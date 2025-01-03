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Özgür Özel'den 'İmralı' açıklaması: Ne tıkayan ne bozan oluruz

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Ardahan'da gerçekleştirdiği ziyarette DEM Parti'nin 'İmralı' heyetinin TBMM'deki temaslarına ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ne tıkayan oluruz ne bozan oluruz. Ama kimse kusura bakmasın; hiçbir siyasi partinin de planının parçası olmayız" dedi.

Bir takım temaslarda bulunmak üzere Ardahan'a giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Posof Belediyesi'nin ardından Göle Belediyesi'nde Başkan Gökhan Budak'ı ziyaret etti. Ziyaret öncesinde belediye binası önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Özel, DEM Parti'nin 'İmralı' heyetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesini değerlendirdi.

"'DEM'LENİYORLAR' DİYEN BAHÇELİ'NİN BİR ÇAĞRISIYLA BAŞLAYAN BİR SÜREÇ VAR"

Özel, şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde Türkiye'de, düne kadar bu kürsülerden ip atan Bahçeli'nin, düne kadar bizi meşru Meclis'te bulunan siyasi parti DEM ile görüşüyoruz diye 'DEM'leniyorlar' diyen Bahçeli'nin bir çağrısıyla başlayan bir süreç var. CHP tarihinin hiçbir döneminde asla ve asla çatışmadan, kandan, gözyaşından taraf olmadı. Analar ağlamasın istedik, terör dursun, gözyaşı dinsin istedik. 'Bu işleri Meclis'te yapın' dedik, vaktiyle kaçırdılar. Şimdi 'Evet, Meclis doğru zemin' diyorlar.

Özgür Özel'den 'İmralı' açıklaması: Ne tıkayan ne bozan oluruz

"CHP ÇİZGİSİNİ, YAPISINI KORUYACAKTIR"

Biz de diyoruz ki; Meclis zemininde olacak, şeffaf olacak, toplumsal mutabakata dayalı bir süreçte CHP her zaman olduğu gibi Atatürk'ün izinde yurtta barış der, dünyada barış der. Misak-ı Milli sınırlarını gözeten, ay yıldızlı al bayrağı benimseyen, CHP'nin kurucu değerlerine saygılı birlikte yaşama iradesini sonuna kadar savunuyoruz. Kürtler de bizim, Türkler de bizim. Alevi de bizim, Sünni de bizim. Hepimiz kardeşiz, kardeşçe ve barış içerisinde yaşayacağız. Bundan sonraki süreçte de CHP çizgisini, yapısını koruyacaktır. Kimse ama kimse endişe etmesin. Ne tıkayan oluruz ne bozan oluruz. Ama kimse kusura bakmasın; hiçbir siyasi partinin de planının parçası olmayız. Bu işin çıkar siyasetine, parti siyasetine dökülmesine, bir kişinin yeniden seçilmesine endekslenmesine de CHP toplumsal mutabakat zemini için bakar. Böyle bir meselenin asla kişisel çıkar meselesi olarak, yeniden seçim meselesi olarak kullanılmasına asla ve asla izin vermez."

Özgür Özel'den 'İmralı' açıklaması: Ne tıkayan ne bozan oluruz

Özgür Özel'den 'İmralı' açıklaması: Ne tıkayan ne bozan oluruz
Kaynak: ANKA / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarımehmet:

acılım sürecini ve bu imralı görüşmelerini başka parti yapsa terörist ilan edilirdi. ama nedense akp ve mhp yapınca cözüm süreci deniyor. kimseninde gıkı çıkamıyor. yazık memleketime ve insanına.

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Haber YorumlarıMurat Celik:

kardeşim çözüm süreci diye bir şey yok sayın Devlet Bahçeli'nin söylemek istediği silahlarınızı bırakacaksınız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin partisi olacaksınız kısaca terörist olmayacaksınız diyor

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Bu süreç bana ciddi gelmiyor.Herkes kendine göre bir hesabın içinde. Akp de bir hesabın içinde dem de bir hesabın içinde. Tabanda böyle bir heyecan yok.Bu durum siyasi hesapların üstünde tutulmali ve atilacak adimlar ilerde guvensizlige neden olmamali.Devlet şimdiye kadar kürt vatandaşları görmezden geldi.Konjonktör değişti.Bu saaten sonra kimse ölü taklidi yaparak durumu kurtaramaz

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Haber YorumlarıYalcin Yalcin:

Özgür bey dürüst bir insandır meseleyi eğip bükmeden olduğu gibi değerlendirme kabiliyetine sahip mükemmel biridir Saygı ile..

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Haber Yorumlarıwqwq wwqw:

Geldiğinden beri kime hizmet ettiğin belli zaten senden olmaz

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