Özel'den "Kurtuluşumuzun tek yolu Sine-i Millettir" diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanması üzerine X hesabından açıklama yapmıştı.

Kılıçdaroğlu, "Yargı ve yürütme, tek adamın emrine girdi. Yasama organımız işlevsiz hale getirildi. Liyakat gerektiren bütün makamlar, hukuksuz talimatlara itaat eden beceriksizlerle dolduruldu. Denetleme mekanizmaları yok edildi. Şeffaflık ve hesap sorulabilirlik ortadan kaldırıldı. Muhalif siyasetçiler, gazeteciler, aydınlar, öğrenciler, sanatçılar, karşı duran herkes davalarla ve hapis cezalarıyla sindirilmeye çalışıldı. Yaratılan korku ikliminde toplum edilgenleştirildi. Ahlaksızlık ve yolsuzluk olağanlaştı ve kurumsallaştı" ifadelerini kullanmıştı.

"KARŞIMIZDA EMPERYAL GÜÇLER TARAFINDAN TESLİM ALINMIŞ BİR YAPI VAR"

Eski CHP lideri açıklamasına şöyle devam etmişti; "Dillerinden düşürmedikleri 'dış güçler' metaforuyla kendilerine bağlı kalacak bir kitle ve tek adam rejimini tesis ettiler. Talimatlarına harfiyen uyacak ve her türlü hukuksuzluğu gerçekleştirecek sözde savcıları etkin yerlere atayıp, onlar eliyle millet iradesini yok sayacak işlemler yaptırdılar. Böylesi ahlaksız bir yapı ile karşı karşıyayız. Karşımızda bir kişi yok; emperyal güçler tarafından teslim alınmış ve bütün gücü elinde bulunduran, onların emriyle hareket eden bir yapı var."

"Müzakere yok, mücadele var..." diyen Kılıçdaroğlu, sine-i millet çağrısı yaparak, "Saray ve kullanışlı aparatlarından kurtuluşumuzun tek yolu: Sine-i Millettir. Halkın helal oylarıyla seçilmiş bir siyasetçiye yapılan hiçbir hukuksuzluğu ve kayyum garabetini kabul etmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN ÇAĞRISINA YANIT

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sine-i Millet çağrısına yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Sosyal medyada çok popüler tartışmalardır. MYK toplantımız bitti, otobüsün üstünde konuştuk. Ben Kemal Bey'in o değerlendirmelere iştirak ettiğini bilmiyordum. Ben bütün muhalefete uyarı yaptım. Sine-i millet demek, istifa ettim demek. Biz 140 milletvekili istifa ettik, Anayasa 'ara seçim yapacaksın' diyor sadece boşalan yerler için. Biz erken seçim istiyoruz, ara seçim yapılıyor. Seçime giremeyeceksin. AKP-MHP milletvekillerini alacak, 400 vekilin üzerine çıkacak ve referanduma gitmeden anayasayı değiştirecek.

"BUNU SAVUNMAK TUZAĞA DÜŞMEKTİR"

Sine-i milleti savunmak tuzağa düşmektir. Bu felaket doğurur. Maalesef sosyal medya odaklı birtakım arkadaşlar var sayın Genel Başkanı'nın iletişimine katkı sağlayan. Onlar sosyal medyadaki tansiyon üzerinden böyle bir paylaşım yaptılar herhalde. Daha sonra sayın Genel Başkanımızın, Fikret Bila'ya bir düzeltmesini gördüm, 'Benim dediğim sine-i millet ile erken seçim istesinler demek istiyorum' demek istemiş. O doğru" diye konuştu.