Özgür Özel'den hükümete yeni bakanlık önerisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla geldiği Adıyaman'da, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Nikah Salonu ve Çok Amaçlı Salonların Temel Atma Töreni'ne katıldı.

"BİR DEPREM VE DOĞAL AFETLERE HAZIRLIK BAKANLIĞI KURUN"

Törende konuşan Özel, 6 Şubat'ta Türkiye tarihinin en tarifsiz acılarından birinin yaşandığını belirterek, hükümete ' Deprem Bakanlığı' kurulması çağrısında bulundu.

Özel, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Erdoğan ile yüz yüze yaptığımız iki görüşmede yaptığım bir uyarı vardı. Dedim ki 'Sayın Cumhurbaşkanı depremi yaşadık, gördük, biliyoruz. Şimdi ya İstanbul'da bir büyük yıkım, ya Ege'de ya bir başka yerde. Bugün değilse yarın, yarın değilse gelecek ay, gelecek ay değilse gelecek yıl. Ama geliyor. Yeterli hazırlıklar yok. Bu işe ciddi ve siyaset üstü yaklaşmak lazım. Size öneriyorum. Bir Deprem ve Doğal Afetlere Hazırlık Bakanlığı kurun.

"BÜTÜN PARTİLERDEN BAKAN YARDIMCISI İSTEYİN"

Bunun başına hepimizin 'Tamam, oldu, doğrusu budur' denecek liyakatte, kabiliyette, yetkinlikte birini atayın. Yetmez, dönün Meclis'te grubu bulunan bütün siyasi partilerden; DEM'den, CHP'den, İYİ Parti'den, Yeni Yol Partisi'nden birer bakan yardımcısı isteyin. Siz de AK Parti'den bir bakan yardımcısı verin. Başımızda kimsenin tartışmayacağı bir bakan, altında sorumlulukları eşit paylaşan, elini taşın altına sokan partiler olsun.

"İNSANLARIMIZI HER GECE ÖLÜME YATIRMAYALIM"

Zor kararları birlikte alalım. Doğru kararları birlikte alalım. Bu işin bütçesini birlikte yaratalım. Dünyadan parayı birlikte bulalım ama insanlarımızı her gece ölüme yatırmayalım. Gel, bunu yap' dedim. Bugüne kadar yapmadı."