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Özel'i düşündürecek anket! CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı ilde AK Parti birinci oldu

Özel'i düşündürecek anket! CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı ilde AK Parti birinci oldu
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ORC Araştırma'nın yaptığı şehirlere göre genel seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar yer aldı. CHP'nin son yerel seçimde yüzde 47,62 oy oranıyla kazandığı Bursa'da AK Parti birinci oldu. AK Parti'ye ankette yüzde 33,6 oy çıkarken, CHP'nin oranı ise yüzde 29,8'de kaldı.

ORC Araştırma, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Malatya özelinde yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 08-13 Nisan arasında yapılan ankette özellikle Bursa ile ilgili dikkat çeken bir sonuç yer aldı.

YEREL SEÇİMLERDE CHP'NİN KAZANDIĞI BURSA'DA AK PARTİ BİRİNCİ ÇIKTI

5 kentin siyasi eğiliminin incelendiği ankette katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. CHP'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 47,62 ile birinci parti olduğu Bursa'da anketten AK Parti lider çıktı. AK Parti'nin anketteki oyu yüzde 33,6 oldu. İkinci sıradaki CHP ise yüzde 29,8'de kaldı. Yüzde 7,2 oy alan MHP üçüncü, yüzde 6,1 ile İYİ Parti dördüncü, yüzde 5,5 ile Zafer Partisi beşinci sırada yer aldı.

Özel'i düşündürecek anket! CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı ilde AK Parti birinci oldu

İSTANBUL'DA CHP İLE AK PARTİ ARASINDAKİ FARK YÜZDE 2,5

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından en çok merak edilen şehir olan İstanbul'da birinci sıraya yerleşen CHP'nin oy oranı yüzde 33,7 olarak ölçüldü. İkinci sıradaki AK Parti ise yüzde 31,2 oy aldı. DEM Parti'nin oy oranı yüzde 7,1, MHP'nin yüzde 5,5, Zafer Partisi'nin ise yüzde 5,2 oldu.

Özel'i düşündürecek anket! CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı ilde AK Parti birinci oldu

ANKARA'DA ZAFER PARTİSİ DÖRDÜNCÜ

Ankara'da ise Zafer Partisi'nin oy oranı dikkat çekti. CHP yüzde 34,1 ile birinci parti konumunda yer alırken, onu yüzde 30,4 ile AK Parti takip etti. Ankara'da MHP yüzde 7,7 ile üçüncülüğe yerleşirken, Zafer Partisi yüzde 5,3 oy ile dördüncü oldu. Yüzde 5,1 ile İYİ Parti beşinci, yüzde 3,5 ile Yeniden Refah Partisi altıncı, yüzde 32, ile DEM Parti ise yedinci oldu.

Özel'i düşündürecek anket! CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı ilde AK Parti birinci oldu

İZMİR

Ankette, CHP'ye en güçlü olduğu şehirlerden olan İzmir'de yüzde 43,5 oy çıktı. Yüzde 22,5 oy oranına sahip olan AK Parti ikinci sırada yer aldı. Yüzde 8,1 ile DEM Parti üçüncü olurken, İYİ Parti'nin yüzde 7,6 ile dördüncü olması dikkat çekti. Beşinci sıradaki MHP'ye ise yüzde 4 oy çıktı.

Özel'i düşündürecek anket! CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı ilde AK Parti birinci oldu

MALATYA

Ankette Malatya'da AK Parti yüzde 36,1 ile zirveye yerleşti. İkinci sıradaki CHP'nin oyu yüzde 25,9 olarak ölçüldü. MHP yüzde 8,5 ile üçüncü olurken Yeniden Refah Partisi yüzde 7,6 oy oranıyla dördüncü, DEM Parti ise yüzde 4,2 ile beşinci parti konumunda yer aldı.

Özel'i düşündürecek anket! CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı ilde AK Parti birinci oldu

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Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmrah Güneş:

turkiyede sistemler adaletsiz yanlış olduğu icin ulkeyi yönetecek kişi önemli oluyor eger adaletli sistemler olsaydi Erdoğan a gerek kalmazdı kim gelirse basarili şekilde ilerlerdi örneğin laiklige ters diye başörtüsü yasaklanmazsaydi iki de bir askeri darbe olmasaydi falan Erdoğan bu kadar iktidarda kalamazdi laik ve darbeci kesim zamanında halka o kadar çok cektirmisler halk 100 yılda bir buldukları liderini bırakmak istemiyor o eski günlere döneriz korkusuyla

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Haber YorumlarıDemir Acer:

bu kafa ile chp daha cooook buyuk sehirler kaybedecek, Turkiye Cumhuriyetini abdulhamid gibi ingilizlere sikayet ediyorlar, sanki ingilizler bunlari kurtaracak.

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