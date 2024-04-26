Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir" sözlerine yanıt

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yapacağını belirten CHP lideri Özgür Özel'e tepki göstermiş ve "'Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir'' ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE YANIT VERDİ

31 Mart seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Denizli'ye ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı etkinlik sırasında Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine de yanıt verdi.

ÖZEL: BERABER MİYİZ?

Özel, "Sizlere güç veren, sizlerden güç alan ve sokaktan korkmayan, müzakere de eden, mücadele de eden yepyeni dinamik sonuç alan bir siyaset için yola çıktık. Beraber miyiz?" dedi.

"DENİZLİ'DEKİ BORÇ ZATEN KAMUOYUNCA MALUM"

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti yönetiminden kalan borcuna ilişkin soruya, "Ben genel olarak cevaplayayım. Denizli'deki borç zaten kamuoyunca malum. Balıkesir ve Denizli birbiri ile yarışıyor, en yüksek borçlu belediyeyi devralmakla. Ama bir özelliği var bu belediyelerin. Biz bu belediyeleri AKP'nin başta büyük iddialarla başladığı ve genel iktidara taşınması noktasında da yerelden elde ettikleri başarılarla başladığı ama sonra rant ve israfa savruldukları belediyecilik anlayışından teslim aldık. Biz bunu bir önceki dönemde 2019'da yaşadık. En basitinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şimdi resmi raporlarla ortada. Son 5 yıldan önceki 5 yıla göre yarı kat harcama ile iki kat fazla hizmet yapmış. Dört kat fark var. Bunun biri gerçek harcama, üçü israf ve yandaşa rant devşirmeden kurtulmaktan kaynaklanıyor. Hesap böyleyse işimiz kolay. Her yerde böyle arkadaşlar. Daha dün, başkan dedi ki sinek ilaçlaması yapılması mevsimi geldi. Denizli için önemli.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YÜZDE 80'İNİN BULUNDUĞU BELEDİYELERİ YÖNETİYORUZ"

Geçmiş dönemdeki maliyet 4 trilyon herhalde. Sadece kiralama sözleşmesi yapılmış. Yarı fiyatına aletleri de aldım diyor, ilaçları da aldım diyor. İlaçlamayı yaptık diyor. Bu senenin maliyeti iki senede o bütün maliyetler çıkıyor. Araç ve gereç yanına kar kalıyor. Sonra da bedavaya yapıyorsun. Yoksa şöyle bir şey yapıyor olabilirdik. Aman başkanım bizim filanca yerde ilaçlama şirketi var arkadaşların, ihaleyi AK Parti'den al, hatta bir de üstüne artırım olacak. Onu da koy. Ver bizim arkadaşların şirketine, filanca yerdeki CHP'li şirket gelsin, burada aynı paraları kazansın. Sonra bu paranın bir miktarını da partiye verir. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ne yaptı, ilaçlama ile ilgili altyapıyı satın aldı. Kimin oldu, Denizli'nin oldu. İlacı alıyor. Koyuyor ve atıyor. Makinalar da bize kalıyor, maliyet de yarısına düşüyor. İşte CHP'nin belediyecilik anlayışı bu. Dün daha rakamları ile kendisi ifade etsin. Havaalanından gelirken anlattı bana başkanım. Doğru mu başkanım?" yanıtını verdi. O yüzden halkçı belediyecilik yapılınca, israftan kaçınılınca ve bir de kamu kaynaklarını yandaş şirketlere aktarma niyeti yerine Denizli'ye harcama niyeti olunca o işler kolay. Tabi bir rapor hazırlıyoruz. Bu raporda belediyelerimizin borçları, toplam borcu, nerelere olduğu, bunun nasıl yönetileceği konusunda da bir çalışmamız oluyor. Önümüzdeki hafta tahmin ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı ile de görüştüğümüzde de yerel yönetimlerle ilgili başlık altında bunu da değerlendireceğiz. Çünkü sonuçta Türkiye ekonomisinin yüzde 80'inin bulunduğu belediyeleri yönetiyoruz.

"BUNUN ADI CHP BELEDİYECİLİĞİDİR"

Oralardaki harcamalar, aksaklıklar, geçmişteki israflar sadece bizim konumuz değil. O konuyla ilgili de gerekli görüşmeleri yapacağız. Kendi pratiğimizden biliyoruz. AK Parti ve MHP'den borçla aldığımız belediyeleri bu dönem sonunda başkanlarımız borçsuz noktalara getirdiler. Ya da çok makul ve olması gerektiği kadar dönen bir borç haline getirdiler. Biz 5 yılda batmış belediyeyi borçtan kurtarıp, makul bir borcun döndüğü ve hizmetlerin çok daha yüksek görüldüğü hale getiriyoruz. Bunun adı da CHP belediyeciliğidir. Denizli bu anlamda doğru karar verdi.''