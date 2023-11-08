Parlamenterler Arası Kudüs Platformu heyeti, TBMM'de Ak Parti, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi grupları ile HÜDA PAR'ı ziyaret etti.

Heyet ilk olarak MHP Grubu'nu ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı ve halen devam eden insanlık dışı saldırılarının üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi.

Türkiye'nin 85 milyon nüfusuyla Filistinlilerin yanında olduğunu ifade eden Akçay, "Aklımızla, kalbimizle ve tüm imkanlarımızla Filistin ve Gazzelilerin yanındayız. Şu an kalbimiz Kudüs ve Gazze'de atmaktadır. Hadiseleri yakından takip ediyoruz. TBMM olarak tüm imkanları değerlendirerek dünya çapında faaliyetleri yürüteceğimize inanıyorum. Yapacak çok şey var. Bu çerçevede çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

"Bağımsız bir Filistin için elimizden gelen çabayı göstereceğiz"

Heyet daha sonra AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü. Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından açıklama yapan Güler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını lanetlediklerini ifade etti.

Güler, şunları kaydetti:

"İnşallah tez zamanda bir ateşkesin sağlanması ve insani yardım koridorunun açılmasını temenni ediyoruz. Sağlık Bakanlığımız, Mısır'la işbirliği içinde bir sahra hastanesi kurulması ve Gazze'den yaralıların acil olarak tahliyesi ve tedavileri için ciddi bir çaba gösteriyor. İnsani yardım amacıyla gönderilen malzemelerin de Gazze'ye ulaştırılması noktasında Dışişleri Bakanlığımız büyük gayret gösteriyor.

5 bine yakın çocuğumuz şehit oldu. 10 binin üzerinde Gazzeli kardeşimiz şehit oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Acımızın büyük olduğunu ve bu acıyı derinden hissettiğimizi belirtmek istiyorum. Orada kesin bir ateşkesin sağlanması, sonrasında insani koridorun açılması ve yardım konvoylarının Gazze'ye biran önce giriş yapması ve daha sonra da inşallah 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi sınırları belirlenmiş bağımsız bir Filistin için elimizden gelen çabayı bundan sonra da göstereceğimizi ifade ediyorum."

"Bu insanlık dışı vahşeti inşallah durduracağız"

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da platform üyeleri ile Meclis'teki siyasi partileri ziyaret ettiklerini anlattı.

Turan, Gazze'de işlenen insanlık dışı vahşetin bir an önce durdurulmasını amaçladıklarını vurgulayarak, bu suçları işleyen İsrail'e yaptıklarının hesabının sorulması adına adımlar atılması gayreti içerisinde olduklarının altını çizdi.

Heyetin, Türkiye'deki ziyaretlerinin sonrasında başka ülkelere de gideceğini vurgulayan Turan, "Yürekleri dağlayan, arşı alayı titreten bebeklerin çığlıklarını, kadınların feryatlarını kulakları tıkanmış, gönülleri paslanmış bütün insanlara duyuracağız. Bu insanlık dışı vahşeti inşallah durduracağız ve bu vahşeti işleyenlere de hesap soracağız." dedi.

"Soykırıma karşı tüm çabaları birleştirmeye çalışacağız"

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Başkanı Hamid Abdullah el-Ahmar, Filistin'deki soykırımın devam ettiğini, ateşkesin sağlanması ve oradaki insanlara yardımların ulaştırılmasının en önemli noktaların başında geldiğini dile getirdi.

Türkiye'nin, milletiyle ve Meclisi ile Filistin'in yanında olduğunu aktaran Ahmar, "Türkiye'nin duruşu bu noktada bellidir. Türkiye büyük bir ülke olduğu için kendisinden beklenen de büyük. Platform olarak Filistin için çalışmaya devam edeceğiz. Bu soykırıma karşı tüm çabaları birleştirmeye çalışacağız. Buradaki mesele algı ve hikaye meselesidir. Bu savaş sizin savaşınız. Bu hikayeyi tüm dünyaya doğru anlatmak lazım. Bu doğru mesajı tüm dünya sizin ağzınızdan duysun. Tüm batı ülkelerinde devam eden protestolar gösteriyor ki bu hak davası." ifadelerini kullandı.

Heyet daha sonra Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ'ı ziyaret etti.

Özdağ, görüşmenin ardından yaptığı konuşmada, İsrail'in yıllar boyunca Filistin topraklarını işgal ettiğini, Hamas'ın son vatan müdafaası sonrasında Filistin'de bir devlet terörü işlediğini vurguladı.

Çocuk, yaşlı, kadın, genç tüm Filistinlilerin topraklarını müdafaası sırasında ya zulme maruz kaldığını ya da yaşamlarını yitirdiğini belirten Özdağ, "İsrail, her seferinde Filistin'i suçladı. 77 yıldır direnenlere, 77 yıldır Mescid-i Aksa'yı bekleyenlere, vatanları için bedel ödeyen tüm Filistinlilere selam olsun. İslam dünyası; Türkler ve Araplar, bu direniş karşısında görevlerini tam manada yerine getiremedi. Bu yüzden Filistin halkı bizleri bağışlasın. 1,5 milyar nüfusa sahip olan İslam dünyası bugün bir İsrail'e 'dur' diyemiyor. Türk ve Arap dünyasının daha fazla dayanışma içerisinde olması gerekiyor." diye konuştu.

HÜDA PAR ziyareti

Heyet, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve partili milletvekilleriyle de bir araya geldi.

Zekeriya Yapıcıoğlu, Filistin davasının insanlık davası olduğunu belirterek, hiçbir kural tanımayan, kırmızı çizgileri çiğneyen siyonist işgalci bir grupla karşı karşıya olunduğunu kaydetti.

İşgalcilerin devlet sıfatını hak etmediğini söyleyen Yapıcıoğlu, mücadelenin çatışmalar dursa bile devam etmesi gerektiğini, bir iki yıl geçtiğinde benzer saldırıların tekrarlanabileceğini dile getirdi. Yapıcıoğlu,"Filistin'i unutursak daha çok ağlarız." dedi.

Daha sonra İYİ Parti Grubu'nu ziyaret eden heyeti İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın ve Grup Başkanvekili Erhan Usta karşıladı. Görüntü alınmasının ardından görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.