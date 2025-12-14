Özgür Özel: Meclis Başkanlığı ibretialem olacak şekilde bu olayın üzerine gitmelidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Meclisi'ndeki (TBMM) taciz soruşturmasına yönelik, "Bu konuyla ilgili hem ilgili bakanlık hem savcılık hem Meclis Başkanlığı ibretialem olacak şekilde, yani buna yeltenene örnek olacak şekilde bu olayın üzerine gitmelidir. Bir kez daha bu konudaki hassasiyetimizi, üzüntümüzü ve Meclis adına utancımızı dile getiriyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce'nin kaleme aldığı '22 Metrekare Gökyüzü' kitabı için Ankara'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen imza gününe katıldı. CHP lideri Özel, burada yaptığı konuşmada, "Bugün 19 Mart darbesinin üzerinden yaklaşık 9 ay geçti. Arkadaşlarımız 9 aydır içerideler, tutuklular. Başta 'Millete Emanet' kitabı olmak üzere; önsözünü benim, son sözünü Ekrem Başkanın yazdığı, bu tüm darbe dönemleri ve arkasından verilen mücadeleler, çekilen acıların konu olduğu önemli bir külliyat oluşuyor. Sayın Balbay'ın çok sayıda kitabı var ve hazırlanmakta olan çok kitap var. Öncelikle biz 'Millete Emanet' kitabını altını çizerek bir kez daha millete emanet ediyoruz. Çünkü o kitabın bütün geliri Aile Dayanışma Ağı'na, yani 19 Mart darbesinden zarar gören herkese, yurdundan çıkarılan öğrencilere, bursu kesilen öğrencilere, 19 Mart darbesinden sonra önemli ekonomik sıkıntılar yaşayan herkese çok önemli bir katkı sağlıyor" dedi.

'HALKIN İKTİDARINI HEP BERABER KURACAĞIZ'

Özel, Gökce hakkında iddianamenin yazıldığını belirterek, "Biz bu zulüm döneminin bir an önce bitmesini istiyoruz. Artık ne toplanacaksa toplandı, iddianame yazıldı, iddianamede Buğra Gökce'yi içeride tutacak en ufak kanıt yok. Buğra Gökce niye içeride? Bir büyük husumetten dolayı içeride. Çünkü Buğra Gökce, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yolculuğunun yol arkadaşıdır. Buğra Gökce, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yolculuğuna kilometre taşları diken birisidir. Bizi iktidara hazırlayan ekibin içindedir. Tek silahı kalemidir. Bütün gücü zihnindedir. Ama maalesef şu anda Silivri cezaevindedir. Rejim, Buğra Gökce'den korkmaktadır. Rejim, Ekrem İmamoğlu'ndan korkmaktadır. Rejim, bizimle rekabetten korkmaktadır. Siyasi rekabet yapamayanlar kurdukları bir yapı üzerinden birilerinin elindeki yargı gücünü orantısız kullanarak, kadın kolları, gençlik kolları gibi yargı kolları başkanlığı oluşturarak iktidarımızı engellemeye çalışmaktalar. Ama Buğra Gökce'nin kalemine, zihnine, yüreğine, Ekrem İmamoğlu ve tüm arkadaşlarımızın yüreğine yenilecekler. O gün Silivri'de de söylemiştim; gelin hanımın gözyaşlarına yenilecekler. Gelin hanımın gözyaşları, küçücük çocukların çizdiği kalpler ve hepimizin inancı, bu ceberut rejimi yenecek ve halkın iktidarını hep beraber kuracağız" diye konuştu.

Özgür Özel, Gökce'kin kitabını vekaleten imzaladıklarını kaydederek, imza gününe katılan vatandaşların kitaplarını imzaladı.

'BENİM DIŞIMDA UTANAN KİMSE YOK'

İmza gününün ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, Meclis'teki taciz soruşturmasına yönelik, "Ben 14 yıldır mensubu bulunduğum Parlamento'da bu olayın yaşanmasından büyük bir utanç duyduğumu söylemiştim. Anlaşılan o ki iktidar tarafında, yani benim dışımda utanan kimse yok. Bakan konuyu açmıyor, Meclis'ten tatminkar açıklamalar yapılmıyor. Önce bir kişiydi, sonra üç kişi daha tutuklandı. Ama ilk ifadelerde işte 10 kişiden bahsediliyordu. Bir de yani Meclis nezle olursa Türkiye kanser olur. Bu Meclis leke kaldırmayacak bir yer. Bu Meclis'e lise öğrencileri emanet edilmiş ve o emanete böyle bir hıyanetle yaklaşılmış. ve bunu sanki böyle Meclis'te bir araba bir arabaya gitmiş sürtmüş de maddi hasarlı bir kaza olmuşçasına sakin karşılıyor herkes. Bakanın konusu değil, Başkanlık bir açıklama yapmıyor, kamuoyu yeterince bilgilendirilmiyor. Bir sessizlik hakim. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye'de, Meclis'te bu iş böyle normal karşılanıyorsa, üstünkörü geçiştiriliyorsa diye inanılmaz kötü, inanılmaz çirkin odaklara cesaret vermiş olursunuz. O yüzden bu konuyla ilgili hem ilgili bakanlık hem savcılık hem Meclis Başkanlığı ibretialem olacak şekilde, yani buna yeltenene örnek olacak şekilde üzerine bu olayın gitmelidirler. Bir kez daha bu konudaki hassasiyetimizi, üzüntümüzü ve Meclis adına utancımızı dile getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'O ZAMANI CHP DE KULLANACAKTIR'

Özel, CHP'nin, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunun hangi aşamada olduğuna ilişkin soruya da "O rapor bugün sabahleyin Sayın Murat Emir tarafından bana sunuldu. Aynı sırada da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hafta sonuna kadar süre istediği öğrenildi. Ben raporla ilgili çalışmaları çok değerli buldum, bazı önerilerim oldu. Arkadaşlarımız çalışacaklar. Adalet ve Kalkınma Partisi hafta sonuna kadar zaman istiyorsa bu zamanı Cumhuriyet Halk Partisi de kullanacaktır" diye yanıt verdi.