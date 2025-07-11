PKK'nın silah bırakmasının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama

PKK'nın silah bırakmasının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama
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PKK'nın silah bırakmasının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama
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PKK terör örgütüne ait 30 kişilik grubun Süleymaniye'de silah bırakmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik adım atıldı. Terör örgütü PKK'dan bir grup, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti. Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.

30 PKK'LI SİLAHLARINI BIRAKTI

15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti. Alanda bir örgüt elebaşı, Türkçe ve Kürtçe mesaj okudu. Faaliyetin gerçekleştiği alanda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri, Iraklı yetkililer, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri ve güvenlik güçleri, DEM Partililer, bazı sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve medya mensupları yer aldı.

PKK'nın silah bırakmasının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK YORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin."

PKK'nın silah bırakmasının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama

SÜRECİN TAMAMLANMASI 3-4 AYI BULACAK

Süreç 3-4 ayda tamamlanacak, MİT ve TSK'nın takibinde olacak. Silah bırakmanın her safhası takip edilip, kayda alınacak. PKK'nın da içinde bulunduğu örgütün çatı yapılanması KCK tarafından, törenin yapılacağı yerin yakınında, törenden sonra video kayıtlarının yayımlanacağı bir ekran kurulacağı açıklandı.

PKK'nın silah bırakmasının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama

Edinilen bilgilere göre, MİT ve TSK zaten bu etkinliğin 'şova' dönüştürülmesi ve provokasyon ihtimaline karşı gerekli tedbirleri alıyordu. DEM Parti'nin önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede de konunun gündeme geldiği öğrenildi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (20)

Haber Yorumlarımuharremsahin1:

Normalde Türkiye’nin her yerinde bayram havası olması gerekiyordu ama bakıyorum kimsenin umurunda bile değil bile, bu filmi daha önce izlemiştik sanki

Yorum Beğen151
Yorum Beğenme34
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Haber YorumlarıBARIS:

Nedense hiç inandirici gelmiyor bu süreç!!!

Yorum Beğen145
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Haber Yorumlarıcetins1971:

Türkiye’de bir kutlama bayram havası görüyor musunuz hayır çünkü bunun hepsinin her şeyin oy kaygısı ile yapılmış bir şov olduğunu ak partililer bile anlamıştır

Yorum Beğen103
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Haber YorumlarıDüsünür:

Peki ya iklim kanunu ? Yarinki mujdenizde paris iklim anlasmasindan cikiyoruz demenizide bkliyoruz

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıHayırlısı Ya:

Tüm bu reklamı yapmak için Suriye yi verdiler

Yorum Beğen61
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