlenen törenle silah bıraktı. Tören Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentindeki Casene Mağarası'nda gerçekleşti.

PKK'nın yaktığı silahların son hali! İşte törenden kare kare tüm detaylar

TÖRENE 250 GÖZLEMCİ KATILDI

Aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, eski Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, DEM Parti milletvekilleri, Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) yetkilileri, uluslararası delegasyon üyelerinin de bulunduğu 250 kişilik gözlemci heyetin gözetiminde bir grup terör örgütü mensubu silahlarını bıraktı. Silahların imha edildiği öğrenildi.

PKK'nın yaktığı silahların son hali! İşte törenden kare kare tüm detaylar

OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Terör örgütü PKK mensuplarının silah bıraktığı Süleymaniye kentindeki Casene Mağarası bölgesinde YNK peşmergelerinin olağanüstü güvenlik önlemi aldıkları gözlendi.

PKK'nın yaktığı silahların son hali! İşte törenden kare kare tüm detaylar

Mağaraya giden yolda zırhlı araçlarla önlem alan peşmergeler, gazetecilerin alana girmesini engelledi. Törenin yapıldığı Casene Mağaraları bölgesinde havada helikopterlerle güvenlik önlemleri alındı.

PKK'nın yaktığı silahların son hali! İşte törenden kare kare tüm detaylar

PKK'nın yaktığı silahların son hali! İşte törenden kare kare tüm detaylar

PKK'nın yaktığı silahların son hali! İşte törenden kare kare tüm detaylar

PKK'nın yaktığı silahların son hali! İşte törenden kare kare tüm detaylar

PKK'nın yaktığı silahların son hali! İşte törenden kare kare tüm detaylar

PKK'nın yaktığı silahların son hali! İşte törenden kare kare tüm detaylar

PKK'nın yaktığı silahların son hali! İşte törenden kare kare tüm detaylar

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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