İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

Güncelleme:
CHP lideri Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik soruşturma iznine ilişkin, "Buradan bir sonuç alamayacakları belli. Sadece Mansur Yavaş'ı da tartıştırmak üzerine yaptıkları bir hamle. Yavaş'la yolsuzluğu aynı cümle içinde kuruyorsanız burada kötü niyet var demektir" ifadelerini kullandı.

  • İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'denetim görevini ihmal' suçlarından soruşturma izni verdi.
  • Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin belediyelerine yönelik soruşturmaları 'sivil darbe süreci' olarak nitelendirdi.
  • Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde güçlü bir aday olduğunu ve bu soruşturmanın onu hedef alma amacı taşıdığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlarından soruşturma yapılması için izin verdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Zonguldak Belediye Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, partisinin belediyelerine yönelik soruşturmaları "sivil darbe süreci" olarak nitelendirdi.

Özgür Özel, Zonguldak Belediye Başkanlığı önünde açıklamalarda bulundu. Özel, "Bugün Zonguldak Belediye'mizi ziyaret ettik. 21 il belediyemizden bir tanesidir. 14 büyükşehir belediyesini kazandığımız, 21 il belediyesini kazandığımız, ülkenin %65'ine hizmet etmemizi millet tarafından görevlendirdiğimiz bir sürecin içindeki bir hazımsızlıkla ve bunun üzerine ülkeyi yöneten ve bir sonraki seçimlerde seçimi kaybedeceğinden endişe eden birisinin hedef göstermesiyle başlayan bir sürecin içindeyiz" dedi.

"GELECEĞİN CUMHURBAŞKANINA YAPILAN DARBE SÜRECİNDEN FARKLI BİR SÜREÇ DEĞİL BU"

Ekrem İmamoğlu'na yapılanların ardından Mansur Yavaş'a da karşı itibar suikastı sürecinin başlatılmak istendiğini söyleyen Özel, "Bu 19 Mart'ta sivil darbe süreci olarak geleceğin iktidarına, geleceğin cumhurbaşkanına yapılan darbe sürecinden farklı bir süreç değil bu. Sandıktan korkan, kendi kadın kollarına, gençlik kollarına, ana kademesine güvenmeyen, hiçbir partide olmayan yargı kolları başkanlığı diye bir kol kuran birinden muhatabız. Ve bu süreçte İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na yapılanların amacı neyse şimdi dönüp Mansur Yavaş'a karşı da aynı itibar suikastını gerçekleştirmeye çalışan bir süreci başlatmak istiyorlar" dedi.

"ŞİMDİ MANSUR YAVAŞ'I HEDEFE KOYMAYA ÇALIŞIYORLAR"

İçişleri Bakanlığı'nın Mansur Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni verilmesiyle ilgili konuşan Özel şöyle dedi:

"Bu dosyayla ilgili. Müfettişler geldi, çalıştılar, raporlar yazdılar ve belediye başkanından ilgili, özel kalemiyle ilgili hiçbir şey bulmadılar. Şimdi dönmüşler bir kez daha aynı yerden soruşturma izni vererek yeni bir süreç başlatmak istiyorlar. Buradan bir sonuç alamayacakları belli. Yani sonuç odaklı değil, sadece Mansur Yavaş'ı da tartıştırmak üzerine yaptıkları bir hamledir. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımızdı. Ben de Mansur Bey'le gittik kendisine ön seçimde oy verdik. Ama Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiler. 2400 yıl ceza istiyorlar kendilerince. Ekrem İmamoğlu'nu hallettik. Şimdi bu milletin bizim karşımızda seçebileceği Cumhurbaşkanı adı kim var? En kuvvetli adaylardan bir tanesi Mansur Yavaş. Şimdi onu hedefe koymaya çalışıyorlar. Millet bunu görüyor. Mansur Yavaş'la yolsuzluğu aynı cümle içinde kuruyorsanız burada kötü niyet var demektir. Bunu çok net olarak görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri yolsuzlukla, usulsüzlükle itham eden kim varsa aslında milletin önünde iftiracı olduğunu ve esas korktuğunun önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğunu millet biliyor artık.

"GÖKÇEK'E SORU SORAN YOK"

Onun dışında örneğin Antalya'da ya da Bodrum'da gerçekten siyasetle bağdaşmayacak bir ilişki gördüğümüzde zaten o gün ilk gün partiyle ilişkilerini kesiyoruz. Ancak bu siyasi operasyonlara karşı belediye başkanlarımızın sonuna kadar arkasındayız. Ayrıca Mansur Bey'e Ankapark'la ilgili sorular sormuşlar. Melih Gökçek 1 milyar dolar gömdü Ankapark'a. Dinozorlara milletin boğazından geçecek parayı yedirdi. Ona soru soran yok. Bu böyle ortalıkta gezecek. O talanı durduran, orayı Ankaralı'nın hizmetine sunan ve milyarları kurtaran Mansur Yavaş'a Ankapark soruyorlar. Yani hakikaten biraz utanmak lazım. Başka bir şey demiyorum. Büyük ihtimalle de zaten Danıştay bu işlemin yürütmesini durduracaktır."

"BAHÇELİ'Yİ SİLİVRİ'DE AĞIRLAMAKTAN MEMNUNİYET DUYARIZ"

Özel, MHP'nin Silivri ziyaretiyle ilgili memnuniyet duyacaklarını söyleyerek şöyle dedi:

"İmralı'ya gidiyorsa Milliyetçi Hareket Partisi o zaman Silivri'ye de gelebileceğini söylemiş. Bundan memnuniyet duyarız Ekrem Başkan, Bahçeli ve 3 arkadaşını Silivri'de ağırlamaktan. Ve kendisine ne büyük bir haksızlık yapıldığını nasıl bir hukuk darbesine muhatap olduğunu, kendisinin tek suçunun hizmet etmek olduğunu, 4000 sayfalık iddianamenin içindekileri özetleyerek bunların birer iftira olduğunu, hiçbir somut delil olmadığını Bahçeli'ye anlatıp, Bahçeli de bu büyük haksızlığa da bir çözüm üretimine katkı sağlar diye düşünüyorum, olumlu görüyorum"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Ersin Bana Hakaret etmissin. Ben etmeyecegim karekter meselesi.oteki yorumlarimi okumamissin..bir daha anlatayim, bizim Kürtlerle problemimiz yok, bizim Vatani bolmeye calisanlara ve Teror estirenlere karsiyiz.icimden dedim ki,he okumus bir Kürt ve Demokrat olur, yanilttin Beni..bir kere bir bayana hitap seklinden anla..Ya Sabir..Ben Chpci degilim..icindeki yaramazlar temizlenebilinir ama Atatürk partisini kimse yikamaz..Mansur,u Tek gecerim.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHPsavar:

Asena, Mansur hakkında ne biliyorsun ki. Ben 10 yıldır Ankara'da oturuyorum iki tane direk dikti en sonunda başka yaptığı bir şey yok. Hizmet ettim su getirdim diye bazı ilçelerde açılış yaptı ortada su yok. yani yalan dolan. Sadece sağa sola sosyal yardım yapma ile belediyecilik olmaz. Gerçi bu sosyal yardımlarla da nelerin götürüldüğü getirildiği malum

yanıt5
yanıt2
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

CHP Savar, CHP nin icinde yaramaz olanlar temizlenir Burasi tamam..Her Partiden yaramazlar far..Ama Ankara yi cok iyi taniyan yasayan biri olarak Mansur cok temiz Adam..Yanliz Ben degil tum Ankara Halkinin cogunlugu benim dusuncemde.Sen Melih,ten Haber Ver..Haa Chpci degilim, ama Mansur durusttur.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıCHPsavar:

Bu Özgür de bütün hırsızlar arsızlara sahip çıkıyor. İki tane direk ve etrafındaki çevre düzenlemesi için harcanan dünyalarca paranın nesi doğru konserlere milyonlarca lira vermenin nesi doğru

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAta_Mete:

Tek adamlık zordur

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
