PKK'lı teröristler silahlarını içinde ateş yanan kazana atacak
Terörsüz Türkiye sürecinde gözler PKK'nın silah bırakacağı bugünkü törene çevrilirken programla ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Terör örgütü mensuplarının alana bir patikadan inerek gelecekleri ve silahlarını içinde ateş yanan büyük bir kazana atacakları öğrenildi. Öte yandan silah bırakma görüntülerinde terör örgütünün üst düzey bir isminin de yer alacağı ifade ediliyor.
Terörsüz Türkiye sürecinin en somut adımı bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye kentinde atılıyor.
150 KİŞİLİK KAFİLE KUZEY IRAK'A GİTTİ
MİT koordinesinde planlanan ve titizlikle takip edilen tören için Diyarbakır'dan bir grup da Kuzey Irak'a gitti. 150 kişilik kafilede DEM Parti üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor.
PROGRAMA İLİŞKİN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Türkiye'nin gözü Süleymaniye kentinde düzenlenecek silah bırakma törenine çevrilirken CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ katıldığı canlı yayında programa ilişkin detayları paylaştı.
GÖRÜNTÜLERDE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÜST DÜZEY BİR İSMİ DE YER ALACAK
Aktarılan bilgilere göre terör örgütü mensupları bir patikadan inerek gelecek ve silahlarını içinde ateş yanan büyük bir kazana atacak. Silah bırakma görüntülerinde PKK terör örgütünün üst düzey bir isminin de yer alacağı ve onun da silahını bırakacağı kaydediliyor.
GAZETECİLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
Öte yandan Süleymaniye'de çok sayıda gazeteci örgütün silah bırakma anlarına tanıklık etmek için bölgede bekleyişini sürdürüyor.