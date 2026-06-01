Özgür Özel: Olağanüstü kurultay için imza toplama süreci başladı

MAHKEME kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, "Olağanüstü kurultayla ilgili imza toplama süreci başlatıldı. 550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır tabii ama olabilecek en yüksek imza sayısıyla birlikte biz bu kurultayla ilgili çok da gecikmeden bir an önce başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz" dedi.

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, 16, 19 ve 20'nci Dönem Mersin Milletvekili Yusuf Fevzi Arıcı için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Özel, 'mutlak butlan' kararına karşı olağanüstü kurultay süreci için imzaların toplanmaya başladığını belirterek, "Bugün daha önceden de parti sözcümüzün duyurduğu gibi olağanüstü kurultayla ilgili imza toplama süreci başlatıldı. Sabah 08.00'i birkaç dakika geçe ilk imza Kayseri delegemizden geldi; 'Siftahı Kayseri'den, bereketi Allah'tan' notuyla. Geçen kurultayda karşımızda yer alan, bize oy vermeyen, Kayseri'de bize sert muhalefet eden bir arkadaşımız, bir büyüğümüz, bir sembolik imza olarak bu süreç başladı; seçilmişlere saygı duyan ve 'Kurultay iradesine hakaret içeren bu haksız darbeye hep birlikte direnmek gerekir' diyen Kayseri delegemizden geldi. Ardından Rize'nin tüm imzaları, 10 dakika sonra tamamlandı. Hızlı bir şekilde tüm Türkiye'den imzalar alınıyor. Henüz biz vermedik. Milletvekillerimizle henüz imza verme sürecine biz girmedik. Önce örgütümüzün imzalarını toplayacağız" dedi.

'HAFTA SONU YAPILACAK YEREL SEÇİMLER VAR'

Verilen imzaların partide bir taraf olmayı değil, hep birlikte partinin tarafında olmayı önceleyen bir tutum olduğunu ifade eden Özel, "550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır tabii ama olabilecek en yüksek imza sayısıyla birlikte biz bu kurultayla ilgili çok da gecikmeden bir an önce başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz. Hafta sonu yapılacak yerel seçimler var. Bu yerel seçimlerde 3 beldeye cuma günü öğlen, akşam ve cumartesi öğlen olmak üzere gideceğiz. Gümüşhane'de, Tokat'ta ve Ürgüp'te belde belediyelerimizin seçimleriyle ilgili partililerimizi oy vermeye teşvik edeceğim. Sebebi şudur; 'Şimdi biz burada oy verirsek, seçilirsek sanki butlandan sonra parti bir başarı elde etmiş gibi görünür' korkusuyla sandığı protesto etmek, gitmemek gibi hiç beklemediğimiz, hiç istemediğimiz bir refleks yükseliyor orada. Oraya gidip, herkesi sandığa sahip çıkmaya ve partisi için oy kullanmaya davet edeceğiz. Buradan da söylüyorum. Pazar günü yapılacak olan seçimlerde bu süreçte ne hissetmiş olurlarsa olsunlar; hem tüm Cumhuriyet Halk Partisi hem de Cumhuriyet Halk Partisi'yle dayanışma göstermek isteyen herkesi beldelerinde yapılacak seçimlerde sandık başına gitmeye ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy kullanmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

'TEDBİR KURULTAYA ENGEL DEĞİLDİR'

Kamu hukukçularının, tedbirin kurultaya gidilmesine engel olmadığına dair ortak bir metinde imza topladıklarını belirten Özel, "Bugün bana haber verdiler. Çok güçlü bir metin. İsimlerini sizin de bildiğiniz çok ünlü hukukçular, hem de siyasi görüşleri ne olursa olsun diyorlar ki, 'Tedbir kurultaya engel değildir.' Hatta tedbirli gelenlerin bir an önce kurultay yapılmasının dışında bir görevi de yoktur. Hele hele delegenin imzalarının ki burada Anayasa Mahkemesi kararı var. Delege olağanüstü kurultaya karar verdiyse, olağan kurultay takvimini bile kesebiliyor. Eskiden kestirmiyordu. Anayasa Mahkemesi, 'Yarıdan bir fazla ne istiyorsa onu yapar' dedi. O yüzden herhalde artık genel başkan bunu yapar diyorsa ve Kemal Bey, 'Ben şu anda genel başkanlıktaki yetkiyi kullanırım' diyorsa bu amir hükme uyacak. O yapsın. Buna engel olmaya çalışan, örneğin saray yargısı varsa onu bir görürüz. Ama bütün kamu hukukçuları çok net bu konuda. Ümit ediyorum orada artık bir tereddüt yaşamadan gereğini yapar, partinin bu krizden kendi gayretiyle çıkmasının önünde bir engel teşkil etmez" dedi.

'MECLİS BAŞKANLIĞI DURUMU İNCELEYEREK SEÇİMİ TESCİL ETTİ'

Özgür Özel, kendisinin son seçilmiş Grup Başkanı olduğunu hatırlatarak, "Grup başkanlığında herhangi bir boşalma olduğunda kapalı yapılan ilk kapalı grup toplantısında derhal yeni grup başkanı seçilir. 'Yenisi seçilene kadar eskisi devam eder' kuralı bir başka maddede var. Ben zaten mevcut genel başkanlık, grup başkanlığı görevini sürdürüyordum. Son seçilmiş grup başkanı da benim, 3 yıl öncesinde seçilmiş. Bunun bir boşalma olarak yorumlanma ihtimaline karşı da usulüne uygun bir kapalı grup toplantısı tertip edilmişti ve o toplantıda, 'İlk toplantıda seçilir' hükmü gelince 96 arkadaşımızın 95'inin oyuyla, 15 arkadaşımızın da dilekçeleriyle bildirmesiyle 110 arkadaşımızın açık desteğiyle seçildik. Burada Meclis Başkanlığı'na bu yollandı. Meclis Başkanlığı da durumu inceleyerek seçimi tescil etti. Hatta genel merkezin başvurusunu da değerlendirdi ve ikisini birden uygulamaya koydu. Benim genel başkan ünvanımı kaldırdılar sitelerinden. Çünkü genel merkez de buraya o kararı yollamıştı ve grup başkanı ünvanımı da bu siteye işlediler. Burada herhangi bir tereddüt yok" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı