CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ara seçim erken seçimi getirecek. Bu ara seçim ya yapılacak ya korkaklar tarihe yazılacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, "Bu milletin bir özelliği var. Vergi istiyorsun, öyle veya böyle verir. Hangi yükümlülüğü söylersen yapar. Bayrak uğruna can verir, askere çağırırsın gider. Evladı şehit olur 'Vatan sağ olsun' der ama milletin karşısına devleti dikersen, 'Senin dediğin gibi olmayacak, benim dediğim gibi olacak' dersen, bir gün karşı karşıya gelir ve orada millet düzeni yeniden kurar. Devleti yeniden kurar. Devleti çökerten, devleti siyasetin hizmetine sokan, devleti partinin yapan, partiyi devletin sahibi yapan, seni beni figüran yapanlara karşı bu milletin söyleyecek sözü var. Sandıkta o demokrasi tokadının en alasını indirecek, Allah'ın izniyle" ifadelerini kullandı.

'AÇILIŞLARI SEÇENLERE YAPTIRDIK'

Geçen hafta Manisa ve Bursa'da açılışlar yaptıklarını, İzmir'de ise 26 açılış, 24 projenin de temelini attıklarını söyleyen Özel, "Mustafa Bozbey 15 günde bir gelen baskılara, tehditlere, şantajlara, basında yazılmasına rağmen, 'Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim, bir tek kusurum yok. Bulursanız hesaplaşırım. Ama ben şantajınıza, tehdidinize boyun eğmem' dedi. O sebepten dolayı sırf Bursa'ya çökmek için Bursa'daki cezaevine kondu. O, Aydın'ın iradesini çalandan ne kadar iğreniyorsak, Mustafa Bozbey'in duruşuyla da o kadar övünüyoruz; helal olsun. Bozbey, 'Bunlar beni içeri atar' dedi. Sonra dedi ki; '3 ay kulaklarının üzerine yatarlar, sonra benim yaptıklarımı AK Parti yaptı diye açarlar' dedi. O yüzden tarihte ilk kez, belki dünya siyaset tarihinde ilk kez, bir gece vakti hizmeti yapan belediye başkanı gözaltındayken, açılışı onu seçenlere yaptırdık. Ekrana yansıttık, 'Açıyorum' diye bağırdılar ve 29 önemli eseri açtık ki Bursa bu kadar güçlüklere rağmen neler yapılmış görsün, bundan sonra yapılacak, yapılmayanları; yine Bursa'daki eski sömürü düzeni geldiğinde bizim yaptığımız işlerle birileri haksız yere övünmesin diye" dedi.

'POLİSİN PARTİYLE İLİŞKİSİ KALMAYACAK'

Özel, bugün İstanbul'da gerçekleşen saldırıda yaralanan 2 polise şifa dileğinde bulundu. 6-12 Nisan Polis Haftası'na ilişkin konuşan Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, polis bir partinin kolluk kuvveti gibi görev yapmak, bir partinin aldığı kararları uygulamakla mükellef olmayacak. Polis, devletin ve milletin polisi olacak, bir partiyle ilişkisi kalmayacak" dedi.

'FİYAT ARTIŞLARINI DİZGİNLEYEBİLİRDİK'

Türkiye'nin İsrail-ABD ve İran arasındaki savaşan en hazırlıksız yakalanan ülke olduğunu söyleyen Özel, "Biz, Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Eşgüdüm Konseyi'ni hızla davet ettik. 'Öneriler söyleyin' dedik. Dün DEM Parti'ye, bundan sonra da ziyaret edeceğimiz tüm partilere hem acil eylem planımızı hem yapısal reform önerilerimizi hem de kalıcı olarak özellikle enerji ve ulaşım ağları üzerinden yeni önerilerimizi dile getiriyoruz, anlatıyoruz. Ama bir yandan da dediğimizi dinlemeyenler, sonradan dinleyenler, azını yapanların yarattığı bir durum var. Biz geçen sene 19 Mart'ta o rezervleri yakmasaydık, şimdi tıkır tıkır tedbirler ilan ediyor ve fiyat artışlarını dizginliyor olabilirdik. İlk başta petrol fiyatları fırlayınca dedik ki; 'Aman ha pompaya yansıtmayın.' Son gece durdular. 'Eşel mobil yapın' dedik, yani ÖTV'den karşılayın. Dörtte üçünü yaptılar. ÖTV bitti, 'Aman ha KDV'den karşılayın, yansıtmayın' dedik. Onu geçen hafta yansıttılar, yine dünya kadar zam yaptılar. Dünkü zammı rafineriye, taşıyıcıya yaptılar, pompaya yapmadılar. Ne yapacakları bekleniyor. Bütün ümit bugün bir ateşkes olursa, fiyatlar dönerse, bu işi kurtarırız. Olmazsa yandı gülüm keten helva, 7-10 lira zamlar gidecek. Dinlemedikleri için oluyor ve hazır tutmadıkları için oluyor" açıklamasında bulundu.

'BU KARDEŞİNİZ, PEDRO SANCHEZ'DEN GERİ KALMAYACAK'

Türkiye'nin savaşın tam ortasında olduğunu vurgulayan Özel, "Bizimkiler hiçbir şey yapmıyor. Pompaya biz deyince bir gün gecikmeli filan yaptılar. Hiçbir tedbir aldıkları yok. Kardeşim Pedro ne yapıyor, bakın. 5 milyar avroluk destek paketi açıklamış. Elektrikteki vergilerin yüzde 60'ını kaldırmış. Yüzde 7'lik elektrik üretim vergisini kalıcı olarak kaldırmış. Doğal gazdaki KDV'yi yüzde 21'den 10'a indirmiş. Dar gelirliye ücretsiz elektrik destek paketi açıklanmış. Su ve enerji kesintilerini yasaklamış; borçtan veya başka sebepten. Sanayicinin elektriğinin yüzde 80'ini karşılamaya karar vermiş. Fiyatlar artmasın diye yapıyor bunu. Babasının hayrına yapmıyor Pedro Sanchez. Bunu enflasyonist bir baskı gelmesin, enflasyonun yükü emeklinin, emekçinin sırtına binmesin diye yapıyor. Çünkü enflasyon zengini daha zengin eden, fakiri daha fakir eden bir iştir. Enflasyon dünyanın en adaletsiz vergisidir. Parasını koruyabilene imkanlar yaratır, parası olmayan ve borçlu gezenin yoksulluğunu arttırır. O yüzden şu kadarını söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi ne yapılması gerektiğini yazdı ve söyledi. Gelince ne yapacak? Vallahi dünyada siyasi akrabalarımız ne yapıyorsa aynısını yapacak. Bu kardeşleriniz Pedro Sanchez'den geri kalmayacak. Bunu herkes böyle bilsin" diye konuştu.

'HERHANGİ BİR ADIM ATILMADI'

Özel, tarihsel bir tutarlılık içinde Türkiye'nin iç barışını savunduklarını vurgulayarak, "Cumhuriyet Halk Partisi, Meclis'teki komisyona girerken korkanlara 'Girdiğimiz değil girmediğimiz komisyondan, olduğumuz değil olmadığımız masalardan korkun' dedik. Süreç bizi haklı çıkardı. Çok önemli görev yaptı 11 arkadaşımız orada. İlk gün ne dediysek; yani bu süreç başladığında da şehit aileleri ile iftarda, 'Bize güvenin, sizin gözünüzün içine bakamayacak bir şey olmayacak' dedik. Süreç tamamlandı, komisyon raporu tamamlandı. Aynı iftarda aynı memnuniyetleri duyduk, aynı özgüvenle konuştuk. Ama aradan 1 yıl geçti. Bir rapor yazıldı, altına herkes imza attı ve o sürecin, o raporun teminatı Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş Bey. 5, 6 ve 7'nci kısımlar; yani 'Terörsüz Türkiye' ve demokratik Türkiye kısımları, buralarda herhangi bir adım atılmadığı gibi halen daha bugün nihayet pek çoğunun tutukluluğu bitti ama 1 yıl boşu boşuna tutuldular. Emrah Şahan aynı dosyadan tutukluydu, yedeklenerek tutuldu. Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan Kent Uzlaşısı soruşturmaları devam ediyor. Türkiye'de 13 belediyede kayyım var. Belediye başkanları terör soruşturması geçirdi diye 3'ü CHP'li; Ovacık, Şişli, Esenyurt ve 10'u DEM'li 13 belediyede kayyım var. Ahmetler göreve dönecekti, dönemiyor. Selahattin Demirtaş'tan, Figen Yüksekdağ'a kadar birçok siyasetçi hapiste tutuluyor" dedi.

'12 SİYASİ PARTİ ZİYARETİ PLANLADIK'

Özel, parti olarak aldıkları karar doğrultusunda muhalefet partilerini ziyaret etmeye başladıklarını söyleyerek, "Dün DEM Parti'yi ziyaret ettik. Yarından itibaren, cumartesi hariç haftaya salı gününe kadar pazar dahil toplam 12 siyasi parti ziyareti planlanmıştır. Mümkün olan en çok sayıda siyasi partiye, muhalefet partisine, bu ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. İran savaşını, Türkiye dış politikasında yapılan yanlışları, Trump'a teslimiyetin yarattığı zorlukları, ekonomi noktasında Ekonomi Eşgüdüm Konseyimizin önerilerini paylaşıyoruz" diye konuştu.

'HER ŞEY ORTAYA DÖKÜLSÜN'

Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait olduğunu iddia ettiği tapulara ilişkin, "Şimdi çok net olarak söylüyorum. En iddialı siyasi etik yasasını çıkaralım; ortaya her şey saçılsın, dökülsün. Eğer Ekrem İmamoğlu mal varlığında belediye yönetiminden sonra izah edemeyeceği 1 kuruşu varsa, 1 metrekare toprağı varsa, Ekrem İmamoğlu bu ülkenin Cumhurbaşkanı adaylığına layık değildir. Mevcut Cumhurbaşkanı da yüzükle başladığı siyasette kendinin ve birinci derece, ikinci derece yakınlarının Türkiye'de ve yurt dışında izah edemeyeceği bir kuruşu varsa, o da bu vakitten sonra Cumhurbaşkanlığına layık değildir. Açık söylüyorum; Ekrem İmamoğlu'na da kendime de güveniyorum. Bakanına güvenen, kendine güvenen, mahdumuna güvenen çıksın karşımıza göreyim. Hodri meydan" ifadelerini kullandı.

'ARA SEÇİMİN KAÇINILMAZ OLARAK YAPILACAĞI DÖNEMDEYİZ'

Özel, ara seçim taleplerine ilişkin, "O ara seçimin yapılması için 30 milletvekiline, yani yüzde 5'in boşalmış olmasına ihtiyaç, ilk 30 aydaydı. O tartışma dönemi bitti. Şimdi ara seçimin kaçınılmaz olarak yapılacağı dönemdeyiz. Son 1 yıl olursa yapamayız. Bu ara seçim 1960'tan beri yapıldı. 1960'tan beri bundan İnönü kaçmadı, Demirel kaçmadı, Ecevit kaçmadı, Özal kaçmadı, Erbakan kaçmadı, Erdoğan kaçacak. Ne diyorlar? 'Kardeşim ara seçim son zamanlarda yapılmıyor.' Bir kere yapılmıyor, zira ilk dönemleri hariç milletvekili seçim yılını dörde indirdiği için, o özensizlik içinde de ilk 30 ay yapılmaz, son bir yıl yapılmaz maddesi durduğu için arada bu kırmızı dönemde ara seçim yapılacak 5 ay kalıyordu. Karar alsan, 3 ayda yapsan zaten bir manası kalmıyordu. Şimdi yine 5 yıla çıktı. O kısa dönemler bitti. Şimdi ara seçimin zamanı ve bu ara seçimin yapılacağı yerler belli. Ha ara seçimin en geniş coğrafyada yapılmasını ister miyim, isterim. Adımlar atar mıyım, atarım" açıklamasında bulundu.

'ONLAR İLK 30 AYDA LAZIMDI'

Özel ayrıca, "Anayasa madde 78; 'TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidilir.' Anayasa; 'Ara seçim her seçim döneminde bir defa yapılır.' Anayasa 'Yapılabilir' demiyor, 'Yapılır' diyor. 'Genel seçimlerden 30 ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak boşalan üyeliklerin sayısı üye tam sayısının yüzde 5'ini bulursa ara seçim 3 ay içinde yapılır.' Yani o yüzde 5 ve 30, olağanüstü ara seçim, hiç beklemeden. '30 kişi boşalmış parlamentoda, ne bekleyeceksin 30 ay' diyor, hemen yap. Ama zorunlu ara seçim; 'Dönemde bir kere ve üyeliklerde boşalma olduğu halinde gidilir.' Sorumluluk kimin? Bütün Meclis'in, başta Meclis Başkanı. Şimdi dün DEM Parti'ye gittik, durumu anlattık. DEM Parti dedi ki; 'Ara seçim talebi meşrudur, anayasaldır, destekliyorum.' Öyle, 'Şunu istifa ettireceğiz, bunu istifa ettireceğiz' yok. Onlar ilk 30 ayda lazımdı" değerlendirmesinde bulundu.

'ANAYASA YAPILIR DİYOR'

Özel devamında şöyle konuştu:

"Ara seçim yapılacak. Tayyip Bey dün ne dedi? 'Ara seçim yapmayacağım.' Anayasa diyor ki; 'Yapılır.' Tayyip Bey diyor; 'Yapılmaz. Ben anayasaya uymayacağım.' Anayasa, madde 78 mi? Bir madde geriye gidiyorum. Anayasa 78 'Yapılır' derken, 'Yapılmaz' diyene soruyorum. 77 ne diyor; 'Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir yapılır. 1'inci turda gerekli oy alınamazsa, 2'nci oylama yapılır.' Beyefendi sen anayasa burada 'yapılır' deyince, 'yapmayacağım' diyorsan, burada 'yapılır' deyince 5 yıl sonunda o seçimler nasıl olacak? '5 yılda bir yapılır' denen Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak, milletvekili seçimi yapılacak. Orada şüphe yok, burada mı şüphe var? Burada şüphe yok."

Ara seçim konusunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un görevini yapması gerektiğini söyleyen Özel, "Komisyon da yapacak, Genel Kurul da yapacak ya da AK Parti ara seçimden kaçan, sandıktan korkan, Afyon'un, Kastamonu'nun, İstanbul'un, Kocaeli'nin, Hatay'ın karşısına çıkamayan, milletten kaçan korkaklar olarak tarihe geçecek. Hodri meydan. Haydi bakalım. Bu ara seçim erken seçimi getirecek. Bu ara seçim ya yapılacak, ya korkaklar tarihe yazılacak" dedi.

