Özgür Özel: Kurultay 40 gün içinde toplanmalı, ben hem genel başkan hem grup başkanıyım

CHP'de TBMM kapalı grup toplantısının ardından açıklama yapan Özgür Özel, "Herkesin istediği, herkesin beklediği bir tek şey var. O da kurultayın, tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede, bu da 40 gün gibi bir süredir, 40 günlük bir süre içerisinde toplanması, partinin bu tartışmalardan çıkıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesi" dedi.

Özgür Özel, kapalı grup toplantısında yapılan TBMM grup başkanlığı seçimine ilişkin, "Butlan kararı çıkınca grup iç yönetmeliği çok net. 'Grup başkanlığı bir şekilde boşalırsa ilk kapalı grup toplantısında seçim yapılır' diyor. Öyle olunca bu ilk kapalı grup toplantısında ben bu hukuki gerekliliği, bu ihtimali gündeme getirdim. Arkadaşlarımızın önerisi ile yeniden grup başkanlığı seçimi oldu. Arkadaşlarımız tarafından aday gösterildim ve kullanılan oyların birisi dışındaki tüm oyları aldım. Bir de tabii bugün burada yapılacak toplantıya sağlık mazeretleri, hastanede yatan arkadaşlar, yurt dışında olanlar da yazılı olarak mazeret bildirdiler. Onların da destek ifadeleriyle ve daha sonra da 'Seçim olacağını bilmiyorduk, bilseydik gelirdik' diyen çok sayıda arkadaşımız var. Ama görünürde 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden Grup Başkanı seçildim. Bu konu artık her kararın istismar edildiği yerde Meclis'e de bunu sirayet ettirme ve Cumhuriyet Halk Partisi grubunda bir boşluk yaratılma ihtimaline karşı ve biraz da aslında bunun böyle olmasını ben de istedim. Olur, olmaz yerlerde okuyoruz; 'Butlan kararının arkasında 90 milletvekili var' falan. Bugün 110 milletvekilinin hangi kararının arkasında olduğu ki bunun üzerine de yapılan açıklamaları da siz takip ediyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi grubunda bilinen ayrışmanın ötesinde bir ayrışmanın olmadığının görülmesi çok önemli. O yüzden hep birlikte bu kararı aldık, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

'GENEL BAŞKAN DEĞİŞİKLİĞİNİ ÜYELER KABUL ETMİYOR'

Özel, bayramdan sonraki salı günü grup kürsüsünde kimin olacağının sorulması üzerine, "Ben hem partinin seçilmiş genel başkanıyım, hem de bir kez daha seçilmiş grup başkanıyım. Grup başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Meclis'i kendi kararıyla, her istediği zaman grup toplantısına çağırabilir. Salı günleri yaptığımız grup toplantıları da pazartesi gününden bir gün sonraya çağırdığımız ama açık ama kapalı grup toplantılarıdır. Bu toplantıya grup başkanı başkanlık eder. Tabii grup başkanı, partinin genel başkanı ile birlikte bu toplantıya zaman zaman katılır, kürsü teklif eder kendisine. Ancak bu şartlar öyle bir süreç değil. Bugün zaten hepiniz takdir edersiniz ki sahadaki, sokaktaki üyelerdeki duygu durumuna bakıldığında bu butlan kararından sonra partinin bir genel başkan değişikliği olduğunu hiçbir üye kabul etmiyor. Milletvekili grubunun durumu açık. Orada zaten ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir atanmış, yani AK Parti yargısının göreve geri getirmeye çalıştığı bir butlan kararıyla gelip de grup toplantısında konuşma yapmak ya da benden grup kürsüsünü kendisine teklif etmemi bekleyeceğini zaten düşünmüyorum. Zaten öyle bir şey yok. Zaten o şartlar altında öyle bir şeyi kendi de istemez. Toplumsal kabul de görmez bu. O yüzden yapılacak grup toplantısında, ben kurultayımız yapılana kadar Grup Başkanı olarak, kurultayımız yapıldıktan sonra da yeniden Genel Başkan ve Grup Başkanı olarak haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım" dedi.

'BÖYLE BİR UZLAŞI YOK'

Özel, 'Uzlaştılar, biri grup başkanı olacak biri genel başkan olacak' şeklinde haberler okuduğunu anımsatarak, "Böyle bir uzlaşı yok. Zaten biz bu butlan kararını tanımadığımız için, tanımadığımız bir kararda uzlaşacak halimiz yok. Ama şöyle bir uzlaşı olacak veya onun olması elzem ve herkesin istediği bu. Herkesin istediği, herkesin beklediği bir tek şey var. O da kurultayın, tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede, bu da 40 gün gibi bir süredir; 40 günlük bir süre içerisinde toplanması, partinin bu tartışmalardan çıkıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesi. Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 34,8 oy oranına sahip olduğu bir zamanda türbülanslara maruz kaldı. Bu türbülanslar bizi iktidar yürüyüşümüzden geri tutmamalı, engellememeli. O açıdan da bir an önce zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor. Ben bugün milletvekillerimizle görüştüm, şimdi parti meclisimizin görüşünü alacağım, yarın il başkanlarının görüşleri alınacak. Yani yarın olur, pazartesi olur ama gecikmeden dün Sayın Kılıçdaroğlu'yla, Kemal Bey'le görüştüğümüzde demiştim, 'Ben arkadaşların görüşlerini alacağım, ardından da bir temas kurarız' diye. Tahmin ediyorum biz bir görevlendirme yaparız teknikte boyutta. Kemal Bey'den de bu görevlendirmeyi talep ederiz. Oturur arkadaşlarımız ve hızlı şekilde partiyi sağ salim ayrışmadan, bölünmeden, tartışmadan 40 gün içinde ya da bayramdan sonraki 40 gün içinde, ilk mesaiyi takip eden 40 gün içinde, nasıl yapacaksak kurultaya götürürüz ve artık bu kabus biter, devamında yine herkesin umutlarını besleyen iktidar yürüyüşümüz başlar" açıklamasında bulundu.

'EN UYGUN ZAMAN, EN KISA ZAMANDIR'

Özel, Kılıçdaroğlu'nun 40 gün içerisinde kurultayın yapılmasına nasıl baktığının sorulması üzerine, "Dünkü telefon görüşmemizde kendisi 'En uygun zamanda yapalım' demişti. Ben de en uygun zamanın en kısa zaman olduğu görüşünü ifade etmiştim. Bu çerçevede arkadaşlarımız herhalde görüşürler ve ona göre en doğru karar hep birlikte verilir. Ama burada hiç şüphe yok ki siz de görüyorsunuz, en uygun zaman en kısa zamandır. Bu hiç istemediğimiz aslında hiç de meşru olmayan ara dönemden partimizi hızla çıkarmak durumundayız" dedi.

'ÖNCE KURULTAY KARARI İLANINI OKUMAM LAZIM'

Özel, Kılıçdaroğlu'nun butlan kararı sonraki konuşmasını takip edip etmediği ve yüz yüze görüşme olup olmayacağının sorulması üzerine, "Siyasette çeşitli gelişmeler olur, ona göre pozisyonlar alınır. Biz dün telefonda birbirimize görüşlerimizi ifade ettik, şimdi teknik arkadaşların görüşmelerini yapma zamanı. Ondan sonrasında, kurultay kararı alındıktan sonra ki ben bundan önce defalarca Sayın Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze görüştüm ve büyük bir memnuniyetle o zaman yine görüşürüm. Ama 40 gün sonraki kurultay kararını, gazete ilanını okumam lazım. Ondan sonra elbette önceki genel başkanımızla yüz yüze de görüşürüz, oturur sohbet de ederiz. Ama gazetede kurultay kararının ilanını okuduktan sonra" diye konuştu.

'KURULTAY İÇİN ADIMLARIMIZI ATACAĞIZ'

Özel, 40 günlük sürenin sonunda kurultaya gidilmemesi halindeki tutumunun ne olacağına ilişkin, "40 günde kurultaya gitmediğini ki zaten 40 günü bekleyecek halimiz yok. Orayı yanlış anlamayın. Öyle '40 gün bekleyelim, ondan sonra' değil. Sayın Kılıçdaroğlu'yla, Kemal Bey'le bu konuyu arkadaşlarımız görüşecekler. 40 gün içinde kurultay ile ilgili o bir karar verir ve bir adım atarsa bu hem partimiz için, hem ülkemiz için ama hem de kendisi için en doğru karar olacak. Çünkü ben gerçekten üzülüyorum bazı sloganlara, bazı tepkilere. Sonuçta bunlar partimizde geçmişte seçilerek genel başkanlık yapmış birisine yönelen tepkiler. Sokağın sesini duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Bunu ben anlatmayayım size. O yüzden 40 gün sonraya en kısa sürede kurultay ile ilgili adımı Kemal Bey'in atması ya da bu adımı müştereken atmamız partinin de Kemal Bey'in de menfaatine. Yoksa biz bu noktada bize Siyasi Partiler Kanunu'nun, tüzüğün verdiği tüm imkanları kullanarak en kısa sürede kurultay için adımlarımızı atacağız zaten" ifadelerini kullandı.

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezi kullanması konusunda bir girişime ilişkin, "Delegenin vermediği bir yetkiyi kullanmak üzere birtakım niyetlerin olduğu ifadesi bu kadar sert eleştiriliyor, bu kadar toplumsal reaksiyon alıyor. En kısa sürede kurultay yapmak için olduktan sonra elbette ki buraya gelişi herkes memnuniyetle karşılar ve memnuniyetle uğurlar. Ama bu konudaki kanaatin önceden açık bir şekilde ifade edilmesi kıymetli olur" dedi.

'YAPMAZ BİZİM EVLADIMIZ'

Özel, Kılıçdaroğlu'nun ahlaki değerlere yönelik açıklamasıyla ilgili, "CHP'ye ahlaksızlık yapılıyor' doğru ama bize karşı yürütülen bu gayriahlaki operasyonları kıymetlendiren bir söylemi kıymetlendirmem. Ben Ekrem İmamoğlu'nun yanında durduğum için de bütün arkadaşlarının yanında durduğum için de hiçbir zaman mahcup olmayacağım. O yüzden bugünkü siyasi konjonktür gereğince partiye yapılan bu saldırılara karşı, bu partinin genel başkanları Atatürk'ten aldıkları görevle, bu partide yaşı ne olursa olsun herkese ağabeylik-babalık yapması gereken kişilerdir. Bana gelip de birisi kolumdan çekip de 'Kızın okulda hırsızlık yapmış' dediğinde, 'Ben onu şimdilik evlatlıktan reddediyorum' demem. 'Yapmaz benim evladım' derim. Buradan bir kez söylüyorum. Ekrem Başkan'dan başlayıp, en son yapılan haksız tutukluluğa kadar, kime gayriahlaki suçlama yöneltiliyorsa, onlar bizim evladımız ve bu babaevinde, babaevini kuran Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi olarak söylüyorum ki 'Yapmaz benim evladım.' Ben onu evlatlıktan reddetmem, ne geçici ne kalıcı. Yapmaz bizim evladımız" açıklamasında bulundu.

