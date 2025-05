Özgür Özel: Otizm tanı ve destek merkezlerinin kurulması gerekiyor

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 2018 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hazırlanan otizm eylem planının hayata geçirilmesi gerektiğini belirtip, "Buna göre her ilde otizm tanı ve destek merkezlerinin kurulması gerekiyor. Her ilçede bir mola evi açmak gerekiyor. Bunu taahhüt ediyoruz. Otizmli bireyler için rehabilitasyon merkezlerinin yaygınlaştırılması gerekiyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, programları kapsamında Aydın'a geldi. Özel, kentte ilk olarak bir otelde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen 'Gözüm Arkada Kalmasın İstiyorum' temalı otizm sempozyumuna katıldı. Sempozyumda CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, otizm federasyonu üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve aileler de hazır bulundu. Sempozyumun açılışında ilk olarak otizmli bireylerden oluşan İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT) konser verdi. Koro üyeleri 'Hayat Bayram Olsa' şarkısını protokol ve bazı katılımcılarla birlikte seslendirdi. Sempozyumda konuşan Özel, Türkiye'nin yoğun siyasi gündemine karşın bazı işlerin ağır gündeme feda edilemeyeceğini belirtip, bu sempozyumun bunlardan biri olduğunu kaydetti. İstanbul'da başlatılan Kırmızı Bayrak Projesi'nin hizmet binalarında özel gereksinimli bireyler için yol gösterici olacağını ifade eden Özel, parti olarak engelliler için hayata geçirdikleri projelerden bahsetti. Özel, "Bu salondaki otizmli bir çocuğun babası ya da annesi Cumhuriyet Halk Partili olmak zorunda değildir. Burası partizanlık yapılacak yer değil. Çünkü biz bu ülkeyi ilk seçimden sonra AK Parti gibi değil Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi yöneteceğiz" dedi.

'1,5 İLA 2 MİLYON ARASINDA OTİZMLİ YURTTAŞIMIZ VAR'

Otizmin doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk 3 yılında fark edilen nörogelişimsel bir bozukluk olduğunu ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizde herhangi bir resmi istatistik çalışması yok ama Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan güncel verilere göre otizm, günümüzde her 31 çocuktan bir tanesinde görülen bir bozukluk. İlk 3 yıldaki farkındalığı sağlayabilmek için hem ailelerin bilinçlendirilmesi hem de çocukların hekim görme sıklığının olması gerekiyor.

Ayrıca ailelerin uzman yardımına hızla erişebiliyor olması lazım. Bu oran artık otizmin görmezden gelinmeyecek toplumsal bir gerçek olduğunu hepimize hatırlatıyor. Türkiye'de 1,5 ila 2 milyon arasında otizmli yurttaşımız var. Bunların 700 bini çocuk. Ancak bu çocukların sadece 42 bini okula gidiyor. Yani sadece yüzde 6'sı. Yüzde 94'ünün örgün eğitime erişemediği gibi bir utançla karşı karşıyayız. Bizim esas halletmemiz gereken meselelerin başında bu var."

'ENGELLİLER PARTİ MECLİSİNDE'

Otizmli bireylerin, ailelerinin hem örgütlenmeleri hem siyasette bulunmalarının son derece kıymetli olduğunu ifade eden Özel, "Siyaseti engellilere, otizmlere dayatarak değil ama onları siyasete davet ederek çok önemli yollar alınabilir. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi geçtiğimiz eylül ayında kendi tüzüğünü değiştirdi. Engelli bir birey eğer adaysa otomatik olarak ilçe yönetimine ya da il yönetimine girebiliyor. ya da eğer engelli bir birey parti meclisinde adaysa, engelli kotasından seçilmiş oluyor ve belli bir yere geliyor. Tüzük değiştikten sonra ilk parti meclisinde engelli bir arkadaşımız, engelli kotasından parti meclisine girdi. Tüzüğümüz gereğince Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki milletvekilliği seçimlerinde ağır engelli bireyi, bir seçim bölgesinin birinci sırasından aday gösterilmesi gerekiyor. Bu küçük ama önemli bir adım" ifadelerini kullandı.

'OTİZM BİR EKSİKLİK DEĞİLDİR'

İktidara hazırlanan, gelecekte ülkeyi bir kez daha yönetmek iddiasında olan bir partinin programı olarak bu çalışmaların yol gösterici olduğunu dile getiren Özel, "Kimse aklından çıkarmamalıdır ki otizm bir eksiklik değildir. Eksik olan bu ülkenin bu güzel çocuklara, onların güçlü ailelerine, dayanışmaya susamış hayatlarına hepimizin, siyaset kurumunun bir bütün olarak omuz verememiş olmasıdır. Adaleti ve eşitliği sağlamak için meseleyi en iyi özetleyen söz, 'Annelerin, babaların gözü arkada kalmasın' sözüdür. Bir anne ya da baba kendisinden sonra çocuğuna ne olacağını düşünüyorsa, orada bir sosyal devlet yok demektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelecekteki iktidarında otizmli bireylerin ailelerinin 'Benden sonra bu çocuğa ne olacak?' sorusunu ortadan kaldırmak ve onlara 'Gözünüz arkada kalmasın, evlat devlete emanettir' demek en büyük hedefimizdir" açıklamalarında bulundu.

'OTİZM EYLEM PLANINA SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Konuşmasında CHP'nin engelli bireyleri için bazı taahhütleri bulunduğunu söyleyen Özel, "2018 yılında sivil toplum örgütleriyle ve tüm siyasi partilerin katılımıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hazırlanan bir otizm eylem planı var. Sorun tespit edildi. Çözüm önerileri ortaya kondu. Temel vaadimiz 2018'de sivil toplum örgütleriyle birlikte ortaya çıkarılan otizm eylem planına sahip çıkmak, onu hızla güncellemek ve üzerimize düşen her şeyi yapmak. Buna göre her ilde otizm tanı ve destek merkezlerinin kurulması gerekiyor. Her ilçede bir mola evi açmak gerekiyor. Bunu taahhüt ediyoruz. Otizmli bireyler için rehabilitasyon merkezlerinin yaygınlaştırılması, ihtiyaç kadar olması, oralardaki yoğunluğun ortadan kalkması gerekiyor. İş koçluğu destekli istihdam programının devreye sokulması, otizmli bireylerin istihdam noktasında yaşadıkları sorunların ortadan kaldırılması son derece önemli. Engelli aylığını haneye değil bireyin kendi hesabına yatırılması imkanlar dahilinde birinci tercih olmalı. Eğitim hakkını bir lütuf olarak değil bir hak olarak tanımlamak ve mutlaka devletin yeteri kadar yani nitelik en iyi eğitimi yeteri kadar vermesi ve bunun tamamının devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanması gerekiyor" dedi.

'CHP İKTİDAR OLDUĞUNDA AYDIN'A OTİZM KÖYÜ'

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, oğlu Halil İbrahim'in de otizm tanılı olduğunu belirtip, tanıyı duyunca yaşadıkları zorlukları anlattı. Çerçioğlu, "Aydın'da 6 tane otizm merkezimiz var. 3 bin çocuğumuza eğitim verdik. Spor eğitimi verdiğimiz iki çocuk Adnan Menderes Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Bölümü'nü kazandı. 2 çocuk masa tenisi turnuvasında şampiyon oldu. CHP iktidar olduğunda Aydın'da otizm köyü kuracağız. Gözünüz arkada kalmasın" ifadelerini kullandı.

'25 YILDA YÜZDE 384 ARTTI'

Sempozyumun açılışında konuşan Otizm Konfederasyon Başkanı Ergin Güngör, 31 yaşındaki bir otizmlinin babası olduğunu söyledi. Büyük bir sorumluluğu bulunduğunun altını çizen Güngör, "Otizm tanısında son 25 yılda yüzde 384 artış oldu. Otizm stabil durmuyor. Erken yaşta kaliteli eğitim alırlarsa neredeyse 3'te 1'i hayatlarını bizler gibi sürdürebiliyor" diye konuştu.

Haber: Nevra UÇKAÇ-Oğuzhan BOYSAN / Kamera: Tekin GÜRBULAK / AYDIN,