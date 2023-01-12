Bakan Soylu'nun danışmanı Emin Şen iddialarla ilgili ilk kez konuştu! Özgür Özel anında yanıt verdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddialarının hedefindeki isim olan Emin Şen ilk kez konuştu. Bakanlık müşaviri olmadığını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ise danışmanlık verdiğini söyleyen Şen, "Söylediklerinin hemen hepsi hezeyan. Bu arada yanlış bir şey yaptı. Başka bir şirketin faturalarını koydu. Koyduğu faturaların çoğu CHP'li belediyeler." dedi. Şen'e yanıt veren Özgür Özel ise, "Basın mensuplarıyla tamamını paylaştığımız görsellerde CHP'li bir belediye yok." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıkladığı iddialar kamuoyunun gündemine bomba gibi oturdu. Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı olduğunu söylediği Emin Şen'in bakanlıktan yüzbinlerce dolarlık ihaleler aldığını, 8 bin kişilik bir troll ordusu ile bakanlık çalışanlarına sosyal medya eğitimleri verdiğini iddia etti.

"EMİN ŞEN, BAKAN DANIŞMANIDIR"

Özgür Özel, "Soylu'nun trol ordularının muhaliflere neler yaptığını biliyoruz da bir isimle başlayacağım. Adı Emin Şen. 4 Emin Şen. 4 Ekim 2016 tarihinden itibaren bakan danışmanıdır. Sosyal medyada ismi 'eminimsi'dir. Kendisi 'eminimsi' olduğunu kabul etmiştir. Süleyman Soylu'nun il il dolaşıp trollük dersleri verdirdiği kişidir. Devlet memurları gibi bakanların müşavirleri de şirket kurma yasaklarına ve şirket yöneticiliği yasağına tabiidir. Emin Şen'e ait Native Teknoloji var. Bu şirkette Erkan Gül, Burak Gül ve Erkan Şen var. Ama bir şirket daha var ki 2010 yılından beri Emin Şen tarafından kurulmuş. Bir bakan müşavirinin şirketinin olduğunu, o şirketinin eski ortaklarının Genç Sivillerin olduğunu, ortakların gittiğini ama kendisinin kaldığını gördük." ifadelerini kullandı.

"BEN BAKANLIK MÜŞAVİRİ DEĞİLİM"

Özgür Özel'in iddialarının odağındaki isim olan Emin Şen, ilk kez konuştu. Odatv'den Uğur Can Biçer'e açıklamalarda bulunan Emin Şen, bakanlık müşaviri olmadığını söyledi. Şen, "Ben bakanlık müşaviri değilim. Komple faturaların önemli kısmı başka şirketlere ait. Avukatım hazırlık yapıyor. Süleyman Soylu'ya danışmanlık verdiğim doğru. Resmi müşavirlik, memurluk yaptığım iddiaları doğru değil. Söylediklerinin hemen hepsi hezeyan. Bu arada yanlış bir şey yaptı. Başka bir şirketin faturalarını koydu. Koyduğu faturaların çoğu CHP'li belediyeler. O şirketler de açıklama yapacak. Özgür Özel dersine çalışmadan çok büyük hata yaptı. Müsaade ederseniz avukatlarım hazırlık yapıyor." dedi.

Emin Şen, "Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacak mısınız" sorusuna "Avukat arkadaşlarımız değerlendiriyor" yanıtını verdi.

"PAYLAŞTIĞIMIZ GÖRSELLERDE CHP'Lİ BİR BELEDİYE YOK"

CHP'li Özgür Özel, Şen'in açıklamasının ardından Twitter'dan paylaşım yaptı. Özgür Özel, şunları söyledi: "Bugünkü konuşmamızın ardından İçişleri Bakanlığı'nın ve Emin Şen'in panik halindeki açıklamalarını okudum. İçişleri Bakanlığı'nın sitesi önce erişime engellendi, sonra apar topar değiştirildi. Basın mensuplarıyla tamamını paylaştığımız görsellerde CHP'li bir belediye yok.

"İHALELER AKP DÖNEMİNE AİT"

İstanbul ve Antalya Büyükşehir Belediyelerinden alınan ihaleler AKP dönemine ait. Troll ordularını yönettiğine laf yok. Bakan müşavirinin, bakanlıktan ihale almasına laf yok. İçişleri Bakanlığı'nı ne hallere düşürdün Süleyman."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Özgür Özel'in iddialarına yanıt veren İçişleri Bakanlığı, şu ifadelere yer verdi: "CHP Grup Başkanvekili'nin kamuoyunun gündemini meşgul ettiği hezeyan dolu açıklamasını tüm kamuoyu gibi biz de ibretle izledik. Bu kadar basitliğin muhatabı elbette biz değil konuşturdukları kişiye CHP Grup Başkanvekili gömleği giydirenlerdir. Sosyal medyada troll ordusu kurduğu iddia edilen Sn. Emin Şen, iddia edildiği gibi Bakanlık Müşaviri veya 657'ye tabi devlet memuru değildir. Yine iddia edilenin aksine İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın basınla ilişkileri ve resmi sosyal medya hesapları, ilgili birimlerin Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirlikleri tarafından sürdürülmektedir.

"GEÇMİŞTEN KALAN BİR BİLGİ GÜNCELLENMİŞTİR"

Daha önce FETÖ hesaplarında defalarca gündeme getirilen bu mesnetsiz iddiaların odağındaki Sn. Emin Şen, Sn. Bakanımızın çok uzun yıllardır sosyal medya danışmanlığını yürütmektedir. Bu bilgi kamuya açık bilgidir. Onun için hezeyan dolu kurgu bunun üzerinden oluşturulmuştur. Bir diğer kurgu da Bakanlık sayfasının erişime engellendiği iddiasıdır, burada sadece geçmişten kalan bir bilgi güncellenmiştir. Ayrıca hezeyan taşıyan diğer iddiaları ise maksatlı bir şekilde kamuoyunu yanlış yönlendirmeye dönük dezenformasyon amaçlı bilgilerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BAKANLIK, EMİN ŞEN'İN SGK DÖKÜMLERİNİ PAYLAŞTI

Ayrıca bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada ise, Emin Şen'in SGK dökümleri paylaşıldı. Açıklamada, "Açıklama yapmamıza rağmen bazı basın yayın organlarında Emin Şen'in, Bakanlık Müşaviri ve 657'ye tabi devlet memuru olduğu yönündeki haberlere kasıtlı bir şekilde devam edilmektedir. Sayın Bakanımızın çok uzun yıllardır sosyal medya danışmanlığını yürüten Emin Şen'in kamu personeli olmadığı aşağıdaki SGK dökümlerinde çok açık şekilde görülecektir, bilgilerinize" denildi.