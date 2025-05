Özgür Özel: Terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz, silahların bırakılmasını bekliyoruz

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Van'da "Millet iradesine sahip çıkıyor" mitingi düzenledi. CHP'nin Van mitingi, Samsun, Yozgat, Mersin ve Konya'da yapılan mitingin ardından beşinci miting oldu.

PANKARTLAR DİKKAT ÇEKTİ

Van'daki meydanda toplanan yurttaşlar, "Van'da kayyumun ne işi var?", "Özgür Özel onurumuzdur", "Ya millet iradesi ya sarayın gölgesi", "Demokrasi tutsak edilemez", "Ahmet Özer yalnız değildir" pankartlarıyla Özel'i karşıladı.

"ATILAN ADIMLARI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı ve PKK'nın kongresini toplamasına kadar devam eden süreç hakkında değerlendirmemelerde bulunan Özel, "Bir süredir bu yeni süreç ilerliyor. Biz Kürt sorununu inkar edenlerden hiç olmadık. En başından beri samimi, şeffaf, Meclis zemininde çözülmesi gerektiğini, mağdurların şehit ailelerin ortak rızasıyla çözülmesini savunduk. CHP'de kendi komisyonumuzu kurduk. Terörün bitmesi, barışın gelmesi için atılan samimi, pazarlığa yönelik olmayan her adımı destekledik; bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

"PKK'NIN BİR AN ÖNCE SİLAH BIRAKMASINI..."

İktidarın "Terörsüz Türkiye" sürecine "evet" dediklerini ifade eden Özel, "Terörsüz Türkiye'ye ne diyoruz? Biz terörün durmasını savunuyoruz, terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz. PKK'ın bir an önce silah bırakmasını destekliyoruz. Haber bir an önce gelsin istiyoruz. Kürtlerin kendini eşit hissetmediği her türlü yanlış ve eksik uygulamaları düzeltecek yasal adımları atalım. Kayyum uygulamasının son bulmasını ve siyasi tutsakların özgür kalmasını bekliyoruz. Sırrı Başkan'a sözümüz var, eninde sonunda iktidar olacağız, Türk ile Kürt'ün kardeşliğini sağlayacağız" şeklinde konuştu.

İlgili Haberler

İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU OKUNDU

CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu. İmamoğlu'nun mesajından öne çıkanlar şöyle: "Meydanı dolduran yaşlı, genci, kadını-erkeği, cesaretiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Karanlık günlerden kurtulacağız, buna inanıyorum. Bu iradeyi bastırmaya çalışanlar bilsinler ki başaramayacaklar. Van'a neler yaptıklarını biliyoruz. Van'a neden kayyum atadıklarını biliyoruz. Az kaldı, zincirler kırılacak. Bizim dallarımız yeşerecek. İstanbul'un kaderi, Van'ın kaderi birdir.

Bilmedikleri bir şey var: Biz bu yola ülkeye ve millete bağlılığımızla çıktık. Hak yemeyen, hak yemeyenler olarak milletin hakkını kimseye yedirmemek için çıktık. Zindanda bulunduğum sürece Türkiye'nin geleceği için çalışıyorum. Biz Van'ı bir sınır kenti olarak görmüyoruz. Van, sadece Doğu'nun merkezi değil; geleceğin incisidir. Van'ı ileride Türkiye'nin ticaret merkezinden biri yapacağız. Vanlıların yüzünü güldüreceğiz. Hiç mahzun olmayın, umudu diri tutun. Ferah günlere kavuşacağız. Özgür ve adil bir Türkiye inşa edeceğiz. O güne kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum."