Özgür Özel: Biz Türkiye'yiz ve Türkiye'yi çok seviyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hep birlikte çok güzel günlere omuz omuza, kol kola yürümeye kararlıyız. Biz Türkiye'yiz ve Türkiye'yi çok seviyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara İl Örgütünce Çankaya Belediyesince Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. İftardan sonra konuşan Özel, dilin ramazana uygun olması gerektiğini vurgulayarak, "Ramazandan geriye biraz daha vicdan, biraz daha insaf, adalet duygusu, birbirini anlama, özellikle de milletin beklentilerine göre, onların sorunlarını çözmeye odaklanmış bir siyasi atmosfer beklerim. Zira ülke, birileri tarafından yani 'Madem ki milletle kucaklaşamıyoruz, o zaman biz yine kutuplaşmaya dönelim. Madem ki bir siyasi parti ile baş edemiyoruz. Ona saldıralım, onu paralize etmeye çalışalım. Buradan çıkacak olan tansiyondan, gerilimden beslenelim' anlayışının bir yıldan fazla bir süredir bize de ne yaptığı, ülkeye de ne yaptığı ortada. Biz savaş meydanlarında kurulmuş, darbelerde kapanmış ve ilk fırsatta tekrar açılmış ve genel başkanları hapis yatmış, il başkanları siyasi cinayetlere, ilçe başkanları, üyeleri siyasi cinayetlere kurban gitmiş ama bir santim eğilmemiş bir siyasi geleneğiz. Cumhuriyetten önce vardık, cumhuriyet oldukça da var olacağız. Biz var oldukça da kimse cumhuriyete, kazanımlarına, değerlerine el uzatamayacak. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir parti" diye konuştu.

'DUYGULARI SUİSTİMAL ETMEYE ÇALIŞANLAR VAR'

Özel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in eliyle, ağzıyla ülkede bir kutuplaşmaya ve ramazandaki duyguları bir yandan suistimal etmeye bir yandan da buradan yaratacakları kutuplaşmayla bu işi siyasete alet etmeye çalışan birileri olduğunu söyledi. Özel, "Burada iki şeye dikkat etmek gerekiyor. Bir, oyuna gelmemek lazım, bir de oyuna gelmeme oyununa gelmemek de lazım. O yüzden hem kendi siyasi ciddiyetimizi, bizi var eden değerlere, cumhuriyeti, onun en sağlam kolonlarını gözümüz gibi kollamak ama bir yandan da buradaki çatışma alanından bir siyasi çıkar bekleyenlerin heveslerini kursaklarına bırakmak durumundayız. Milletin kaynamayan çorbasından, kuru ekmekle yapılan iftar görüntülerinin basına yansımasından, kasabın önünden geçemeyen, manava gidemeyen devlet memurlarının durumundan, sürünen emekliden, güvencesiz asgari ücretliden ve mutsuz gençlerden, onların bu beklentilerine yönelik bir destek göremeyen, bir umut veremeyenlerin eski beslendikleri kanallardan, alanlardan beslenmelerine yönelik olarak yaptıkları her şeyin farkındayız. Ama bunun en çok da millet farkında. ve herkes kimin ne olduğunu, hangi samimiyette olduğunu ve kimin nereden ne için beslenmeye çalıştığını görüyor. Cumhuriyet Halk Partisi, bünyesinde barındırdığı tüm çeşitliliklerden güç alır" açıklamasında bulundu.

Özel, 81 ile seslenerek, "Biz Türkiye olarak biriz, beraberiz. Ülkemizle, vatanımızla, milletimizle, bayrağımızla, Atatürk'ümüzle birlikte bundan sonraki süreçte Türkiye'nin yüzde 90, 95'i olarak, bu büyük aile olarak aramıza nifak sokmaya çalışanlara, farklılıklardan kavga çıkarmaya çalışanlara, sürtüşmeden tansiyon, tansiyondan siyasi nema çıkarmaya çalışanlara karşı biz birbirimizi seviyoruz ve hep birlikte çok güzel günlere omuz omuza, kol kola yürümeye kararlıyız. Biz Türkiye'yiz ve Türkiye'yi çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

'NETANYAHU İLE AYNI MASADALAR'

Özel, Türkiye'nin Trump'ın, 'Başkanı ben olacağım' dediği bu yapıya dahil olduğunu belirterek, "Trump'tan beklenir bir şekilde ve tam toplantıdan üç gün önce. Önceden 'Burada Filistin yok' diyenlere 'İsrail de yok' diyordu. 'Biz Filistin'le İsrail'in barışı için çalışacağız' diyordu. Ama Netanyahu'yu kabul etti. Onu da yapıya dahil etti. ve en nihayetinde Erdoğan'ı temsilen Hakan Fidan'ın, Netanyahu'yu temsilen Dışişleri Bakanı'nın katıldığı bu toplantıda ortak fotoğraf verdiler. O yapı Gazze'den Filistinlileri sürecek, oraya oteller ve kumarhaneler dikecek, hidrokarbonları da Trump'a verecek planın yönetim yapısıdır. Buradan, ramazanda bir iftar sofrasında bir kez daha ki geçen hafta çok sayıda genel başkanın bulunduğu Saadet Partisi'nin iftar sofrasında, Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanvekili'nin de varlığında söylediğim gibi Türkiye orada bulunursa, bu ayıbın parçası olursa; Filistin'de katledilen o çocukların, o annelerin, 71 bin masumun kanı elinde olan Netanyahu ile aynı masada olursa bunun kabul edilebilecek, savunulabilecek hiçbir tarafı yoktur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak; bebek katili, soykırımcı Netanyahu'nun ve İsrail'in bulunduğu o masadan Erdoğan'ı ve Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetini zaman geçirmeden kalmaya ve Türkiye'deki herkesten bu hatadan dolayı özür dilemeye davet ediyorum kendilerini" dedi.

'CESUR OLANLAR, TESLİM OLMAYANLAR KAZANACAK'

CHP'ye yönelik saldırıların devam edeceğini söyleyen Özel, "Bu mücadelenin sonunda cesur olanlar, teslim olmayanlar, kötülerin karşısında iyiler, bu saldırının karşısında hem sakinliğini, hem haklılığını, hem de cesaretini muhafaza edenler kazanacak. Ben bunun için bu örgüte güveniyorum. Çankaya örgütümüzün nezdinde tüm Cumhuriyet Halk Partisi örgütünü ve onu da aşarak Türkiye'nin bütün demokratlarını bundan sonraki süreçte de birlikte olmaya, birlikte mücadele vermeye ve bu ülkenin kaderini bir kez daha değiştirmeye, kederlere son vermeye, güzel günlere hep beraber yürümeye davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı