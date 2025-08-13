Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki

Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki
Haber Videosu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "CHP adayını yenemeyen Tayyip Erdoğan kelime oyunu yapıyor 'Ne kadar Aydın var yarın için' diyerek. Bu mu mertlik?" sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Çelik, "Özgür Özel'in yaptığı siyaset değildir. Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir." dedi.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Ak Parti'ye geçeceğine yönelik iddia, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamasıyla kesinleşti. Çarpıcı ifadeler kullanan Özel, "Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da Ak Parti'ye katılırsın' demişler" iddiasında bulundu.

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A "ÇERÇİOĞLU" TEPKİSİ

Özel konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü etkinlik sırasında "Yarın partimize katılımlar olacak. Yolumuza güçlenerek devam edeceğiz. Ne kadar Aydın var burada, göreyim. Aydın'ı bir göreyim, Aydın'ı" sözlerine tepki gösteren Özel, tartışma yaratacak sözler sarf etti.

"BU MU MERTLİK?"

Özel, şunları söyledi: "Ya içeriye tıkıl ya Ak Parti'ye katıl' formülüyle Özlem Çerçioğlu yarın Ak Parti'yi aydınlatacakmış olmaz olsun öyle aydınlanma. üç kere rakip çıkarıp Cumhuriyet Halk Partisi adayını yenemeyen Tayyip Erdoğan'ın Aydın'ı almaya kelime oyunu yapıyor 'Ne kadar aydın var yarın için' diyerek. Seni üçüncü kez, dördüncü kez yendik. Sen Aydın'ı almak, Aziz İhsan Aktaş üzerinden 'ya içeri tıkıl ya partime katıl' demekle oluyorsa ben sana ne diyeyim? Bu mu mertlik?"

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ÖZEL, SİYASETİ ZEHİRLEYEN BİR ODAK HALİNE GELDİ

Özel'e Ak Parti'den zehir zemberek yanıt geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyoruz. Özgür Özel'in yaptığı siyaset değildir. Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir.

"ACİZ BİR SAVRULMA İÇİNDEDİR"

Özgür Özel partisinin içine düştüğü durum karşısında aciz bir savrulma içindedir. Bu nedenle her gün siyasi saldırganlık ve yalan siyaseti üretmektedir. Bu seviye yoksunu siyasete tüm siyasi gücümüzle cevap vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın hukukunun korunması bizim siyasetimizin en temel değerlerindendir.

"YALAN SİYASETİNE GEÇİT VERMEYİZ"

Hiçbir saldırıya ve yalan siyasetine geçit vermeyiz. Cumhurbaşkanımızla ilgili konuşmalarda siyaset adabına uygun hareket edilmesi gerekir. Buna uygun davranmayanlara siyaset zemininde haddini bildirmekten asla geri durmayız."

Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki

Kaynak: Haberler.com / Politika
Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası

Epözdemir'in 35 milyonluk aracına el konuldu! İddia ise hayli skandal
Haberler.com
500

Yorumlar (37)

Haber YorumlarıMalatyalı:

Arkandayız özel bey. Eksik bile söylemişsin gerçek akp budur. Anladigidil kısas tir.

Yorum Beğen164
Yorum Beğenme155
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerhan kara:

20 senedir sürekli yenilen başkası sanki..bu özgür özelde iyice suyunu çıkardı işin..görmemiş adam..iki seçim kazanınca kendini bişey sanıyor

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme148
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

ne secimi kazandi? niye mihakefette madem? bosuna hayal kendini tatmin etmesin.

yanıt11
yanıt22
Haber YorumlarıDeniz Fırat:

Kazandıklarını da hukuksuzlukla hapse attınız. Sizi gidi sahte diplomacılar sizi

yanıt20
yanıt9
Haber Yorumlarıbekir yapici:

yillardir caktirmadan zat-i muhtereme calisan baykal ve kilicdaroglu defalarca yenildi özgür özel degil adam ilk defa partisine onlarca belediye kazandirdi ve taraftar topladi chp yi büyüttü halkini unutan ve kopan sokaklara inemeyen zengini yandasi zengin halkini bir ekmeye simide muhtac eden akp ikdidarini bitirecek olan ne muhalifler nede özel akp yaptiklarinla uygulamalarinla kendi kendini yok ediyor benim ailem dahil gecmiste oy verenler simdi pisman elim kirilsaydi diyor sokagi bi duyun.

yanıt19
yanıt6
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Ne İmamoğlu özgür özel bir kere bile yenilmedi..20 senedir yenemiyor artık reisiniz..Son yerel seçimde partisi ikinci oldu kaybetti... Özgür özelim lideri olduğu CHP ye karşı kaybetti.... Özgür Özel il girdiği seçimden Birinci cıktı

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAslanTürk:

Şiraze iyice kaydı özgürün

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme117
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeniz Fırat:

Sana mı

yanıt14
yanıt9
Haber YorumlarıArif İnanç:

Sayın Özel ! Size bir hikaye anlatayım. Eğer Mehmet Şimşek bu hükümetimizi sabote etmeseydi, kaç parti nşr araya geldiniz ne oldu böyle oldu. O yüzden çok konuşmamayı tercih ediniz. Bu gün seçim olsa tek başınıza yermi ağaca seçime girseniz ne yaparsınız acaba? % 23 oyunuz olur başka bşr halt olmaz. Kendi kendinize gelin güvey olmayınız. Hala Ekrem İmamoğlundşyen birinden ne belirliyorsunuz ki?yeter ya.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme50
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Yüzde 23 lüks CHP işi Kılıçdaroğlu dönemine aittir..O işler bitti evlat özgür özelim CHP sinin oyu yüzde 35 lerde..

yanıt0
yanıt0
Tüm 37 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular

Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir

Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak sözler

CHP'de Çerçioğlu krizi! Özel'in sözleri Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.