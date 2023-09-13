Osmaniye'deki Kanalizasyon Sorunu Çevre Felaketine Yol Açıyor

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'ye on kilometre mesafede bulunan Yeniköy Kuş Cenneti sınırları içerisindeki ırmağa dökülen kanalizasyonun çevre felaketine yol açtığını belirterek, 'Bu su gördüğümüz üzere arıtılmadan boşaltılıyor. Ben buradan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sesleniyorum; burada bir çevre felaketi yaşanıyor' dedi.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'ye on kilometre mesafede bulunan Yeniköy Kuş Cenneti sınırları içerisindeki ırmağa dökülen kanalizasyonun çevre felaketine yol açtığını belirterek, "Bu su gördüğümüz üzere arıtılmadan boşaltılıyor. Ben buradan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sesleniyorum; burada bir çevre felaketi yaşanıyor" dedi.

Yeniköy'ü ziyaret eden Kaya, köy muhtarı Ahmet Çelik ile bir araya gelerek kendisinden bilgi aldı. Kokudan duramadıklarını belirten Çelik, şunları söyledi:

"Bulunduğumuz nokta Osmaniye'nin kanalizasyonunun döküldüğü nokta. Bu noktadan sonraki köy köyümüz olan Yeniköy. Ben köyün muhtarı Ahmet Çelik. Köyümüz bu durumdan çok rahatsız. Akşamları ne kapıları açabiliyoruz ne pencere açabiliyoruz. Aşırı derecede yoğun bir koku var. Ayrıca sivrisinek ve farklı böcekler üremeye başladı. Aynı zamanda bu sudan hayvanlarımız su içiyor. Yine köyümüzde herkesçe bilenen bir kuş cenneti var. Oralarda ırmakta yüzen çocuklarımız var. Yine bu su ile aşağı köylerde tarımsal amaçlı ürünler de kullanılıyor."

"BURADA ÇEVRE KATLİAMI YAŞANIYOR"

Asu Kaya ise şunları söyledi:

"Aynı zamanda Osmaniye'ye bağlı sekiz köy olan Yeniköy, Kırmıtlı, Değirmenocağı, Hemite, Selimiye, Orhaniye ve Endel bu sudan etkileniyor. Ben biliyorum ki bu aşağıda Hemite köyünde mesela hayvancılık var. Oradaki inekler, mandalar buralardan su içiyorlar. Çocukları gördüm yüzüyorlar. Aynı zamanda bu bölge bir kuş cenneti Milli Parklar kapsamında fakat burada yoğun bir kanalizasyon boşaltımı var. Bu su gördüğümüz üzere arıtılmadan boşaltılıyor. Ben buradan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sesleniyorum; burada bir çevre felaketi yaşanıyor. Bu su tarımsal faaliyet için tarımsal sulama için kullanılıyor. Aynı zamanda birçok kuş türünün yaşadığı bu ırmağın etrafında bu doğa alanında aynı zamanda bir doğa katliamı yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı burada göreve çağırıyoruz."