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Kendisini ayağından vuran saldırgana taş atarak karşılık verdi

Kendisini ayağından vuran saldırgana taş atarak karşılık verdi
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Kütahya'da motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan servis araçları işletmecisi R.Ö., ayağından yaralandı. Saldırgana taş atarak karşılık veren R.Ö.'nün o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KÜTAHYA'da motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğrayan servis araçları işletmecisi R.Ö. ayağından yaralandı. R.Ö.'nün ise ateş açan şüpheliye taş atarak karşılık verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu yan yolda meydana geldi. Servis araçları işletmecisi R.Ö. otomobilini park edip yürüdüğü sırada yanına gelen kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından yaralanan R.Ö., yakındaki bir okulun bahçesine sığındı. Bu sırada R.Ö.'nün yerden aldığı taşı şüpheliye doğru fırlattığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan R.Ö., kendi imkanlarıyla Kütahya'daki özel bir hastaneye giderek tedaviye alındı. R.Ö.'nün durumunun iyi olduğu belirtilirken, inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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