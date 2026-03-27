CHP Genel Başkanı Özel, Sosyalist Enternasyonal Gençlik Örgütü Dünya Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Zeytinburnu'ndaki otelde düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Gençlik Örgütü Dünya Kongresi'nde 150 ülkeden gence seslenen Özel, İstanbul'un tarihte üç büyük imparatorluğa başkentlik yaptığını, kıtaların, kültürlerin ve medeniyetlerin buluşma noktasında olduğunu belirterek, kongreye ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu söyledi.

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na 19 Mart 2025'te düzenlenen operasyonun ardından Saraçhane'deki belediye başkanlığı binasında toplanma çağrısında bulunduklarını anımsatan Özel, 1 milyon 100 bin kişinin meydanda toplandığını, geçen yıl Maltepe'de yaptıkları mitinge de 2,2 milyon kişinin katıldığını ve şu ana kadar düzenledikleri protesto mitinglerinde toplam 16,5 milyon insanın bir araya geldiğini savundu.

Özel, Türkiye'de Brezilya'dakine benzer bir sürecin yaşandığını öne sürerek, "Lula'ya atılan iftiraları, hapiste tutulmasını ve seçime sokulmamaya çalışılmasını hatırlayın. Lula başardı, şu an ülkesinde Cumhurbaşkanı. Eğer biz başarırsak neyi başarmış olduğumuzu bir düşünün arkadaşlar. Şunu başarmış olacağız. 90 milyona yakın nüfusuyla, genç nüfusuyla, kendini Avrupa'nın bir parçası, Avrupa Birliği'nin tam üyesi olmayı en önemli hedefi olarak gören sol, sosyal demokrat bir parti, Sosyalist Enternasyonal'in bileşeni bir parti, 90 milyonluk bir ülkede iktidar olacak." ifadelerini kullandı.

Büyük bir mücadelenin doruk noktasında tarihe tanıklık ettiklerini, bir yandan da yapmaları gereken işleri sürdürdüklerini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisinin Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, benim İstanbul Başsavcısı'nı eleştiren bir tweetimi gençlik örgütü retweet etti diye yargılandı ve kendisine önce ev hapsi cezası verdiler, sonra da yurt dışına çıkış yasağı koydular. Bu kongre, dünyanın herhangi bir yerinde yapılsaydı Cem Aydın gidemeyecekti... Dünyanın 150 ülkesinden gelen 250 genç, ülkelerine gittiklerinde diyecekler ki: 'Cem'in Türkiye'den çıkması yasak, o yüzden biz kongreyi gittik, İstanbul'da yaptık.' Bu ülkeyi yönetenler diyorlar ya ' Türkiye'yi dışarıya şikayet etmeyin, Türkiye'de olanları dünyada konuşmayın.' Bunu biz konuşmasak ne olacak? Gözleriyle görüyorlar. Bütün genç arkadaşlar bilsin ki Erdoğan, bu kararı alan başsavcıyı şimdi Adalet Bakanı yaptı. Türkiye'de böyle bir mücadele, böyle bir baskı ve bu mücadeleye karşı böyle bir iktidar yürüyüşü yaşanıyor arkadaşlar. Bunu gittiğinizde ülkelerinizde anlatın. Bütün gençlere anlatın. Dünyanın 150 ülkesi, Türkiye'deki bu büyük baskıyı da buna karşı verilen onur mücadelesini de duysun ve görsün."

Dezenformasyon yasaları ve baskıların demokraside gerileme yaşattığını savunan Özel, buna karşı ilericilerin birbirleriyle konuşmaları ve birbirlerine cesaret vermeleri gerektiğini söyledi.

Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu topraklarda verdiği antiemperyalist mücadele, dünyanın bütün mazlum milletlerine, ezilen ülkelerine, sömürülen ülkelerine, işgal edilmeye çalışılan ülkelerine ilham olmuştu. 100 yıl sonra bir kez daha ülkenin kurucu partisi, bir otoriter, baskıcı rejime karşı mücadele ederek, direnerek başarmak üzere ve bunun dünyadaki bütün sol, sosyalist hareketlere ilham olacağını, buradaki mobilizasyonun küresel mobilizasyon mücadelemize çok önemli katkılar sağlayacağını, Türkiye örneğiyle öyle bir ülke yaratacağız ki 90 milyona yakın nüfusuyla İran'ın komşusu, sosyal demokratların yönettiği bir Türkiye. Rusya'ya sınır, sosyal demokratların yönettiği bir Türkiye. Avrupa'ya elini uzatmış, üç köprüsü ile Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan, sosyal demokratların yönettiği bir Türkiye. Müslüman olan, demokratik yönetilen, hak ihlalleri olmayan, kadın haklarına saygılı, gençleri ve bilimi baş tacı yapan bir Türkiye. Bu Türkiye, Avrupa'ya da dünyaya da çok şey kazandıracak."