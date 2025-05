Özgür Özel: Sıran gelince gideceksin, yerine başkası geçecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben karşıma aday olursa telef ederim diye meydan okuyan, kendini ele veren, ihbar eden, bugüne kadar yaptığı suçu itiraf eden Erdoğan'a, Mevlana'nın Mesnevi'si ile sesleniyorum; Ey varlığa ikbale erişen kişi, aklını başına al da, bu gelen kudretin, kuvvetin geçici olduğunu bil. Zenginliğine, bulunduğun mevkiye sevinme. Sen de sıraya bağlısın. Sıran gelince gideceksin, yerine başkası geçecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Konya'da Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katıldı. Özel'den önce kürsüye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çıktı. Yavaş, konuşmasında, "Eğer gerçekten işlenmiş bu suç olsaydı, her gün televizyonlarda onu izliyor olacaktık. Maalesef bir gerçek ki ortada suç falan yok. Tek tek rakipleri yok edeceğiz ve ondan sonra diyor ki bir itiraf, 'Acaba o güne kadar daha kaç tanesi telef olacak' diyor. Yakışır mı bu? Yani bu ülkede herhangi bir yere aday olmak, bu ülkeyi daha güzel yönetirim diye ortaya çıkmak suç mu? Siyasi partiler bunun için var. Ama korkuyoruz ki, bugün işte herhalde seçim yapmamanın da çaresine bakacaklar. Şimdi bu haksızlıkları görüyoruz. Sevgili Konyalılar, bu haksızlıklar yapılıyor. Peki bu haksızlıklar Ekrem Başkan'a yapılıyor diye, Ümit Özdağ'a yapılıyor diye, seçilmiş belediye başkanları, 'Nasıl olsa benden değil' diye seyrederseniz, yarın gelecek birisi sizin kapınızı çalacak. Diyorum ki haksızlığı yapan kim olursa olsun karşıya çıkmak lazım. Bizim inancımızda öyledir. Haksızlık karşısında susan birisi şeytandır" dedi.

İl Başkanı Bekir Yaman, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu Marmara (Silivri) Cezaevi'nden yazdığı mektubu paylaştı.

'KÖTÜLÜK YAPANA DAHİ DOST ELİNİ UZATMAYA HAZIRIZ, RAZIYIZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasının başında Konya'da partisine ait sesli yayın aracının geçişi sonrası havaya ateş açan 2 kişinin serbest kalmasını istediğini belirterek, "Bana sorarsanız, eğer başkaca kusurları, başkaca tehlikesi, sabıkası yoksa o kişilerin dahi biz buradan gittikten sonra, ben, serbest kalmasını isterim. Kimse kötü olsun istemem. Kötülük yapana dahi biz dost elini uzatmaya hazırız, razıyız" dedi.

'DEPREM BAKANLIĞI KUR'

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ilk görüşmede 'Deprem Bakanlığı' kurulması istediğini hatırlatarak, "Dün soruyor bana, 'Ey diyor CHP Genel Başkanı, deprem içinde ne yaptın?'. Ben ana muhalefet lideriyim. Bütün belediyelerimi kentsel dönüşüm için, dirençli kentler için elbette talimatlandırdım. Üzerlerine düşen her şeyi yapıyorlar. Ama esas ben ne yaptım? Erdoğan'la görüşmemizde, 'Türkiye deprem ülkesi, İstanbul'u bir felaket bekliyor. Türkiye'nin alanında en iyisini deprem bakanı diye ata, depreme bakanlık kur ve bizden bakan yardımcısı iste. Sırf bizden değil. CHP'den, MHP'den, DEM'den, Saadet'ten, meclisteki grubu bulunan partilerden ve bu meseleyi siyasetin içinde değil, üstünde tartışalım. Hep birlikte güç birliği yapalım, çalışalım. Belediyeler bende, genel idare sende. Deprem belası gelmeden, gel el ele verelim', dedim. Notu aldılar, ses etmediler" diye konuştu.

'DARBELER, BAZEN SAVCI CÜBBESİYLE GELİR'

Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına değinerek, "Bazen, darbeler askerden gelmez. Bazen de böyle sivillerden gelir. Darbe her zaman kamuflajla gelmez. Bazen de böyle savcı cübbesiyle gelir. Darbe, her zaman bir karargahı vardır. Bugünkü darbenin karargahı Beştepe'dir, saraydır. Her darbenin, silahları vardır. Maalesef bu darbenin silahı yalandır, iftiradır. Her silahın, attığı kurşun yaralar ama, devletin televizyonunun yaptığı bu haksızlık, bu ihanet unutulmaz. Yaralansak da, acı duysak da günü gelince bunun hesabını soracağız TRT'yi yönetenler" dedi.

'KUYU KAZMA Kİ, KAZDIĞIN KUYUYA DÜŞMEYESİN'

Özgür Özel, konuşmasının devamında, Mesnevi'den örnek vererek, "Kendine yapılmasını istemediğin şeyi, kardeşine nasıl yapıyorsun? Sen bunu bilmiyor musun ki benim için kuyu kazıyorsun. Ama kazdığın kuyuya en sonunda sen düşeceksin. Ben buradan Sayın Erdoğan'a şunu hatırlatıyorum, kuyu kazma ki kazdığım kuyuya düşmeyesin" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun kendinden emin olduğunu belirten Özel, "Bakın Ekrem Başkan küçücük bir zindanda, ama gönlü yedi kat yukarıda. Çünkü neden? İçi rahat. Kendinden emin, sizin ona sahip çıkmanızdan da çok memnunum. Ama biri var, sarayda oturuyor ama yerin yedi kat dibindeymiş gibi davranıyor. Niye? Çünkü biliyor, iftira ediyor, günaha giriyor. Şimdi, bu hafta İtalya'ya gitti Erdoğan. İtalya'da Meloni ile görüştü. Meloni kendisine özel olarak teşekkür etti. Dedi ki, 'Sığınmacıları Türkiye'de tuttuğu için Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Türkiye hiç olmasa, Suriyeli sığınmacılar Avrupa'yı istila edecekti'. Buradan Konya'dan, Erdoğan'a sesleniyorum, sana Meloni'nin teşekkür etmesi değil, Konyalıların teşekkür etmesi lazım. Niye o teşekkür ediyor? İşini iyi yapsa Meloni'den değil, Konyalılardan teşekkür alırsın. Dünya kadar sığınmacı buraya geldi. Şimdi ne oluyor? Trump diyor ki, 'Gazze'yi boşaltacağım', diyor. 'Filistinlileri etraftaki 4-5 ülkeye dağıtacağım' diyor. 'Buraya Las Vegas yapacağım' diyor. Beğendim çok güzel. Oraya oteller koyacakmış. Kumarhaneler koyacakmış. Gazze'yi Filistinlilerden alacakmış. İki şey var, birincisi öyle deli numarası yapıyor ama Gazze'nin önünde Avrupa'ya yetecek yüzyıllık hidrokarbon var, doğal gaz var. Onun peşinde koşuyor. Bunu bilelim ve 'Trump böyle deli deli konuşuyor' demeyelim, 'Trump, Filistin'in önündeki doğal gaza göz dikti' diyelim. Bunu, 'Netanyahu ile birlikte oraya çökecekler' diyelim, Filistin davası rahmetli Ecevit'ten beri Yaser Arafat'ta olan muhabbetinden bizim davamızdır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİ CUMHURİYETLER, GÜNEY KIBRIS'I TANIYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün KKTC'de külliye açtığını belirten Özel, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yapmış. Onu orada açıyor. Kıbrıs'a da kendince akıl veriyor. Güya bir taraflara da ayar veriyor. Kardeşim biz, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanısın diye beklerken, bunun için çalışırken, bunun için dizilirken Türki Cumhuriyetler, Güney Kıbrıs'ı tanıyor, Türkiye'yi işgalci sayıyor. Bu Erdoğan da Trump'tan korkusuna sustukça susuyor. Yazıklar olsun bu işe" dedi.

Özel, "Ömrümüz boyunca unutmayacağımız bir günün sonunda Konya'dan büyük umutlarla adayımıza selamlarla, Konya'dan adalete olan inancımız, mahkemelerde tükenirken, Konya meydanında yeniden yeşererek geleceğe umutla bakarak ayrılıyoruz. Erdoğan'a, ben karşıma aday olursa telef ederim diye meydan okuyan, kendini ele veren, ihbar eden, bugüne kadar yaptığı suçu itiraf eden Erdoğan'a, Mevlana'nın Mesnevi'siyle sesleniyorum. 'Ey varlığa ikbale erişen kişi, aklını başına al da, bu gelen kudretin, kuvvetin geçici olduğunu bil. Zenginliğine, bulunduğun mevkiye sevinme. Sen de sıraya bağlısın. Sıran gelince gideceksin, yerine başkası geçecek" açıklamasını yaptı.

