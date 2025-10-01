Özel'den Arınç'a 'Meclis protestosu' yanıtı: Geçen yıldan bu yana partim saldırı altında

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 1 Ekim'deki TBMM açılışına katılmama kararı aldıklarını duyurmuştu. 22. TBMM Başkanı Bülent Arınç, CHP'nin söz konusu kararına X hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Arınç, "Sayın CHP Genel Başkanı'ndan ricam, bu yanlış karardan dönülmesi ve 1 Ekim günü parlamento çatısı altında birlikte olmaktır" ifadelerini kullandı.

"KARARI YANLIŞ BULUYORUM"

Arınç, şöyle dedi: "CHP'nin, CHP'li belediye başkanlarına ve parti olarak doğrudan kendilerine operasyon yapıldığını düşündükleri, bunu da protesto etmek adına 1 Ekim'de yapılacak olan TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katılmayacağı ifade ediliyor. Bu kararı yanlış buluyorum. Anayasa ve içtüzüğe göre TBMM, yasama yılına 1 Ekim'de başlar ve özel gündemle toplanır. Geleneksel olarak da isterse Cumhurbaşkanımız konuşma yapabilir. Meclis için en önemli günlerden biri bugündür. Bugüne kadar tüm partiler, farklı görüşlerde olsalar bile, sayısal olarak az ya da çok bu oturumlara katılım göstermişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanını sevmek veya eleştirmek herkesin hakkıdır; fakat saygı göstermekte de hiçbir kusur gösterilmemelidir. TBMM, millet iradesinin tecelligâhı ve demokrasinin kalbidir. Siyasî partiler ve milletvekillerinin varlık sebebidir; milletin gözbebeğidir.

"BUGÜNE KADAR GÖRÜLMEMİŞTİR"

CHP, katılmama kararı ile aslında Meclis'e karşı tavır almakta ve bu da Meclis'in saygınlığına zarar vermektedir. CHP köklü bir partidir ve ana muhalefet partisinin açılış oturumlarında Meclis'i boykot etmesi bugüne kadar görülmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanını veya Meclis Başkanını eleştirebiliriz; ancak kendilerine saygı duymakla da yükümlüyüz. Onlara karşı protesto yapılacak yer TBMM'nin bizatihi kendisi değildir. Başka zaman ve zeminlerde itirazlarınızı ortaya koyar, demokratik eylem yapabilirsiniz. İki dönem, beş yıl süreyle bu yüce kurumun başkanı olarak görev yaptım. Görevde olduğum dönemde en büyük önceliğim TBMM'nin ve milletvekillerinin itibarını yükseltmekti. Bugüne kadar Meclisimizden gelen her davete koşarak katıldım. O yüce kuruma saygı gösterdim. Sayın CHP Genel Başkanı'ndan ricam, bu yanlış karardan dönülmesi ve 1 Ekim günü parlamento çatısı altında birlikte olmaktır."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ARINÇ'A YANIT GECİKMEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ise Bülent Arınç'a yanıt gecikmedi. Özel'in kendisine yolladığı mesajı yayınlayan Arınç şu ifadeleri kullandı; "Sayın Başkanım her zamanki gibi önerileriniz ve eleştirileriniz çok kıymetlidir. Zaten sizi takip ediyorum sosyal medyada. Geçen sene parti içinden ve muhalif kanattan dünya kadar eleştiri almama, hatta parti içerisinde bazı arkadaşların farklı davranıp Genel Başkanlığımızı tartışmaya açmış olmalarına rağmen büyük bir kararlılıkla Sayın Cumhurbaşkanı girerken Cumhuriyet Halk Partisi grubunu ayağa kaldırdım. Kendim de ayakta karşıladım. Genel Başkan olduktan sonra ve 31 Mart'ta seçimleri kazandıktan sonra bayram telefonlarını ben açtım. Kendisini ziyarete ben gittim. İade-i ziyarete geldiğimde partimiz bayrak direğine Cumhurbaşkanı forsunu Türk bayrağını ben çektirdim.

Bunlara karşılık bugün sabah 08.00'de Mehmet Murat Çalık, İzmir il başkanımız, İzmir önceki dönem belediye başkanımızı cezaevinde ziyaret ettim. 16 milyon İstanbullunun üçüncü kez 'bizi yönetsin' dediği kişi şu anda cezaevinde tutuluyor. Partimin İstanbul il kongresi mahkemelik. İstanbul il binası mahkemelik. İstanbul İl Başkanı mahkemelik. 5 bin polisle saldırdılar. İl binamızda adı Şanslı olan kedi veterinerlik oldu. İki yıl önce siyasi tarihimizde bir ilki gerçekleştirmek... Muharrem İnce'nin 'Atatürk kalksa gelse bu delege yapısıyla Kılıçdaroğlu'nu yenemez' dediği yerde kazandığım kurultayı tartışmaya açıyorlar. İptali ve yerine seçilmemiş birinin getirilmesi için çaba sarf ediyorlar.

"VERDİĞİMİZ MÜCADELEDEN DOLAYI 1,5 YILDA 31 FEZLEKEM GELDİ"

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde yumruklu saldırıya uğradım. İki kanser geçirmiş Murat Çalık tutuklu bulunurken, eşini ve kızını katletmiş bana saldıran cani dün serbest bırakıldı. Son mahkemede pişmanlık ifade etti. Ancak ilk mahkemede üzüntüsü beni gerçek manada yaralayamamasıydı. İstanbul'da tek başına yaşayan kızım yaşadığı yer ifşa edilerek sürekli tehdit ediliyor, hedef gösteriliyor. Bunlara isyan ederken verdiğimiz mücadeleden dolayı 1,5 yılda 31 fezlekem geldi. Dokunulmazlığımı kaldırmak istiyorlar.

Bu şartlarda Cumhurbaşkanı gelince geçen seneki tutumumuzu sürdürüp ayağa mı kalksak, yoksa bu yaklaşımı terk edip yerimizde mi otursak? Bu sorunun yanıtını vicdanıma veremiyorum. Geçen sene 1 Ekim günü hep birlikte Meclis'teydik. 2 Ekim günü Akın Gürlek siyasi bir pozisyondan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. O gün bu gündür partime darbe dönemlerini aratmayacak, hatta onların ilerisinde bir saldırı altında. Darbe hiç değilse bütün siyaset kurumunu hep birlikte hedef alıyor. Burada sadece bir partiye bunlar yapılıyor. Sayın Başkanım takdirlerinize saygılarımla arz ederim."

ARINÇ'TAN ÖZEL'İN MESAJINA YANIT: 2 EKİM'DEN İTİBAREN...

Arınç da Özel'e verdiği yanıtta şunları ifade etti: "Sayın Genel Başkan iyi akşamlar, saygılar. Mesajıma verdiğiniz cevaba çok teşekkür ederim. Yazdığınız konularda elbette haklı olabilirsiniz. Ben de ülkem adında bazen endişe bazen üzüntü duyuyorum. Bunlara karşı her akşam, geniş katılımlı mitingler yapıyor, yine her gün medya önünde konuşuyorsunuz. Adaletsizliklere isyan ediyorsunuz ama anayasal bir gereklilik olan Meclis'in açılışında böyle bir protestoyu yanlış buluyorum. 2 Ekim'den itibaren grup toplantılarında, her yerde yapacağınız mitinglerde ve TV programlarında eleştirilerinizi yaparsınız. Bu sizin en doğal hakkınız. Ben sadece Meclis'in saygınlığına işaret ettim."