Özgür Özel: Tanju Başkanın hapiste olmasının kime yararı var

BOLU'da, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde halka seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vererek, "Soruyorum, böyle bir dönemde Tanju Başkanın hapiste olmasının kime yararı var? Ekrem Başkanın hapiste olmasının ve 14 belediye başkanımızın hapiste olmasının, geçmiş dönem yöneticilerimizin, milletvekillerimizin hapiste olmasının kime ne faydası var?" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermek için Bolu'da 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katıldı. Özel, İzzet Baysal Caddesi'nde düzenlenen 95'inci mitinginde alanı dolduran binlerce vatandaşa seslendi. Özel'in konuşmasından önce Tanju Özcan'ın yapay zekayla seslendirilmiş mektubu okundu. Bolu'da tarihin tekerrür ettiğini belirten Özel, "Yine zalimler ve mazlumlar karşı karşıyadır. Bolu bugün iradesine kast edenlere karşı hep beraber omuz omuza ayaktadır. Kimse unutmasın; eğer zalim olacaksan sana bir Bolu Beyi, bir de tüfek yeter. Ama kahraman olacaksan sana bir Köroğlu, bir kır at, bir de arkandan millet gerek. Buradan bugünün Bolu beylerine sesleniyorum; siz bir başınasınız, Bolu Tanju'yla beraber. Daha önce ifadelerini alıp zorlayıp, Tanju'nun karşısına dikmeye çalıştıklarınız birbirleriyle yarışıyorlar. 'Ben şikayetçi değilim. Ben Tanju'ya bir şey demedim. Tanju Başkan kötü bir şey yapmadı. Biz ondan razıyız' diye. Bolu Beyi'nin bugünkü temsilcilerine söylüyorum bu meydan Köroğlu'nun meydanıdır, bu meydan evladına sahip çıkan, Bolu'nun meydanıdır" diye konuştu.

Tanju Özcan'ın uydurma bir suçlamayla tutuklandığını savunan Özel, "Uydurdukları bir suç var. Neymiş? Tanju Başkan bir vakıf kurmuş, içinde AK Parti'liler var, Milliyetçi Hareket Partililer var, şehrin esnaf odaları var, şoförler odası var. Vakfın adı, Bolu'yu çok sevdikleri için BOLSEV Vakfı. Bu vakıf şöyle bir şey yapmış; Bolu'nun yoksul çocuklarına borç vermiş. Onun dışında hasta yatağı olmayana hasta yatağı vermiş, tekerlekli araba vermiş. Ama sadece vermiş. Peki parayı nereden almış? Bu vakıf parayı Bolulu hayırseverlerden almış. Bir de bakmışlar ki Bolu'da dışarıdan gelen, parayı bolca kazanan ama vergiyi Bolu'da vermeyen Bolu'dan kazanan, başka yerde yatırım yapan, harcayan, hatta vergi verenler var. Kim onlar? Var ya ilk önce bir taneydiler, sonra oldular 10 tane, 100 tane, 1000 tane. Her sokakta bir tane üç harfliler var. Tanju başkan demiş ki bunlara şirketi İstanbul'da kuruyorsun. Bolu'ya geliyorsun, şubeyi açıyorsun. Toptan alıp ucuza satıp, buradaki esnafı eziyorsun. Çoğunlukla batırıyorsun, parayı kazanıyorsun, İstanbul'a götürüyorsun. Öyle yağma yok. Buraya, bu şehre biz bir tane vakıf kurduk. Bu vakfa bir katkınız olsun. Bu öğrencilerin, hiç olmazsa yoksul öğrencilerin okutulmasına bir katkınız olsun. Ama karşılıksız da vermeyin. Bolu Belediyesi'nin reklam panolarını biz karşılıksız BOLSEV'e, Bolu'yu Sevenler Vakfı'na verdik. Bu vakfa parayı yatırın, bu panolarda reklamlarınız çıksın. Bunu kabul etmişler. Ödemeyenler olmuş, ödeyenler olmuş. Ama sonra birdenbire bir şeyler olmuş" dedi

'2 MARKET 'BİZ ŞİKAYET ETMEDİK' DEDİ'

CHP Lideri Özel, 2 zincir marketin Tanju Özcan'ı şikayet etmediklerini açıkladıklarını ifade ederek, "Üç harflilerden biri ki söyleyelim Şok market, 'Biz şikayetçi değiliz' dedi. Ben buraya gelirken A101 CEO'su bizi arıyor, yana yakıla. Dediği şu, 'Biz şikayetçi değiliz.' Orada sizin çalışan birisinin ifadesi varmış. Bir araştırıyorlar, o zaman başka yerde çalışırmış, ifadeye adımızı karıştırdılar. Şimdi bütün basına açıklama geçtiler. 'Tanju Özcan bize baskı yapmadı. Tanju Özcan'dan, Bolu Belediyesi'nden şikayetçi değiliz. Bolu'ya duyuruyor, Türkiye'ye duyuruyor.' Şimdi üç harflilerden bir tane kaldı. Şimdi ona bakacağız. Eğer o da bir gün gerçekleri söylerse bu başsavcının baskılarına boyun eğmezse o da kendi halini bilir. Bilmezse Bolu ne yapacağını biliyor mu? Bu Bolu ile uğraşan, Bolu Beyi'nden yana taraf olan, karşısında Köroğlu'nu bulur. O kadar söylüyorum. Bolu Beyi'ni anladınız mı kim? Ankara'daki Bey'in Bolu'daki beyi. Hani diyor Münir Özkul, 'Sen mi güçlüsün ben mi güçlüyüm?' Bu Bolu Beyi yerine geçen var ya, Kartalkaya'daki yangından utanç duyacağına, araştırıp suçluları bulacağına birilerini kurtaran, birilerini karaya bulayan Bolu Beyi'ne şunu söylüyorum; bak beyim biz Bolu'da çok kalabalık bir aileyiz. Belki garibanız, senin kadar gücümüz, kudretimiz yoktur. Ama biz birbirimizi çok seviyoruz. Tanju'yu da çok seviyoruz. Hadi bakalım Bolu Beyi, sen mi güçlüsün, Bolu mu güçlü?" ifadelerini kullandı.

'MİLLETLE İNATLAŞILMAZ'

Hem dünya, hem bölgemizin çok kritik bir eşikten geçtiğine dikkat çeken Özel, şunları söyledi:

"Türkiye, tüm tehditlere karşı birlik ve beraberlik halinde, güçlü olması gereken bir dönemde. Ama AK Parti'nin kara düzeni milleti bölmeye, insanlarımızı kutuplaştırmaya devam ediyor. Bu darbeci anlayış hem milletin huzurunu bozuyor hem toplumsal barışı zedeliyor hem de ekonomik krizi derinleştiriyor. Soruyorum, böyle bir dönemde Tanju Başkanın hapiste olmasının kime yararı var? Ekrem Başkanın hapiste olmasının ve 14 belediye başkanımızın hapiste olmasının, geçmiş dönem yöneticilerimizin, milletvekillerimizin hapiste olmasının kime ne faydası var? 19 Mart darbesi ile bu milletin bölünmesinin kime ne faydası var? İşçilere, emeklilere, emekçilere, çiftçilere ne faydası var? Kadınlara, gençlere ne faydası var? Ülkemize füzeler düşüyor, güvenliğimize ne faydası var? Böyle bir süreçte birlik, beraberlik gerekirken Sayın Bahçeli diyor, 'İç cephenin kuvvetli olması' gerekirken iç cephenin tahkim edilmemesinin, Türkiye'nin bir ve beraber olmasının önündeki tek engel AK Parti'nin kara düzenidir. Buradan kendilerini uyarıyorum. Eşle inatlaşılır, kardeşle inatlaşılır, herkesle inatlaşılır ama milletle inatlaşılmaz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı