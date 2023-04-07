Oyuncu Özlem Balcı, MHP Muğla'dan 1. Sıra Milletvekili adayı oldu

Mhp'nin Milletvekili kesin aday listesi belli oldu. Mhp'nin Muğla 1. sıradan aday gösterdiği bir isim dikkatlerden kaçmadı.

OYUNCU ÖZLEM BALCI MHP'DEN ADAY

Fethiyeli olan oyuncu Özlem Balcı, MHP Muğla 1. Sıra Milletvekili Adayı oldu. Seksenler dizisindeki Yıldız karakteriyle adını duyuran Özlem Balcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatının konu edildiği Reis filminde Emine Erdoğan'ı canlandırmıştı.

ÖZLEM BALCI KİMDİR?

Özlem Balcı, 25 Mart 1984'de Fethiye'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Fethiye'de gördü. Çalışmaya öğrenciyken başladı. Lise'de yerel kanallardan F Radyo & TV'de DJ'lik yaptı. Aynı kanalda haber spikerliği, metin yazarlığı ve haber muhabirliği yaptı. Köyümüzde Özlem programında sunucu, Sabah Şekerleri programında yönetmenlik görevini üstlendi. Özlemce isminde kendi programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Muğla'nın yerel kanallarından Şah TV'de haber spikerliği yaptı. Çeşitli görevlerinden dolayı ödüller kazandı. 2001 yılında Çankaya Üniversitesi İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü kazandı. Tatil dönemlerinde Fethiye'de bir tatil köyünde çocuk animasyonu ve halkla ilişkiler alanlarında çalıştı. Çalıştığı kurum bünyesinde animasyon aktivitelerine İngilizce tiyatro oyunları koyarak yönetmenlik yaptı. Çeşitli alanlarda dersler verdikten sonra üniversite eğitiminin üçüncü senesinde okulu bırakıp M.S.M'de tiyatro eğitimleri almaya başladı.

ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

Balcı, oyunculuk kariyerine küçük rollerle başladı. 2006 yılında Arka Sokakalr dizisinde Makbule karakteriyle televizyona adım attı. 2007-2008 yıllarında Doktorlar dizisinde "Aslı" karakterini canlandırdı. Aynı yıl Annem dizisinde İstanbul, Dudaktan Kalbe dizisinde "İnci" karakterini, Hepsi1 dizisinde ise "Özlem" karakterini canlandırdı. 2008-2009 yıllarında sırasıyla Akasya Durağı, Ece, Yalancı Romantik, Yol Arkadaşım, Zülfikâr, İpsiz Recep, Ah Kalbim ve Unutulmaz dizilerinde rol aldı. Aynı yıllar arasında ilk sinema deneyimini Süper Ajan K9 filmiyle yaptı. 2010 yılında Umut Yolcuları adlı dizide "Deniz" karakterini, 2011 yılında Canan dizisinde ise "Elif Öğretmen"i canlandırdı. Sonraki sene Ateşin Düştüğü Yer filminde "Asiye", Siya Mem-u Zin filminde "Helin" karakterini canlandırdı. 2013 yılında Seksenler dizisinde Kahveci Mesut'un eşi Yıldız'ı canlandırdı. 2014 yılında Zengin ve Yoksul adlı TV filminde, 2015 yılında Merdiven Baba filminde rol aldı.[1] 2016 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Reis filminde Emine Erdoğan'ı canlandırdı.