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Oturma düzeninin nasıl olacağı merak konusuydu! Erdoğan ve Özel'in 12. kattaki görüşmesinden ilk görüntüler geldi

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18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel arasındaki görüşme devam ederken ilk fotolar da geldi. Fotoğraflarda Erdoğan ve Özel'in yan yana oturduğu, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın karşılıklı not tuttuğu görüldü. Özel, AK Parti Genel Merkezi'ne yaptığı ziyarette Erdoğan'ın yanında yer alan boş koltuğu göstererek oturma düzenini eleştirmişti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulunmak üzere parti genel merkezine geldi. 18 yıl sonra ana muhalefete ziyaret gerçekleştiren Erdoğan'ı, CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel karşıladı.

ERDOĞAN'DAN CHP'YE İADE-İ ZİYARET

Erdoğan ve Özel, Genel Merkez önünde tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi. Ardından Erdoğan ve Özel CHP Genel Merkezi'nin 12. katında görüşmeye geçti.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Tarihi ziyarette oturma düzeninin nasıl olacağı merak konusu oldu. Görüşmeden ilk gelen fotoğraflarda Erdoğan ve Özel'in yan yana oturduğu, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın karşılıklı not tuttuğu görüldü.

ÖZEL'İN AK PARTİ'YE YAPTIĞI ZİYARETTEKİ OTURMA DÜZENİ

Özgür Özel'in AK Parti Genel Merkezi'ne düzenlediği ziyaretin ardından oturma düzeniyle ilgili kriz yaşanmıştı. CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'ın yanındaki boş koltuğu göstererek, oturma düzenini doğru bulmadığını belirtip, bunun telafi edilmesi gerektiğini söylemişti.

Oturma düzeninin nasıl olacağı merak konusuydu! Erdoğan ve Özel'in 12. kattaki görüşmesinden ilk görüntüler geldi

Ancak AK Parti heyeti, boş koltuğun özel bir anlam ifade etmediği, oda düzeninden kaynaklandığı, diğer liderlerle veya konuklarla yapılan görüşmelerdeki protokolün uygulandığını belirtmişti.

İşte ikilinin görüşmesinden kareler;

Oturma düzenini nasıl olacağı merak konusuydu! Erdoğan ve Özel'in 12. kattaki görüşmesinden ilk görüntüler geldi

Oturma düzenini nasıl olacağı merak konusuydu! Erdoğan ve Özel'in 12. kattaki görüşmesinden ilk görüntüler geldi

Oturma düzenini nasıl olacağı merak konusuydu! Erdoğan ve Özel'in 12. kattaki görüşmesinden ilk görüntüler geldi

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Elitaş Milletvekili Özgür Özel Namık Tan İstanbul AK Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Mehmet Kosovali:

Hele şükür beeee işte habercilik diye buna derim 1 haftadır oturma düzeni nasıl olacak diye uyku uyuyamiyordum sonunda gördüm ALLAH razı olsun sizden

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Mehmet Kosovali:

oturma düzenlerini çok beğendim, neyse ben bi makarna ısıtıyım haberin devamını öyle okuyum

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kocak aziz:

emekliye supriz çikarmi

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Murat Celik:

CHPDEM iliskisi bitmeden cözüm TÜRKIYE DE olmaz

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Turan Şahin:

genel başkanın makamında Atatürk resmi nerede göremedim,Atatürk partisi değilmi ypksa.

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